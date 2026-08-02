В России до сих пор находят проказу. Стоит ли бояться?

В марте 2026 года в Москве подтвердили случай проказы у 76-летней пенсионерки. Женщина не выезжала из страны, то есть инфекция оказалась незавозной. Казалось бы, болезнь, которую считали пережитком Средневековья, снова дала о себе знать в центре мегаполиса. Но насколько это опасно для обычного человека и как вообще можно заразиться лепрой в 21 веке?

Что такое проказа и лепра

Проказа, также известная в медицине как лепра или болезнь Гансена, это хроническое инфекционное заболевание. Его главная мишень не столько кожа, сколько периферическая нервная система. Возбудитель Mycobacterium leprae буквально отключает чувствительность пораженных участков, действуя подобно перерезанному проводу домашней сигнализации.

Именно повреждение нервов создает жуткий исторический образ прокаженного. Пациент перестает чувствовать жар, холод и боль. Человек может получить серьезный ожог и даже не заметить этого — например, при банальном разогреве еды. Из-за отсутствия болевых рефлексов люди постоянно травмируются, что приводит к язвам и деформациям конечностей.

Что происходит с проказой в России

Согласно российским клиническим рекомендациям, сегодня это заболевание имеет устойчивый спорадический характер. Это означает, что массовых эпидемий нет, но исторические очаги лепры в Поволжье и международная миграция периодически напоминают о существовании бактерии.

В последние годы диагнозы ставили прямо в столице. В 2023 году Сеченовский университет сообщил о выявлении лепры у студента, приехавшего из Чада, его три года безуспешно лечили от других кожных болезней.

А в марте 2026 года специалисты Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) подтвердили диагноз у коренной москвички. Самое удивительное, что пенсионерка не выезжала в другие страны и не контактировала с явными больными.

Как передается проказа

Главный путь передачи проказы это воздушно-капельный. К счастью, чтобы заразиться, требуется длительный и тесный контакт с носителем активной формы, который исчисляется долгими месяцами совместного быта.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отдельно подчеркивает, что инфекция не передается в обычных социальных ситуациях. Вы в безопасности при:

рукопожатиях и дружеских объятиях;

совместном приеме пищи за одним столом;

коротком разговоре на улице;

случайной поездке с больным в одном вагоне метро.

Даже при тесном контакте заболевают далеко не все, так как большинство людей обладает сильным природным иммунитетом к этой бактерии. Усложняет эпидемиологию и огромный инкубационный период проказы. Болезнь может проявиться в среднем через 4–6 лет, а иногда и через 15 лет после заражения.

Симптомы проказы и способы ее лечения

Самый ранний и показательный признак лепры это появление на коже пятна или бляшки с онемением. Если приложить к такому участку кубик льда или слегка уколоть его, пациент не заметит разницы температур и не почувствует боли.

Диагноз ставится не по фотографии, а на основе неврологических тестов, биопсии и ПЦР. В России уже созданы современные отечественные тест-системы проказы, которые ускоряют этот процесс. И главное в том, что проказа полностью излечима. ВОЗ и российские протоколы рекомендуют курс из нескольких антибиотиков продолжительностью от шести месяцев до года.

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Так что паниковать из-за единичных новостей нет смысла. Сегодня проказа это не средневековый приговор, а всего лишь редкая бактериальная инфекция, которая успешно поддается лечению. Самое важное в борьбе с ней это ранняя диагностика, позволяющая сохранить нервную систему без необратимых последствий.