Найдены два новых вида морских пауков. У одного три губы и красные глаза

Учёные нашли в Салишском море у берегов Канады и США два новых вида морских пауков, каждый размером около сантиметра. В этих водах новые виды не описывали почти сто лет. Места хорошо изучены, рядом крупные города, и всё же эти странные существа жили там незамеченными.

Красноглазый паук с трёхгубым ртом и мохнатыми ногами

Первый вид назвали Callipallene pilosuspedes. Вторая часть названия с латыни переводится как «волосатые ноги», и это не преувеличение: ходильные ноги местами покрыты длинными изогнутыми шипами. Добавьте к этому яркие красные глаза, и получится почти персонаж для Хеллоуина.

Самое жутковатое у него — рот. Он сидит на конце короткого хоботка, имеет треугольную форму и разделён на три губы, а по краям окружён чувствительными выростами. Паук крошечный, но под микроскопом этот рот выглядит более грозно, чем положено такой малявочке.

Паук, который сам себя расчёсывает

У морских пауков есть особые конечности у головы, яйценосные ножки. Обычно самцы носят на них яйца. Но этот вид нашёл им ещё одно применение.

Исследователи видели, как паук сгибает свои очень подвижные ножки вокруг ходильных ног и проводит по ним шипами, похожими на гребень. Получается, что расчёска у него всегда с собой.

Второй вид стал домом для паразитов

Второй новичок получил название Tanystylum kiixin, произносится примерно как «ки-хин». Оно дано в честь Киихина, традиционной столицы одного из коренных народов острова Ванкувер. Археологи считают, что люди жили там почти 3000 лет, и для местных жителей это место до сих пор священно.

У этого паука яйценосные ножки намного меньше и не такие ловкие, поэтому почиститься как следует он не может. Морские пауки часто обрастают грязью и мусором, а на этом виде учёные раз за разом находили микроскопических одноклеточных, в том числе паразитов.

Авторы описали это как «экосистему внутри экосистемы внутри экосистемы». Паук живёт среди других морских организмов и сам служит домом для ещё более мелких существ.

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Морские пауки на самом деле не пауки

Несмотря на название, настоящими пауками эти животные не являются. Это пикногониды — древняя ветвь морских членистоногих. Они родственны большой группе, куда входят пауки, скорпионы и мечехвосты. Живут они только в океане и почти всю жизнь ползают по дну или по другим организмам.

Устроены они странно даже по меркам членистоногих:

у некоторых видов туловище такое маленькое, что органы уходят в ноги ;

; у других в конечности ветвится пищеварительный тракт;

лёгких и жабр нет вовсе, и кислород проходит прямо сквозь тонкие покровы тела;

тонкие покровы тела; о потомстве заботятся самцы: после спаривания они носят яйца, пока не вылупится молодняк.

При всём этом морские пауки остаются одной из самых плохо изученных групп животных.

В Салишском море, скорее всего, прячутся и другие новые виды

С сентября 2023 по август 2024 года исследователи ныряли на глубину около 18 метров у Ванкувера, Виктории, острова Квадра и западного побережья острова Ванкувер. Всего они подробно изучили семь видов. Пять из них науке уже были известны, но их описания давно устарели. Оставшиеся два оказались новыми.

Всё началось с простого вопроса: как на морских пауков влияют изменение климата и деятельность человека. Беспозвоночные Салишского моря особенно уязвимы, но ответа не нашлось, потому что о здешних видах почти ничего не знают. Трудно защищать животных, о существовании которых даже не подозреваешь.

Вряд ли двум новым видам просто повезло попасться на глаза. Скорее всего, в этих водах найдутся и другие. Такие открытия случаются чаще, чем может показаться: недавно учёные описали сразу три новых вида змей, живущих под землёй. Как показывают морские пауки, неизученное часто совсем рядом, всего в паре десятков метров от берега.