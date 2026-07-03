Можно ли пить колу без сахара каждый день: врачи дали неожиданный ответ

Если поставить перед собой классическую банку газировки и ее диетический аналог, выбор кажется очевидным. Отсутствие калорий манит тех, кто следит за фигурой, но пугает историями про искусственные добавки. Однако, кола без сахара действительно менее вредна, если сравнивать только эти два напитка. Однако это вовсе не делает ее полезной водой, которую можно пить литрами как в Мексике. Давайте разберем, что именно скрывается за черной этикеткой и как этот напиток влияет на наш организм.

Сколько сахара в кока-коле

Главная и самая очевидная разница кроется в калориях и углеводах. В одной стандартной баночке классической газировки растворено около 40 граммов свободного сахара. Чтобы было проще представить, это примерно 8–10 чайных ложек с горкой.

Такая порция практически исчерпывает суточную норму. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку с нормальным весом лучше употреблять не более 25 граммов сахара в день. Выпив всего одну банку, вы уже уходите в жесткий минус по лимитам. Если же счет идет на литры, нагрузка на поджелудочную железу возрастает многократно.

В этом плане диетические напитки уверенно выигрывают. В российских магазинах на этикетке таких напитков обычно значится всего около 3 ккал на 100 миллилитров. Благодаря этому снижается риск переедания и скачков глюкозы в крови, что особенно важно для людей, контролирующих свой вес.

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Вред кока-колы для зубов

Избавившись от углеводов, производители оставили в составе другие спорные компоненты. Главная проблема диетических напитков — их высокая кислотность. В роли регуляторов там часто выступают ортофосфорная и лимонная кислоты.

Американская стоматологическая ассоциация предупреждает, что регулярное употребление газировок ведет к разрушению зубной эмали. И полное отсутствие углеводов зубы не спасает, потому что углекислый газ и кислоты делают свое дело, истончая защитный слой.

Кроме того, кислая среда напитка по своим показателям близка к кислотности желудочного сока. Если пить такие жидкости постоянно и натощак, это может спровоцировать раздражение слизистой желудка, что особенно критично для людей с гастритом и склонностью к изжоге.

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Опасны ли подсластители в коле

Вокруг искусственных заменителей ходит множество мифов. Эксперты из авторитетной клиники Мэйо отмечают, что для здорового взрослого человека современные подсластители в целом безопасны. Они не повышают уровень глюкозы и отлично справляются с ролью краткосрочной замены сахара.

Больше всего шума в 2023 году наделал аспартам, когда ВОЗ отнесла его к категории «возможно канцерогенных веществ». Звучит страшно, но на практике это означает лишь то, что доказательства его вреда пока сильно ограничены. При этом безопасная суточная доза осталась прежней — до 40 миллиграммов на килограмм массы тела.

Чтобы превысить допустимый лимит аспартама, взрослому человеку весом 70 килограммов придется выпить от 9 до 14 банок диетической газировки за одни сутки. Сделать это случайно практически невозможно. Единственное строгое исключение — люди с редким генетическим заболеванием фенилкетонурией, которым аспартам действительно противопоказан.

Сколько колы без сахара можно пить в день

Идеальный подход — относиться к диетической газировке как к редкому лакомству. Для здорового человека одна банка пару раз в неделю пройдет абсолютно бесследно. Если же вы привыкли к ней каждый день, врачи советуют остановиться на объеме до 330–500 миллилитров в сутки.

Почему нельзя заменять ей воду? Во-первых, из-за кофеина. В полулитре диетического напитка его содержится около 40–75 миллиграммов. Безопасной нормой считается до 400 миллиграммов в день, но если вы параллельно пьете эспрессо или чай, можно незаметно перешагнуть грань. К слову, если на улице очень жарко, стоит заранее узнать, сколько кофе можно пить в жару, чтобы не перегрузить сердце.

Во-вторых, заменители сахара поддерживают привычку к сладкому вкусу. Из-за этого обычная вода и здоровая еда могут казаться пресными, что мешает наладить правильный питьевой режим и повышает тягу к срывам на настоящие сладости.

Сколько раз в день можно обычную колу

Классическую сладкую газировку диетологи призывают воспринимать исключительно как жидкий десерт. Всего одна банка колы исчерпывает суточный лимит углеводов, давая мощный и неестественный всплеск энергии.

Пить ее ежедневно — плохая затея, особенно если у вас есть лишний вес или диабет. Регулярное увлечение такими напитками напрямую связано с риском развития ожирения и диабета второго типа. Если вам нестерпимо хочется именно этого вкуса, лучше купить колу без сахара или ограничиться минимальной порцией классики, причем строго не на голодный желудок.

Как пить колу без вреда для здоровья

Чтобы минимизировать вред от кислот и кофеина, стоматологи и гастроэнтерологи советуют соблюдать несколько простых правил:

Пейте напиток за один прием , а не растягивайте одну банку на весь день, чтобы сократить время контакта эмали с кислотой;

, а не растягивайте одну банку на весь день, чтобы сократить время контакта эмали с кислотой; Используйте трубочку для питья , потому что она помогает направлять жидкость сразу в горло, защищая передние зубы;

, потому что она помогает направлять жидкость сразу в горло, защищая передние зубы; Прополощите рот чистой водой сразу после того, как допили газировку.

А вот сразу чистить зубы после колы категорически нельзя. Врачи рекомендуют подождать около часа после кислых напитков, чтобы размягченная эмаль успела восстановиться, и вы не повредили ее механически.

Также не стоит пить газировку перед сном. Даже 30–50 миллиграммов кофеина могут сбить циркадные ритмы у чувствительных людей и помешать глубокому сну.

Что лучше пить вместо колы

Подводя итог, можно смело сказать: диетическая газировка действительно безопаснее сладкой. Она спасает от лишних калорий и углеводных качелей, но при этом сама не приносит организму совершенно никакой пользы.

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Единственный напиток, который должен составлять базу вашего питьевого режима — это обычная чистая вода. Чай и кофе без подсластителей отлично дополнят рацион, а диетическая газировка должна оставаться редким удовольствием. Держитесь в рамках одной банки время от времени, не заменяйте ей воду, и тогда любимый вкус не принесет вашему телу никаких проблем.