5 хобби для тех, у кого ни на что нет времени

Хобби не обязательно требует свободных выходных, потому что многим занятиям хватает 10–30 минут в день. Их можно начать за минуту и бросить без чувства вины. Даже несколько минут любимого дела помогают переключиться с рабочих забот и снять стресс, который влияет даже на структуру нашей крови. Главное — выбирать занятия с низким порогом входа: без долгих сборов, поездок и подготовки. Вот несколько хобби для тех, кто считает, что на хобби у него нет времени.

Чтение по десять минут перед сном или в дороге

Чтение, пожалуй, проще всего вписать в жизнь занятого человека. Не нужно ставить цель «книга в неделю»: хватит 10–15 минут за завтраком, в метро или перед сном. Готовиться не нужно совсем: открыли книгу или читалку и продолжили с того же места. По данным исследований, на которые ссылается РБК, даже короткое чтение связано с меньшим напряжением и помогает отвлечься от текущих проблем.

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Чтобы чтение не стало ещё одной обязанностью, лучше не считать страницы. Можно взять простое правило: читаю десять минут, а потом могу закрыть книгу. Иногда получится три страницы, иногда двадцать, но важнее регулярность. Романы и детективы подходят не хуже научпопа: хобби не обязано приносить пользу для работы.

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Фотография на смартфон во время прогулки

Для этого хобби всё нужное уже лежит у вас в кармане. Современного смартфона хватает, чтобы начать бесплатно. Выйдите на 15 минут вокруг дома и дайте себе маленькое задание: сегодня снимаю только отражения, завтра необычные окна, потом тени, машины или осенние листья. Дорогая камера для старта не нужна, а простые правила композиции можно сразу пробовать на практике.

Есть и дополнительный плюс: фотография заставляет смотреть по сторонам, а не идти по улице, уткнувшись в экран. К тому же её легко совместить с прогулкой. Даже около десяти минут ходьбы в день связаны с пользой для здоровья. Не стоит начинать с покупки объективов и курсов, попробуйте снимать один кадр в день. Через месяц у вас уже будет небольшая фотохроника собственной жизни.

Быстрые зарисовки и раскраски для взрослых

Рисовать можно и без художественного образования. Занятому человеку лучше всего подходит быстрый набросок: ручка или карандаш, маленький блокнот и один предмет перед глазами. Кружка, ботинок, цветок в горшке или собственная ладонь: попробуйте нарисовать это за 10 минут.

Если мешает мысль «я не умею рисовать», можно начать с раскрасок для взрослых, там вообще ничему не нужно учиться. Psychologies приводит данные исследований: 20–30 минут раскрашивания сложных узоров были связаны со снижением тревожности и улучшением настроения. Главный плюс в том, что результат появляется быстро. Соло на гитаре за вечер не освоить, а маленький рисунок можно закончить за десять минут, и мозгу приятно видеть, что на чистом листе появилось что-то ваше.

Комнатные растения на подоконнике

Это хобби почти не требует времени. Не нужно сразу превращать квартиру в джунгли: хватит одного-двух неприхотливых растений. Большую часть времени они растут сами, а от вас нужно несколько минут: проверить землю, полить, повернуть горшок к свету, убрать сухой лист.

Некоторые исследования и опросы связывают растения в доме с более приятным настроением и меньшим ощущением стресса. Но горшок с фикусом всё же не лекарство, и ждать от него лечебного эффекта не стоит. Интереснее другое: уход занимает минуты, а результат растёт месяцами. Новый лист, корни, первый цветок дают ощущение маленького долгого проекта, который не требует ежедневных часов работы.

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Гитара или синтезатор по 10–15 минут в день

Кажется, что музыка требует многочасовых ежедневных занятий. Это так, если вы готовитесь в консерваторию, но для хобби планка совсем другая. Можно десять минут играть любимый рифф на гитаре, разучивать четыре такта на синтезаторе или повторять один ритм на барабанах.

Профессионального результата от себя требовать не нужно, в любительской игре главное удовольствие от процесса. Помогает и маленькая цель: не «сегодня занимаюсь гитарой», а «сегодня разучу первые четыре такта песни». С такой задачей проще начать, а десятиминутное занятие нередко само растягивается до двадцати минут, если появилось настроение.

Как найти время, не выделяя на хобби целый вечер

У всех пяти занятий одно общее свойство: их можно быстро начать и быстро закончить. Не нужно ждать субботы, покупать дорогое оборудование или освобождать два часа. Поэтому не стоит искать для хобби отдельный большой кусок времени. Проще привязать его к тому, что вы и так делаете каждый день.

Например:

десять минут чтения за утренним кофе;

несколько кадров на обычной прогулке;

маленький рисунок после ужина;

гитара перед душем.

Лучше привязывать новое занятие к привычным ритуалам и использовать короткие паузы в течение дня, например когда стоите в очереди. Если выбирать самые простые варианты, начните с чтения, фотографии на смартфон и скетчинга: они почти ничего не стоят, никуда не надо ехать, и даже 10 минут уже приносят пользу.

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Эти хобби помогают отдохнуть и переключиться. Но есть занятия, которым приписывают более заметное влияние на мозг. Подробно об этом мы говорили в статье Какое хобби омолаживает мозг сильнее всего.