Что значит, когда кошки вылизывают друг друга

Мы привыкли думать, что если одна кошка вылизывает другую, то они лучшие друзья. Но биологи выяснили, что это не всегда так. Взаимный уход за шерстью может быть связан с напряжением в отношениях, а не с нежностью. И это так же странно, как и их желание принести домой дохлую мышь или птицу в качестве подарка. Почему так происходит и что это значит для поведения питомцев?

Вылизывание у кошек как способ избежать драки

Сомнения в теории абсолютной кошачьей дружбы появились после публикации масштабного исследования группы из 25 кошек. Ученые поместили животных в просторный вольер с доступом на улицу и стали фиксировать каждый случай взаимодействия. Результаты удивили зоологов: агрессивное поведение сопровождало примерно 35% сеансов взаимного умывания.

Команда исследователей под руководством биолога Ван Белль пришла к выводу, что вылизывание служит сигналом примирения в напряженные моменты. Например, когда один кот собирается занять спальное место, где уже устроился другой. Чтобы не провоцировать открытое столкновение за территорию в тесном помещении, животное начинает вылизывать конкурента. Подобный механизм работает и у других видов: у сурикатов подчиненные особи вычесывают доминантных, чтобы их задобрить.

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Почему кошки вылизывают шею друг другу

Зоологи обратили внимание на одну важную деталь: во время вылизывания кошки чаще всего концентрируются на шее своего сородича. Именно в эту область они целятся зубами во время настоящих драк на выживание. Ученые предполагают, что подобный выбор зоны для умывания может транслировать тонкую агрессивную угрозу.

Демонстрируя способность легко добраться до самой уязвимой точки оппонента, кот напоминает о своей силе, но переводит конфликт в мирное русло. Это позволяет установить иерархию без риска получить серьезные увечья от острых когтей и клыков, которые неизбежны при полноконтактной драке. Об этом рассказали авторы сайта Live Science.

Доказана ли коллективная гигиена

Помимо сложной социальной игры, вычесывание может нести и практическую пользу. Кошке физически сложно самостоятельно очистить голову и шею, поэтому помощь сородича приходится как нельзя кстати. Биологи отмечают, что коллективная гигиена распространена в природе: муравьи тщательнее чистят сильно инфицированных собратьев, а приматы уделяют максимум внимания тем участкам тела, куда особь не может дотянуться сама.

Однако доктор Терри Кертис, ветеринарный бихевиорист с 25-летним стажем, призывает не делать поспешных выводов об исключительно санитарной функции. На данный момент исследователи не проводили замеров количества паразитов, инфекций или уровня чистоты кожи до и после кошачьего груминга. Достоверно не доказано, что такие процедуры реально избавляют животных от грязи или блох.

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Уличные и домашние кошки могут иметь совершенно разные паттерны взаимного вычесывания. Из-за обилия паразитов диким колониям коллективная помощь нужна гораздо больше, чем чистым квартирным питомцам. В конечном итоге ученые признают невозможность со стопроцентной уверенностью сказать, что именно происходит в уме кошки в момент взаимодействия с сородичем.