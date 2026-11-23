Почти все знают, что избыток сахара ведёт к лишнему весу, диабету и кариесу. Но у сладкого есть и менее очевидные последствия. Исследования связывают его, особенно сладкие напитки, с жиром внутри печени, подагрой, и еще несколькими проблемами со здоровьем. Многие из этих данных получены в наблюдательных исследованиях: они показывают связь, но не доказывают, что виноват именно сахар.

Жир копится внутри печени

Жир откладывается не только на животе или бёдрах, но и внутри органов. Печень перерабатывает многое из того, что мы едим, в том числе сахар. Обычный сахар наполовину состоит из фруктозы, а её организм перерабатывает в основном именно в печени. Если сладкого слишком много, особенно когда человек и так ест больше, чем тратит, часть фруктозы может превращаться в жир и оставаться в печени. Со временем может развиться жировая болезнь печени, и часто она никак себя не выдаёт, потому что при этом диагнозе ничего не болит.

В контролируемых исследованиях, где участникам специально давали добавленный сахар, жира в печени и мышцах становилось больше. Жир в мышцах тоже вреден: его избыток связан с нарушением обмена веществ. Важная деталь: жировая болезнь печени бывает и у людей с нормальным весом. Стройная фигура ещё не значит, что с печенью всё в порядке, хотя риск зависит и от рациона в целом, и от того, сколько человек двигается.

Газировка повышает риск подагры

Подагру обычно связывают с мясом и алкоголем. Она начинается, когда в организме слишком много мочевой кислоты: из неё образуются мелкие кристаллы, они оседают в суставах и вызывают сильное воспаление и боль. Возможный механизм связан всё с той же фруктозой: когда организм её перерабатывает, мочевой кислоты может образовываться больше.

В обзоре The BMJ у людей, которые пили больше всего сладких напитков, риск подагры был примерно на 35% выше, чем у тех, кто пил их меньше всего. Это не значит, что газировка обязательно приведёт к болезни: речь о статистической связи, а на подагру влияют ещё и наследственность, работа почек и вес. Но тем, кто к ней склонен, стоит следить не только за мясом и алкоголем, но и за сладкими напитками.

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Сладкие напитки и болезни сердца

Учёные заметили, что у людей, которые пьют много сладких напитков, чаще бывают повышенное давление, плохие показатели холестерина и ишемическая болезнь сердца. Так называют состояние, когда сердце недополучает крови, потому что питающие его сосуды работают плохо. Самое опасное её последствие — инфаркт.

В обзоре каждые дополнительные 250 мл сладких напитков в день, а это примерно один стакан газировки, были связаны с ростом относительного риска ишемической болезни на 17%. Но этот результат получен в наблюдательных исследованиях, и качество доказательств авторы оценили как невысокое. Поэтому нельзя сказать, что каждый стакан сам по себе прибавляет 17% к риску. Если вы думаете перейти на сахарозаменители, посмотрите отдельно, что говорят врачи о том, можно ли пить колу без сахара каждый день.

Связь газировки с депрессией

Сладкое принято считать способом поднять настроение, и вкусная еда действительно приносит удовольствие. Но это не значит, что много сахара полезно для психики. Авторы обзора изучили десять наблюдательных исследований о сладких напитках и депрессии. У тех, кто пил такие напитки чаще, относительный риск депрессии был примерно на 31% выше.

При этом никто не доказал, что сахар вызывает депрессию. Причина и следствие могут быть перепутаны: возможно, людям, которым плохо, просто чаще хочется сладкой газировки. На результат могут влиять и сон, и физическая активность, и питание в целом. Так что это интересная гипотеза о связи еды и психического здоровья, а не установленный факт, и для выводов нужны новые исследования.

Жидкие калории плохо насыщают

Сравним перекус на 200 килокалорий и сладкий напиток с такой же калорийностью. Энергии организм получает одинаково, а сытость ощущается по-разному. Напиток выпивается за минуту, его не нужно жевать, и после него человек обычно не ест меньше. В итоге он выпивает газировку, получает лишние калории и всё равно съедает свой обычный обед.

Авторы обзора отмечают, что из-за такого слабого насыщения сладкие напитки могут подталкивать человека съедать больше, чем нужно, а это ведёт к набору веса и нарушениям обмена веществ. Получается, что можно регулярно переедать, даже не увеличивая привычные порции. Иногда достаточно отказаться от нескольких сладких напитков в день, чтобы заметно сократить калорийность рациона.

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Рекомендации по потреблению сахара

ВОЗ советует ограничивать так называемые свободные сахара. Это не только сахар, который мы кладём в чай, но и сахар в сладостях, газировке, мёде, сиропах и фруктовых соках. Взрослому, который съедает около 2000 килокалорий в день, стоит укладываться в 50 граммов, а лучше в 25 граммов. Это примерно шесть чайных ложек без горки, причём считается весь сахар за день. Сахар из цельных фруктов в эту норму не входит: в яблоке есть клетчатка, и оно насыщает лучше, чем стакан сока.

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Норма не означает, что сверх неё сахар сразу становится опасным: речь о долгосрочных рисках. Самый простой шаг, который подсказывают все пять фактов, — пить меньше сладких напитков, потому что почти каждый из этих рисков связан именно с ними.