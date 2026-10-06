Откуда берутся фобии: почему одни боятся пауков, а другие — бороды и клоунов

Бояться можно чего угодно, хоть бороды, цветов или клоунов. Но большинство фобий почему-то сводится к довольно короткому списку: змеи, пауки, высота, глубокая вода и иглы. Почему именно эти вещи пугают людей особенно часто, откуда берутся совсем странные фобии и можно ли вообще перестать бояться того, что годами вызывает панику?

Страх помогает выжить, а фобия мешает жить

Страх сам по себе полезен. Он помогает вовремя заметить опасность и держаться от неё подальше. Если вы осторожно обходите обрыв, ваш мозг работает правильно.

Фобия устроена по-другому. Это иррациональный страх, который не соответствует реальной угрозе. В тяжёлых случаях он не даёт нормально жить: человек меняет маршруты, отказывается от поездок и прогулок и паникует при виде крошечного паучка.

Собственные названия есть даже у редких фобий: боязнь бороды называется погонофобией, боязнь цветов — антофобией. И всё же чаще всего люди боятся того, что веками убивало наших предков: ядовитых животных, падения с высоты, глубокой воды и острых предметов.

Будь в курсе новых событий по максимуму — подписывайся на наш канал в Max!

Мозг заранее настроен замечать змей и пауков

Похоже, к некоторым страхам мы готовы от рождения. Определённые нервные клетки реагируют на изображения змей быстрее, чем на фотографии других животных. То есть зрение будто настроено первым делом выхватывать из окружения змею.

Даже младенцы сильнее оживляются, когда видят змей или пауков, а не рыбок. А детёныши обезьян учатся бояться змей, глядя на испуганных взрослых. При этом страх перед цветами они так не перенимают, даже если родители пугаются рядом с ними.

Психологи называют такие страхи подготовленными. Смысл в том, что эволюция сделала одни страхи заметно «лёгкими»: им мы учимся быстрее и охотнее, чем всем остальным. Предкам, которые сторонились змей и пауков, это помогало выжить.

Клоуны и уколы тоже родом из древности

В доисторические времена клоунов не было, как и шприцев. Но и эти страхи могут уходить корнями в прошлое. Боязнь клоунов, или коулрофобию, считают частью более общего детского страха перед костюмированными персонажами.

Вероятно, дети от природы настороженно относятся к незнакомцам и странно выглядящим людям, которые могут причинить вред. Для выживания это вполне разумная осторожность.

С иглами то же самое. Уколов наши предки не знали, а вот прокол кожи острым предметом точно был опасен. Поэтому боязнь игл, трипанофобию, тоже относят к подготовленным страхам. В этот же ряд попадает страх заразиться, который встречается при обсессивно-компульсивном расстройстве, то есть состоянии с навязчивыми мыслями и действиями.

Необычные фобии вырастают из жизненного опыта

А вот боязнь коленок (генуфобия), воздушных шариков (глобофобия) или арахисовой пасты, прилипшей к нёбу (арахибутирофобия), эволюцией не объяснишь. Такие страхи тоже возможны, только заработать их гораздо сложнее. Обычно они появляются после значимых событий в жизни, и путей у них три.

Прямой опыт. Это настоящая травма: после аварии человек начинает бояться водить машину, а после укуса собаки боится собак.

Это настоящая травма: после аварии человек начинает бояться водить машину, а после укуса собаки боится собак. Наблюдение за другими. Иногда достаточно увидеть, как кто-то паникует рядом с каким-то предметом, и этот ужас передаётся впечатлительному зрителю.

Иногда достаточно увидеть, как кто-то паникует рядом с каким-то предметом, и этот ужас передаётся впечатлительному зрителю. Слова и сообщения. Сюда входит то, что говорят родители, показывают по телевизору и пишут в соцсетях. СМИ часто удерживают внимание именно страхом.

Так что неудивительно, что при обилии фильмов ужасов, фильмов-катастроф и пугающих новостей фобии есть у очень многих.

Почему одни люди боятся сильнее других

На всех эти сигналы действуют по-разному. Важны уровень стресса, прошлый опыт и даже гены. Одни от природы тревожнее и острее на всё реагируют, другие устойчивее.

Но отдельного «гена боязни пауков» или «гена боязни змей» нет. Гены скорее делают человека в целом более уязвимым к страхам, а вот чего именно он начнёт бояться, решает опыт.

Фобию держит избегание, а лечит встреча со страхом

Многие не помнят, откуда взялась их фобия. Чаще всего яркой травмы не было, а причиной стало какое-то незаметное событие в раннем детстве, давно забытое.

Хорошая новость в том, что знать причину для лечения не нужно. Гораздо важнее понять, что поддерживает страх сейчас. Обычно это избегание: если перестраивать жизнь, лишь бы не оказаться на высоте, или с криком и в панике убегать от паучка (это прям я раньше), мозг каждый раз убеждается, что опасность настоящая, а бегство приносит облегчение.

Поэтому один из самых действенных способов справиться с фобией — экспозиционная терапия. Человек в контролируемых условиях встречается со своим страхом и остаётся в этой ситуации, пока не убедится, что ничего плохого не происходит и бояться не обязательно. Метод работает так хорошо, что фобия нередко проходит за один сеанс.

Фобии похожи на монстров под кроватью: они держатся, пока мы продолжаем в них верить. И даже у страха перед самим страхом тоже есть название — фобофобия.