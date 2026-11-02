5 напитков, которые помогают дольше оставаться здоровым

Рамис Ганиев

Остановить старение с помощью еды или питья невозможно, но можно помочь организму дольше оставаться здоровым. Учёные называют это здоровым старением: смысл не в том, чтобы в 60 лет выглядеть на 20, а в том, чтобы реже болеть и дольше сохранять силы. Среди продуктов, которые замедляют старение, числится темный шоколад. А также существуют напитки, которые полезны для кожи, уменьшают риск диабета второго типа и поддерживают здоровье сосудов.

Напитки стоят в ряд на столе

Напитки стоят в ряд на столе

Вода помогает коже и всему организму

Мы постоянно теряем воду с дыханием, потом и мочой, и без этих запасов органы начинают работать хуже. Вода поддерживает температуру тела, разносит питательные вещества, помогает почкам выводить продукты обмена. Когда жидкости не хватает, кожа становится суше и выглядит менее упругой, а после восстановления водного баланса её вид иногда улучшается. При этом вода не разглаживает возрастные морщины и не заменяет уход за кожей и защиту от солнца.

Ещё один плюс воды: в ней нет ни сахара, ни калорий. Если пить её вместо сладкой газировки, со временем это поможет контролировать вес и обмен веществ, а заодно пригодится тем, кто пытается убрать живот после 40 лет. Единой нормы при этом нет: потребность зависит от жары, физической нагрузки, питания и здоровья. Заставлять себя выпивать ровно два литра не нужно, ведь часть жидкости мы получаем из еды, чая и других напитков.

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Зелёный чай защищает клетки от повреждений

Главная ценность зелёного чая — катехины, растительные вещества из группы полифенолов. Лучше всего изучен катехин под названием EGCG. Полифенолы могут помогать клеткам справляться с окислительным стрессом, то есть с повреждениями, которые наносят им очень активные молекулы. Организм умеет защищаться от этого сам, но с возрастом ему всё труднее.

Наблюдения за большими группами людей показывают, что любители чая реже сталкиваются с некоторыми болезнями сердца и сосудов. Однако это не доказывает, что жизнь продлевает именно чай: возможно, такие люди просто лучше питаются и больше двигаются. Здоровому взрослому вполне подойдут 2–3 чашки обычного зелёного чая в день, без сахара и не обжигающе горячего. Дорогие «антивозрастные» чайные добавки для этого не нужны.

Зеленый чай на столе

Зеленый чай на столе

Кофе связан с меньшим риском диабета второго типа

В кофейных зёрнах сотни веществ, и среди них учёных особенно интересуют хлорогеновые кислоты, тоже полифенолы. Исследования показывают, что у людей, которые регулярно пьют кофе, ниже риск сахарного диабета второго типа, а с возрастом такие нарушения обмена сахара встречаются чаще. В крупных наблюдениях умеренное потребление кофе часто связано и с меньшим риском ранней смерти. Но и здесь нельзя полностью отделить влияние кофе от остальных привычек человека.

У кофе есть и обратная сторона: кофеин может ухудшать сон, усиливать тревожность и ненадолго повышать давление. Если кофе хорошо переносится, 1–3 обычные чашки в день могут быть частью здорового рациона. Верхним ориентиром для большинства здоровых взрослых считается 400 мг кофеина в сутки из всех источников, но некоторым нужно намного меньше. И лучше обходиться без сиропов, сахара и сливок.

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Какао поддерживает здоровье сосудов

Именно с какао связана польза тёмного шоколада, о которой мы говорили в начале. В натуральном какао есть флаванолы — растительные вещества, которые влияют на внутреннюю оболочку сосудов. С возрастом сосуды теряют эластичность, сердцу труднее перекачивать кровь, а риск повышенного давления растёт. Флаванолы могут помогать организму вырабатывать оксид азота: это вещество расслабляет и расширяет сосуды, и кровь течёт по ним легче.

В обзоре клинических исследований ферментированных продуктов, который вышел в журнале Frontiers in Nutrition в 2025 году, некоторые эксперименты показали, что работа сосудов улучшалась после продуктов с флаванолами. Но в этих опытах обычно использовали продукты с точно известным, иногда высоким содержанием флаванолов, так что от чашки обычного какао такого же эффекта ждать не стоит.

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Напиток можно готовить из 1–2 чайных ложек натурального порошка без сахара на тёплом молоке или воде, но это просто рецепт, а не лечебная доза. Сладкие растворимые смеси не подходят: сахара в них может быть больше, чем какао. Доказательств того, что какао замедляет старение, пока нет.

Кружка какао и миска порошка на деревянном столе

Кружка какао и миска порошка на деревянном столе

Кефир помогает кишечнику, мышцам и костям

Кефир делают из молока с помощью бактерий и дрожжей, и в нём могут оставаться живые микроорганизмы. Часть из них взаимодействует с микробиотой — огромным сообществом микробов, которые живут в кишечнике, помогают переваривать пищу, работают в связке с иммунитетом и влияют на обмен веществ. С возрастом состав этого сообщества меняется. А ещё в кефире есть белок, который нужен мышцам, и кальций для костей.

В том же обзоре 2025 года говорится, что некоторые специальные кисломолочные продукты с определёнными веществами помогали снижать давление. Но это не значит, что так действует любой кефир из магазина: состав микроорганизмов в разных продуктах разный, а прямых доказательств замедления старения нет. Можно выпивать стакан натурального кефира, примерно 150–250 мл, без добавленного сахара. Если молочное плохо переносится, пить кефир через силу не нужно.

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Образ жизни важнее любого напитка

Ни один из этих пяти напитков не обязателен, и пить их все сразу не нужно. Гораздо сильнее на здоровье влияет образ жизни в целом:

  • полноценное питание;
  • физическая активность;
  • достаточный сон;
  • отказ от курения и ограничение алкоголя.

Напитка, который останавливает старение, не существует. Но если вместо сладкой газировки пить воду, несладкий чай, кофе и другие полезные напитки, это простой способ поддерживать здоровье с годами, и дорогие смеси для этого не нужны.

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Напитки могут немного помочь организму, а вот некоторые повседневные привычки, наоборот, ускоряют старение. О них мы рассказали в материале «Эти 7 привычек старят сильнее, чем курение».

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