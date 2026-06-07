Газированная или обычная вода: какую лучше пить на самом деле

Газированная вода кажется нам безобидным компромиссом между скучной водой из-под крана и сладкой газировкой. Но вокруг неё накопилось много мифов. Например, одни уверены, что газировка вымывает кальций, а другие что она помогает похудеть. На самом деле для утоления жажды газированная вода работает не хуже обычной главное понимать нюансы состава и не путать чистую газировку с напитками, в которые добавлен сахар.

Сколько газированной и обычной воды нужно пить в день

Вода не запасается в организме впрок, потому что мы постоянно теряем ее с дыханием, когда потеем и так далее. Поэтому смысл не в том, чтобы выпить разово много, а в том, чтобы поддерживать водный баланс, соотношение между тем, что мы получаем и теряем.

Причем ориентироваться только на жажду не всегда надежно. Вместе с водой мы получаем минералы, и особенно важно восполнять их при интенсивных физических нагрузках. Для общего понимания нормы воды в день есть два простых расчета:

1 мл на 1 ккал суточной нормы : например, при рационе в 2200 ккал получается около 2,2 литра жидкости в день;

: например, при рационе в 2200 ккал получается около 2,2 литра жидкости в день; 30–45 мл на килограмм веса: при весе 60 кг это примерно 2,25 литра.

Это ориентиры, а не жесткие правила. Если вам с такими объемами комфортно, то отлично, ваш организм сам подскажет, если что-то не так.

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Правда ли газированная вода вреднее обычной

Здесь важна одна деталь, которую многие упускают: газированная вода бывает очень разной. Можно условно выделить четыре типа газированной воды:

клубная вода — газирована углекислым газом, содержит натрий и дополнительные минералы;

— газирована углекислым газом, содержит натрий и дополнительные минералы; зельцеровская вода — с углекислым газом, но без минералов, часто с добавлением фруктов, овощей или трав;

— с углекислым газом, но без минералов, часто с добавлением фруктов, овощей или трав; минеральная вода из природного источника , иногда с дополнительной карбонизацией, который содержит натрий, магний и кальций;

, иногда с дополнительной карбонизацией, который содержит натрий, магний и кальций; тоники — газированная вода с минералами, горьковатым хинином и сахаром для баланса вкуса.

Именно поэтому однозначного ответа «вредна или нет» не существует, и все решает состав газированной воды. При проблемах с сердцем или почками стоит быть осторожнее даже с количеством минералов, не говоря уже о натрии.

Главный же подвох — это сахар в газировке, который может свести на нет всю пользу напитка. Чистая газированная вода без сахара это одна история, а вот сладкий тоник — совсем другая.

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Как газировка влияет на пищеварение и изжогу

У пузырьков в газированной воде есть вполне конкретные эффекты на пищеварение. Считается, что газированная вода может навредить тем, кто страдает от метеоризма. А еще она может доставить проблем людям с изжогой.

Все потому, что углекислый газ сильно влияет на желудок и кишечник. У одних он помогает ускорить пищеварение, а у других, наоборот, усиливает дискомфорт. Поэтому универсального рецепта нет, и нужно ориентироваться на собственное самочувствие.

Отдельная тема это вздутие и отрыжка. Газированные напитки приводят к тому, что вместе с ними человек заглатывает воздух, а это вызывает газообразование. Если после пузырьков вас беспокоит вздутие живота или частая отрыжка, это сигнал просто уменьшить количество такой воды.

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Как газированная вода влияет на зубы и кости

Газированная вода слегка кислая, и это та причина, по которой вокруг нее столько страхов. При чрезмерном употреблении кислотность может приводить к выщелачиванию кальция и потере костной массы, что отражается и на костях, и на зубах.

Но речь идет именно о чрезмерно употреблении газированной воды. Речь не о стакане минералки в обед, а о ситуации, когда газированная вода вытесняет все остальное и пьется литрами каждый день. В разумных количествах простая несладкая газировка не несет угрозу для зубов. Куда опаснее для эмали именно сладкие напитки.

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Помогает ли газированная вода похудеть

Газированная вода действительно помогает похудеть, но эффект очень слабый. Несладкую газировку можно использовать для контроля веса, и работает это сразу через несколько механизмов:

вода заполняет желудок , поэтому есть хочется меньше;

, поэтому есть хочется меньше; половина литра воды способны ненадолго ускорить обмен веществ примерно на 30% в течение 30–40 минут;

в течение 30–40 минут; в среднем два литра жидкости в день повышают метаболизм и помогают сжечь около 96 ккал в день, или примерно 700 ккал за неделю.

Но не стоит обманываться, ведь 700 ккал за неделю сами по себе вес не уберут. Реальная польза в том, что если несладкая газировка снижает аппетит и помогает не тянуться к лишнему, это уже хороший вклад. Просто следите за самочувствием.

Газированная или обычная вода: что лучше утоляет жажду

Если отбросить мифы, то для восполнения жидкости в организме газированная вода работает так же, как негазированная. Смысл питья воды в получении жидкости, а не в наличии или отсутствии пузырьков.

Поэтому если вода с газом кажется вам вкуснее и из-за этого вы пьете ее охотнее, это плюс, а не минус. На основе несладкой газировки к тому же легко сделать домашний лимонад любой сладости, без сахара и с разными вкусами. Это отличная летняя альтернатива магазинным газировкам.

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В итоге получается, что правильной и неправильной воды не существует. Есть подходящая лично вам. Газированная вода не враг, если в ней нет сахара, а вы прислушиваетесь к своему телу. При изжоге, вздутии или проблемах с сердцем и почками её стоит пить меньше, в остальных случаях — пейте на здоровье. А самое важное правило остается неизменным: не допускать обезвоживания и всегда смотреть на состав на этикетке.