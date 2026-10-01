Что происходит с сердцем, если спать с включённым светом

Кажется, что свет в спальне — мелочь: если человек всё равно засыпает, какая разница, горит ли ночник, работает телевизор или пробивается фонарь с улицы. Но организм ориентируется не только на то, закрыты у нас глаза или нет. Сон при включённом свете давно связывают с нарушением нормального ночного режима. Теперь исследователи решили посмотреть на вопрос с другой стороны — что в это время происходит с сердцем.

Неделя с датчиком света на запястье

Больше 11 тысяч взрослых британцев неделю носили на руке маленький датчик. Он каждую минуту записывал, сколько вокруг света. В начале наблюдения ни у кого из участников не было известных болезней сердца.

Ночью учёные считали пять часов подряд, когда человек меньше всего двигался. Они смотрели, сколько за это время было света ярче 3 люкс. Это совсем слабое освещение, но и его, по оценке авторов, может хватить, чтобы подавить мелатонин. Так называется гормон, который помогает организму понять, что пора спать.

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Сердце при ночном свете чуть тяжелее и слабее

Примерно через три года участникам сделали МРТ сердца. Больше четверти людей спали в темноте, остальных разделили на группы по тому, сколько света у них было ночью. Даже у тех, кому доставалось больше всех, свет горел в среднем около 34 минут за ночь.

Вот чем их сердце отличалось от сердца тех, кто спал в темноте:

левый желудочек, главная «насосная камера», тяжелее на 2,4%;

стенки сердца толще на 1,5%;

один из показателей силы сокращения ниже на 1,9%;

левое предсердие больше на 2,3%.

Разница небольшая, но заметна закономерность: чем больше света, тем сильнее отличия. Такие постепенные изменения обычно считают более серьёзным поводом присмотреться к связи, чем случайный разброс.

Недосып объясняет часть связи

Люди, у которых ночью было больше всего света, спали в среднем 6,9 часа. Те, кто спал в темноте, спали 7,7 часа. Выходит, почти на час меньше, а недостаток сна опасен для сердца и сам по себе. Поэтому учёные проверили, не в этом ли всё дело.

Из 24 показателей сердца, которые были связаны со светом, короткий сон мог повлиять на 16. Недосып объясняет от четверти до половины связи. Сильнее всего это видно по толщине стенок сердца. Но и это только оценка: она не доказывает, что сердце изменил именно недостаток сна.

Риск инсульта выше на треть

В другой части работы учёные следили за здоровьем гораздо большей группы, до 73 тысяч человек, в течение восьми–десяти лет. Они смотрели, кто попал в больницу с болезнями сердца и кто от них умер.

Если сравнить тех, у кого ночью было больше всего света, с теми, кто спал в темноте, их риски оказались выше:

сердечная недостаточность на 29% ;

; инсульт на 33% ;

; инфаркт на 24% ;

; смерть от болезней сердца и сосудов на 26% ;

; мерцательная аритмия на 15%.

Если пересчитать это на людей, то сердечная недостаточность случалась в 1,7 раза чаще: 361 случай против 218 на каждые 100 тысяч человек за год.

Связь есть, причина пока не доказана

Среди тех, кто спал при свете, было больше мужчин, курильщиков и людей с лишним весом. Учёные сделали поправку на это, а также на возраст, питание, загрязнение воздуха и дневной свет. Но что-то незамеченное всё равно могло повлиять на результат. Проверили и обратный вариант, когда больное сердце само мешает спать в темноте. Подтверждений ему не нашли.

Есть и другие ограничения. Средний возраст участников 61 год, почти все они европейцы, а свет измеряли всего одну неделю. Датчик видел только яркость, поэтому неизвестно, что светило: телевизор, смартфон, ночник или фонарь за окном — вдруг это тоже имеет значение. Если полностью убрать свет в спальне сложно, маска для сна действительно помогает сделать её темнее. Защищает ли это сердце, ещё предстоит проверить.