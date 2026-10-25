6 мифов о кефире: что из них правда, а что нет?

Кефир — один из тех продуктов, о которых у каждого найдётся совет. Одни считают его спасением для кишечника, другие уверены, что полезнее всего пить кефир на ночь, третьи покупают только обезжиренный. Почему вокруг обычного напитка столько противоречий? Разберёмся, какие привычные убеждения выдерживают проверку.

Кефир не восстановит микрофлору кишечника в одиночку

В кефире действительно живут полезные микроорганизмы: лактобактерии, бифидобактерии и дрожжи. Они могут помогать сохранять разнообразие микробиоты, то есть сообщества бактерий в кишечнике. Но один кефир не способен восстановить микрофлору.

При дисбактериозе кефир может стать хорошим дополнением, но лечение он не заменяет. И при диарее он тоже не поможет, особенно если её вызвала инфекция.

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Кефир вреден при язве, гастрите и панкреатите

Кефир подходит далеко не всем. Прежде всего стоит быть осторожнее тем, у кого повышена кислотность желудочного сока. Кислый напиток только добавит нагрузки на желудок.

При язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью и панкреатите кефир может вызывать дискомфорт, усиливать неприятные симптомы, особенно в период обострения. А ещё у кефира есть возрастное ограничение, и о нём следующий миф.

Детям кефир можно, но только после восьми месяцев

Раз младенцам кефир нельзя, многие решают, что он вреден детям вообще. На самом деле педиатры советуют не давать кефир детям до восьми месяцев. У малышей этого возраста кисломолочные напитки могут повредить слизистую кишечника, дело может дойти даже до кровотечений.

А вот после восьми месяцев кефир ребёнку полезен. Молочный белок из него хорошо усваивается, а лактозы, то есть молочного сахара, в нём меньше, чем в молоке: её расщепляют молочнокислые бактерии. Кефир подходит даже детям с лёгкой аллергией на молочный белок, но, в зависимости от степени аллергии, всё же может вызвать реакцию. А его способность сдерживать рост вредных бактерий в кишечнике и стала причиной, по которой его советуют вводить в детский рацион.

Кефир не сжигает жир и может разжечь аппетит

Доказательств того, что кефир сжигает жир, нет. Это лёгкий белковый продукт, и стакан на ночь может приглушить вечерний голод. Но кефир не ускоряет расщепление жиров.

Заменять кефиром обед или ужин ради похудения тоже не лучшая идея. Он плохо утоляет голод, а кислый вкус заставляет желудок выделять больше сока. В итоге после кефира есть хочется сильнее.

Обезжиренный кефир проигрывает обычному

Без жира организм плохо усваивает витамины A, D, E и K, поэтому польза обезжиренных продуктов давно под вопросом. К тому же без жира они получаются невкусными, и производители часто добавляют в них сахар или подсластители.

Лучше выбирать кефир жирностью 2,5–3,2%. Калорий в нём ненамного больше, а питательность выше.

Алкоголя в кефире меньше, чем в квасе

В кефире действительно есть немного спирта, обычно от 0,02 до 0,6% от объёма. ГОСТ это количество даже не нормирует. Для сравнения: в квасе бывает до 2,5%, а в спелых бананах до 0,5%. Опьянеть от такого кефира невозможно.

Но если кефир сделали с нарушениями или неправильно хранили, он может забродить, и спирта станет больше. Поэтому следите за сроком годности и держите кефир в холодильнике.

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Кефир помогает бороться с бактериями кариеса

А теперь о том, что не миф. Анализ зарубежных данных показал, что кефир может защищать от кариеса. Он способен уменьшать во рту количество бактерии, которая разрушает зубную эмаль.

Есть и сведения, что кефир может подавлять хеликобактер, бактерию, связанную с гастритом и язвой. Избавиться от неё одним кефиром не получится, но как дополнение к лечению или для профилактики он подойдёт. Только схему лучше обсудить с врачом: вдруг кефир вам противопоказан.