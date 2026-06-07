Газированная или обычная вода: какую лучше пить на самом деле

Рамис Ганиев

Газированная вода кажется нам безобидным компромиссом между скучной водой из-под крана и сладкой газировкой. Но вокруг неё накопилось много мифов. Например, одни уверены, что газировка вымывает кальций, а другие что она помогает похудеть. На самом деле для утоления жажды газированная вода работает не хуже обычной главное понимать нюансы состава и не путать чистую газировку с напитками, в которые добавлен сахар.

Перед тем как пить газированную воду, нужно знать несколько важных нюансов. Фото.

Перед тем как пить газированную воду, нужно знать несколько важных нюансов

Сколько газированной и обычной воды нужно пить в день

Вода не запасается в организме впрок, потому что мы постоянно теряем ее с дыханием, когда потеем и так далее. Поэтому смысл не в том, чтобы выпить разово много, а в том, чтобы поддерживать водный баланс, соотношение между тем, что мы получаем и теряем.

Причем ориентироваться только на жажду не всегда надежно. Вместе с водой мы получаем минералы, и особенно важно восполнять их при интенсивных физических нагрузках. Для общего понимания нормы воды в день есть два простых расчета:

  • 1 мл на 1 ккал суточной нормы: например, при рационе в 2200 ккал получается около 2,2 литра жидкости в день;
  • 30–45 мл на килограмм веса: при весе 60 кг это примерно 2,25 литра.

Это ориентиры, а не жесткие правила. Если вам с такими объемами комфортно, то отлично, ваш организм сам подскажет, если что-то не так.

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Правда ли газированная вода вреднее обычной

Здесь важна одна деталь, которую многие упускают: газированная вода бывает очень разной. Можно условно выделить четыре типа газированной воды:

  • клубная вода — газирована углекислым газом, содержит натрий и дополнительные минералы;
  • зельцеровская вода — с углекислым газом, но без минералов, часто с добавлением фруктов, овощей или трав;
  • минеральная вода из природного источника, иногда с дополнительной карбонизацией, который содержит натрий, магний и кальций;
  • тоники — газированная вода с минералами, горьковатым хинином и сахаром для баланса вкуса.

Именно поэтому однозначного ответа «вредна или нет» не существует, и все решает состав газированной воды. При проблемах с сердцем или почками стоит быть осторожнее даже с количеством минералов, не говоря уже о натрии.

Главный же подвох — это сахар в газировке, который может свести на нет всю пользу напитка. Чистая газированная вода без сахара это одна история, а вот сладкий тоник — совсем другая.

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Как газировка влияет на пищеварение и изжогу

У пузырьков в газированной воде есть вполне конкретные эффекты на пищеварение. Считается, что газированная вода может навредить тем, кто страдает от метеоризма. А еще она может доставить проблем людям с изжогой.

Все потому, что углекислый газ сильно влияет на желудок и кишечник. У одних он помогает ускорить пищеварение, а у других, наоборот, усиливает дискомфорт. Поэтому универсального рецепта нет, и нужно ориентироваться на собственное самочувствие.

Газированная вода может помочь при запорах, но есть риск вызвать изжогу. Фото.

Газированная вода может помочь при запорах, но есть риск вызвать изжогу

Отдельная тема это вздутие и отрыжка. Газированные напитки приводят к тому, что вместе с ними человек заглатывает воздух, а это вызывает газообразование. Если после пузырьков вас беспокоит вздутие живота или частая отрыжка, это сигнал просто уменьшить количество такой воды.

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Как газированная вода влияет на зубы и кости

Газированная вода слегка кислая, и это та причина, по которой вокруг нее столько страхов. При чрезмерном употреблении кислотность может приводить к выщелачиванию кальция и потере костной массы, что отражается и на костях, и на зубах.

Но речь идет именно о чрезмерно употреблении газированной воды. Речь не о стакане минералки в обед, а о ситуации, когда газированная вода вытесняет все остальное и пьется литрами каждый день. В разумных количествах простая несладкая газировка не несет угрозу для зубов. Куда опаснее для эмали именно сладкие напитки.

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Помогает ли газированная вода похудеть

Газированная вода действительно помогает похудеть, но эффект очень слабый. Несладкую газировку можно использовать для контроля веса, и работает это сразу через несколько механизмов:

  • вода заполняет желудок, поэтому есть хочется меньше;
  • половина литра воды способны ненадолго ускорить обмен веществ примерно на 30% в течение 30–40 минут;
  • в среднем два литра жидкости в день повышают метаболизм и помогают сжечь около 96 ккал в день, или примерно 700 ккал за неделю.

Но не стоит обманываться, ведь 700 ккал за неделю сами по себе вес не уберут. Реальная польза в том, что если несладкая газировка снижает аппетит и помогает не тянуться к лишнему, это уже хороший вклад. Просто следите за самочувствием.

Газированная или обычная вода: что лучше утоляет жажду

Если отбросить мифы, то для восполнения жидкости в организме газированная вода работает так же, как негазированная. Смысл питья воды в получении жидкости, а не в наличии или отсутствии пузырьков.

Поэтому если вода с газом кажется вам вкуснее и из-за этого вы пьете ее охотнее, это плюс, а не минус. На основе несладкой газировки к тому же легко сделать домашний лимонад любой сладости, без сахара и с разными вкусами. Это отличная летняя альтернатива магазинным газировкам.

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В итоге получается, что правильной и неправильной воды не существует. Есть подходящая лично вам. Газированная вода не враг, если в ней нет сахара, а вы прислушиваетесь к своему телу. При изжоге, вздутии или проблемах с сердцем и почками её стоит пить меньше, в остальных случаях — пейте на здоровье. А самое важное правило остается неизменным: не допускать обезвоживания и всегда смотреть на состав на этикетке.

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