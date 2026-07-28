Турист выбирал маршрут в Google Maps и случайно сделал научное открытие

Крупные научные открытия обычно связывают с людьми в белых халатах, грантами и дорогим оборудованием. Но иногда крупные открытия делают любители: достаточно любопытства, свободного вечера и Google Maps. Именно так канадец нашёл метеоритный кратер шириной 25 километров, о котором не знал ни один учёный.

Странное кольцо в лесу Квебека, которое заметил обычный турист

Всё началось буднично. Житель Квебека и астроном-любитель Жоэль Лапуэнт в 2024 году планировал маршрут для похода и разглядывал спутниковые снимки. И вдруг у озера Марсаль на северо-востоке Канады он увидел почти идеальное кольцо. На Google Maps уже находили идеально круглые объекты, но этот был огромным. Слишком большое, слишком ровное и слишком странное, чтобы просто пролистать дальше.

Он проверил базы известных кратеров — этого объекта там не было. Но первым делом Лапуэнт усомнился не в специалистах, а в себе. Он признался, что уговаривал себя: не мог обычный человек найти то, чего не заметили специалисты, наверняка про это давно всё известно. В итоге он всё-таки отправил свою догадку учёным через специальный проект по поиску кратеров при Западном университете в Онтарио.

Почему заявки о «кратерах» почти всегда оказываются пустышкой

Сообщение дошло до планетарного геолога, который изучает ударные кратеры и даже готовит астронавтов. Скепсис был ожидаемым: к таким учёным пишут постоянно — люди видят на картах круглые пятна и уверены, что нашли след космического удара.

Проблема в том, что с высоты почти любой ландшафт может притвориться кратером. Вулканы, эрозия, складки горных пород — всё это создаёт округлые формы, которые обманывают даже натренированный глаз. Да и другие странные объекты на картах часто имеют самое обычное объяснение. По словам геолога, примерно 99 заявок из 100 оказываются ложными. Случай Лапуэнта попал в тот самый один процент.

Как учёные доказали, что кольцо в Квебеке — след удара метеорита

Чтобы отличить настоящий кратер от игры природы, спутникового снимка мало. Нужны доказательства прямо в камнях. Поэтому в октябре 2025 года команда геологов добралась до места лично. Лёгкой прогулки не получилось.

Руководитель экспедиции назвал поездку одной из самых тяжёлых в своей жизни — а за плечами у него десятки экспедиций в Арктику и на шесть континентов. Причина — дикая, труднопроходимая местность и тучи насекомых. Но труд окупился. Уже на второй день исследователи нашли главные улики:

Конусы разрушения — рифлёные конусовидные узоры в породе, которые возникают, когда сквозь камень проходит ударная волна. Их видно прямо на месте, без микроскопа.

— рифлёные конусовидные узоры в породе, которые возникают, когда сквозь камень проходит ударная волна. Их видно прямо на месте, без микроскопа. Импактный расплав — порода, которая когда-то расплавилась от чудовищного жара и давления при столкновении, а потом застыла.

Всё это следы так называемого ударного метаморфизма — процесса, при котором минералы внутри камня меняются под действием внезапной сокрушительной силы. Возникнуть он может лишь в двух случаях: при ударе астероида или кометы либо при ядерном взрыве. Понятно, что 390 миллионов лет назад ядерных бомб на планете не водилось.

Особенно удивил учёных именно расплав. На месте сохранилось около 50 метров импактного расплава — а обычно как раз эта часть кратера разрушается эрозией первой. Для структуры такого возраста это редкая удача: такой слой должен был исчезнуть гораздо раньше.

Почему в Канаде находят больше кратеров, чем где-либо

Всего на Земле подтверждено лишь около 200 ударных кратеров — это очень мало для планеты, которую миллиарды лет бомбардировал космос. Причина проста: ветер, вода и движение материков стирают следы. А вот Канада держит первенство по числу известных кратеров именно потому, что стоит на древнем и стабильном фундаменте, где старые шрамы сохранились.

Но даже для Канады находка выделяется размером. Как правило, за год учёные находят один-два кратера, и почти все они намного мельче. Новый кратер шириной 25 километров — одно из крупнейших подобных открытий за последние годы. Ему уже дали имя Ухакатик — его выбрали вместе с представителями коренного народа инну, чьи земли включают эту территорию.

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Такие кратеры полезны не только геологам. Похожие канадские ударные кратеры используют для тренировки астронавтов, потому что их геология напоминает поверхность Луны. Так что изучение подобных мест помогает готовиться к полётам к другим мирам. Кстати, за настоящими космическими камнями давно охотятся не только учёные — есть и реальная история о том, как продавцы метеоритов становятся миллионерами.

Но эта история не только про камни. Спутниковые карты доступны каждому, и внимательный взгляд иногда стоит дорогого оборудования. Сам Лапуэнт сказал, что не каждый день обычный человек находит кратер возрастом 390 миллионов лет, и призвал не отмахиваться от собственной интуиции, даже если тема не из вашей области. И это далеко не первый случай, когда любители помогают большой науке.