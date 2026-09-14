Нас учили, что все началось с Большого взрыва. Большинство физиков так не считает

Ученые опросили физиков по всему миру и попросили объяснить, как устроена Вселенная. Казалось бы, у современной науки есть четкие ответы. Например, в 2025 году исследователи доказали, что Вселенная это не симуляция. Но результаты показали, что единого мнения нет даже по самым фундаментальным вопросам.

Общепринятая космологическая модель теряет поддержку

Исследователи из Университета Ватерлоо провели беспрецедентный по охвату опрос среди ученых и опубликовали результаты на своем официальном сайте. Авторы хотели выяснить, насколько едины взгляды академического сообщества на устройство мира. Результат удивил даже самих организаторов, потому что большинство так называемых стандартных ответов не смогли набрать даже половины голосов.

Например, стандартная космологическая модель, известная как ΛCDM (Лямбда-CDM), не получила поддержки абсолютного большинства. Эта концепция долгое время считалась базовой для описания развития Вселенной, но недавние открытия заставили ученых сомневаться. Данные спектроскопического инструмента DESI намекнули, что темная энергия может со временем меняться. Это прямо противоречит стандартной модели, которая предполагает ее абсолютное постоянство.

Большой взрыв не был началом времени

Во всем огромном опроснике лишь два утверждения смогли преодолеть барьер в 50% голосов. Первое касается Большого взрыва. Вопреки популярному в массовой культуре образу, 68% опрошенных физиков заявили, что это событие не обязательно является моментом зарождения времени.

По мнению большинства исследователей, теория Большого взрыва лишь описывает, как Вселенная развивалась из экстремально горячего и плотного состояния. Сама по себе она не дает ответа на вопрос, было ли у времени абсолютное начало. Вторым пунктом, набравшим большинство голосов, стала космическая инфляция. Ровно 51% респондентов согласились с тем, что ранняя Вселенная пережила период невероятно быстрого расширения.

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Раскол в теориях темной материи и гравитации

В остальных фундаментальных вопросах среди ученых царит полный разлад. Одной из самых острых тем стала природа темной материи. Лишь 17% специалистов верят, что она состоит из еще не открытых легких частиц. Еще 12% считают, что нам нужно просто изменить саму теорию гравитации, а 21% выступают за комбинацию сразу нескольких гипотез. Единого консенсуса о том, что удерживает галактики от распада, просто не существует.

Похожая ситуация сложилась и вокруг квантовой гравитации — попытки физиков объединить законы микромира и макромира в одну стройную систему. Теория струн получила всего 19% голосов, петлевая квантовая гравитация — 12%. А 18% опрошенных и вовсе полагают, что гравитацию в принципе невозможно описать законами квантовой механики. Десятилетия теоретической работы пока не привели к появлению одного доминирующего ответа.

Отсутствие точных ответов двигает науку вперед

Со стороны может показаться, что современная физика зашла в тупик, но авторы исследования делают прямо противоположный вывод. Руководитель проекта Ниайеш Афшорди считает отсутствие консенсуса признаком живой и развивающейся науки. По его словам, научная истина не решается простым голосованием.

Разброс мнений показывает, в каких именно областях требуются свежие идеи, более точные данные и неожиданные связи между разными разделами физики. Исследователь даже процитировал знаменитого музыканта Леонарда Коэна: «Во всем есть трещина, именно так свет проникает внутрь».

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Результаты глобального опроса доказывают одну важную вещь: главные открытия еще впереди. Открытые вопросы оставляют пространство для новых наблюдений и более сильных теорий, которые в будущем могут полностью изменить наше понимание Вселенной.