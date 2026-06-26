Пьёте кальций и витамин D для крепких костей? От переломов они вас не спасут

Миллионы людей по всему миру принимают кальций и витамин D, чтобы кости оставались крепкими с возрастом. Логика проста: кальций — строительный материал кости, витамин D помогает его усваивать, значит, добавки должны защищать от переломов. Но новый масштабный анализ ставит эту идею под сомнение: для обычного взрослого человека такие добавки почти ничего не меняют.

Кальций и витамин D: что показали 69 клинических испытаний

Речь идёт об очень большой работе, а не об одном эксперименте. Учёные собрали данные 69 клинических испытаний, в которых участвовали более 154 тысяч взрослых со всего мира. В этих исследованиях людей, принимавших кальций, витамин D или их сочетание, сравнивали с теми, кто получал плацебо (пустышку без действующего вещества) или вообще ничего.

Цель состояла в том, чтобы ответить на вопрос, который имеет большое значение для миллионов людей: действительно ли эти добавки предотвращают переломы и падения?

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Почему кальций и витамин D по отдельности почти не работают

Когда исследователи рассмотрели кальций сам по себе, они нашли лишь незначительное снижение числа переломов и падений — или вообще никакого заметного эффекта. То же самое оказалось и с витамином D.

Особенно показателен витамин D. Даже в исследованиях с десятками тысяч участников добавки витамина D практически не меняли риск перелома по сравнению с тем, чтобы не принимать ничего. При этом дело точно не в выборке исследования, где эффект могли не разглядеть: участников было очень много, а разницы всё равно почти не было.

Кальций и витамин D вместе: снижают ли они риск переломов

Сочетание кальция и витамина D на первый взгляд выглядело чуть обнадёживающе. Комбинированный приём снижал некоторые типы переломов, но при ближайшем рассмотрении выгода оказалась крайне скромной.

Чтобы было понятно, насколько мала эта польза, достаточно посмотреть на цифры:

снижение общего числа переломов — примерно один случай меньше на 100 человек , принимающих добавки

, принимающих добавки перелом шейки бедра, одна из самых тяжёлых травм у пожилых, — всего около трёх случаев меньше на 1000 человек

Авторы исследования сделали прямой вывод: такая польза слишком мала, чтобы считаться клинически значимой для большинства людей. Проще говоря, эффект как бы существует, но в реальной жизни среднего пожилого человека он вряд ли что-то заметно меняет.

Почему падения и переломы у пожилых — растущая проблема

Тема не абстрактная, потому что падения и переломы — серьёзная угроза здоровью пожилых. Примерно каждый третий взрослый старше 65 лет падает хотя бы раз в год.

Последствия бывают тяжёлыми: переломы, госпитализации, потеря самостоятельности и снижение качества жизни. Неудивительно, что люди готовы делать что угодно, лишь бы уменьшить эти риски, и добавки кажутся самым простым решением. Но исследование показывает, что одни лишь таблетки этой задачи не решают.

Кому добавки кальция и витамина D всё-таки нужны

Это не значит, что кальций и витамин D бесполезны. Они всё так же важны для костей и мышц. Под сомнение ставится другое: идея, что всем подряд нужно профилактически пить добавки, чтобы избежать переломов.

Есть группы, которым добавки действительно могут быть нужны как часть лечения:

люди с остеопорозом (заболеванием, при котором кости становятся хрупкими)

люди с дефицитом витамина D

люди с определёнными медицинскими состояниями по назначению врача

Выводы работы касаются в основном обычного взрослого населения — прежде всего тех, кто живёт самостоятельно и не имеет тяжёлого дефицита витамина D или болезни костей. Стоит добавить и контекст к назначениям: расходы на рецепты с витамином D за последние два десятилетия резко выросли, хотя уверенности в их эффективности всё меньше.

Что на самом деле помогает сохранить кости крепкими

Если добавки — не решение, то что работает? Здесь доказательная база как раз сильная: надёжнее всего костям помогает регулярная физическая активность, особенно упражнения с весовой нагрузкой и силовые тренировки, которые нагружают мышцы и кости.

Полезны простые и доступные вещи:

ходьба

силовые тренировки

упражнения на равновесие

тай-чи (плавная китайская гимнастика)

Такие нагрузки помогают поддерживать прочность костей, улучшать устойчивость и снижать риск падений. Хотите глубже разобраться в самой проблеме хрупкости костей — почитайте о том, как учёные ищут способ обратить остеопороз вспять.

Главный вывод исследования о добавках для костей

Суть в том, что сами по себе таблетки кальция и витамина D не ведут к меньшему числу переломов у обычных людей, хотя оба вещества и правда играют ключевую роль в биологии кости. Для многих взрослых здоровье костей зависит от того, насколько человек активен, сбалансированно ли питается и сделал ли свой дом безопасным от падений.

По мере старения населения вопрос профилактики переломов становится только острее. И новые данные намекают, что привычная стратегия «просто пить добавки», которую долго считали основой профилактики, может не давать той защиты, которую от неё ждут. Дальше стоит наблюдать за тем, как эти выводы изменят рекомендации врачей и привычку миллионов людей покупать добавки «на всякий случай».