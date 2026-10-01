Неприятный запах из пупка может указывать на болезнь Паркинсона

Запах тела обычно кажется чем-то бытовым, но для химика это целая смесь летучих веществ. Возраст, питание, работа бактерий на коже и состояние здоровья меняют эту смесь, поэтому по запаху тела можно многое узнать о человеке. Немецкие учёные пошли дальше и проверили, можно ли по такому химическому следу отличить одну болезнь от другой.

Лазер превращает запах в звук

Любой запах — это летучие вещества, то есть молекулы, которые испаряются с кожи и разлетаются по воздуху. Учёные взяли ватные палочки и сделали мазки из носа, пупка и уха. Участников было 24: шестеро с болезнью Паркинсона, шестеро с лёгкими нарушениями памяти и мышления, шестеро с коронавирусом и шестеро здоровых.

Затем воздух вокруг палочки просвечивали лазером. Молекулы поглощают свет, и от этого возникают крошечные звуковые волны, которые улавливает очень чуткий датчик. Каждая смесь молекул звучит по-своему. Получается что-то вроде отпечатка пальца, только химического.

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Пупок и нос выдали болезнь лучше, чем ухо

По таким «звуковым отпечаткам» участники разделились на четыре группы: здоровые, больные Паркинсоном, больные коронавирусом и люди с нарушениями памяти. Самые чёткие результаты дали пупок и нос. Мазки из уха оказались менее понятными.

Чтобы проверить, не случайность ли это, учёные добавили мазки ещё трёх пациентов с Паркинсоном. Новые образцы попали в «свою» группу, то есть к остальным больным Паркинсоном. Хороший знак, но не доказательство.

Метод пока может путать болезнь со старостью

Границы между группами получились размытыми: болезни частично накладывались друг на друга. Поставить диагноз по одному мазку пока нельзя.

Есть и проблема посерьёзнее. Паркинсон и нарушения памяти обычно бывают у пожилых. Может быть, прибор чует не саму болезнь, а просто возраст и общее нездоровье. Проверить это на такой маленькой группе людей невозможно, так что нужны проверки на сотнях и тысячах людей.

Женщина, которая чувствует Паркинсона носом

Сама мысль, что у болезни есть запах, взялась не на пустом месте. Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее заболевание мозга, но она, судя по всему, меняет и запах тела. Собаки хорошо находят таких больных по запаху. Похожий подход проверяли и с коронавирусом.

А одна бывшая медсестра из Шотландии однажды заметила, что муж стал пахнуть иначе, с каким-то мускусным оттенком. Через шесть лет ему поставили диагноз. Позже она почувствовала тот же запах от других пациентов из группы поддержки, куда ходил муж.

Считается, что дело в кожном сале: при болезни кожа начинает выделять его иначе. Почему болезнь мозга так влияет на кожу, пока неизвестно. С запахами Паркинсон связан и по-другому: учёные нашли добавку из парфюмерии, которая может помочь в лечении.

Людей с таким чутьём на свете единицы, и всех пациентов они не проверят. Прибор, который умеет то же самое, мог бы однажды сделать такую проверку простой и доступной, если метод выдержит испытание на большом числе людей.