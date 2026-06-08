У берегов Тайваня нашли новый вид животного: эта кроха размером с кунжутное зёрнышко

У берегов Тайваня нашли новый вид голожаберного моллюска — морского слизня (хотя такой термин не очень подходит этой милахе) размером меньше 3 миллиметров. Это меньше рисового зёрнышка, так что даже среди самых маленьких животных такая кроха выглядит почти невидимкой, и заметить её под водой почти невозможно. И тем удивительнее, что её всё-таки разглядели, причём не учёные с дорогим оборудованием, а обычный дайвер во время отдыха.

Как у берегов Тайваня нашли новый вид морского моллюска

История началась в 2019 году. Хо-Юнг Чан, тогда ещё студент Национального тайваньского океанического университета, нырял у порта Цзилун недалеко от Тайбэя просто для удовольствия. И заметил под водой что-то крошечное и необычное. Иногда такие открытия начинаются почти случайно, как история про странную волосатую рыбу.

Место там, кстати, не самое удобное для дайвинга. Из-за летних тайфунов и опасных волн нырять можно лишь около четырёх месяцев в году. А найти хорошо замаскированного моллюска всего в пару миллиметров длиной — задача, на которую мало кто всерьёз рассчитывает.

Чан не стал гадать сам, а написал специалисту по морским моллюскам — исследовательнице Сини Линь — прямо в соц. сети. Та сразу поняла: это что-то совершенно новое. От первой встречи до официального описания вида прошло семь лет.

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Почему новый вид морского слизня назвали кунжутным и как он выглядит

Новичка отнесли к роду Thecacera. Почти 200 лет биологи считали, что знают этот род неплохо: шесть видов, разбросанных по морям всего мира, размером примерно от полутора до двух с половиной сантиметров. И вдруг — седьмой вид, который выбивается из всех представлений о размере.

Этот слизень получил имя Thecacera sesama — «кунжутный». Причина простая: и формой, и размером он напоминает кунжутное зёрнышко. К тому же местные дайверы давно называли его «кунжутом» по-китайски, так что название легло идеально.

Выглядит он так: полупрозрачное белёсое тельце, усыпанное мелкими чёрными точками и редкими крупными жёлтыми пятнышками. Меньше трёх миллиметров — и при этом отдельный, признанный наукой вид. Да, он не такой эффектный, как моллюск голубой дракон, но по-своему не менее интересен.

Как учёные доказали, что миниатюрный моллюск с Тайваня — действительно новый вид

Одного внешнего вида для науки мало. Чтобы подтвердить, что перед ними новый вид, исследователи изучили ДНК. Собрали всего шесть особей, и три из них пришлось целиком пустить на анализ — настолько они крошечные, что иначе материала просто не хватало.

Результат оказался убедительным: генетическое расхождение с ближайшим родственником составило 14,17%. Этого вполне достаточно, чтобы говорить об отдельном виде. Ближайший родственник «кунжутного» — слизень Thecacera picta.

Любопытная деталь: моллюск питается, ищет партнёра, спаривается и откладывает икру на мшанках — мелких морских организмах, похожих на мох. И эта самая мшанка, на которой он живёт, тоже может оказаться неизвестной науке: её образец совпал с известными видами лишь на 82%. То есть рядом с новым слизнём, возможно, прячется ещё одно открытие.

Почему учёные продолжают находить новые виды морских животных

Голожаберные моллюски — заметные участники морских пищевых цепочек. Они бывают невероятно яркими и часто встречаются на коралловых рифах. Но многие из них настолько малы, что разглядеть их под водой невооружённым глазом практически нереально.

Именно поэтому учёные уверены: множество видов прячется буквально на виду, и находки других 50 новых видов животных только подтверждают это. Thecacera sesama — скорее всего, лишь первый из целого ряда морских моллюсков, которых ещё предстоит найти в водах западной части Тихого океана вокруг Тайваня.

Забавно, что весь жизненный репертуар этой крохи укладывается всего в четыре занятия: поесть, поискать, спариться и отложить икру. Никакой суеты — просто маленький слизень, который занимается своими делами и при этом ухитрился попасть в учебники.

Главный вывод тут даже не про самого слизня, а про то, как мало мы ещё знаем о жизни вокруг. Целый новый вид нашёлся в получасе езды от столицы крупной страны — не в недрах океана, а у берега, куда регулярно ныряют люди. Исследование опубликовано в журнале ZooKeys, и оно лишний раз напоминает: чтобы сделать открытие, не обязательно отправляться на край света.