Почему летом кажется, что волосы растут быстрее

Каждое лето кажется, что волосы растут быстрее: и челка отросла, и кончики пора подстричь. Многие связывают это с солнцем и теплом, считая это естественной сезонной реакцией организма. На самом деле исследования показывают, что фолликулы волос практически не реагируют на смену времен года. Но почему же у нас возникает обратное ощущение? Что на самом деле запускает рост волос и сколько реально сантиметров прибавляется в месяц?

Как время года влияет на скорость роста волос

Идея о том, что солнце и тепло ускоряют появление новых прядей волос, звучит логично. Теоретически, воздействие солнечного света и температура могут влиять на кровообращение в коже головы и сезонные гормональные колебания. Но, как отмечает сертифицированный дерматолог Элизабет Бахар Хушманд, в реальности все работает иначе. Об этом было рассказано на сайте Popular Science.

В дерматологии принято считать, что рост волос контролируется биологией самого фолликула, общим состоянием здоровья и сложными сигнальными путями в организме. Никаких убедительных научных доказательств того, что именно летнее солнце заставляет прическу удлиняться, до сих пор не найдено.

Внешняя среда тоже имеет значение, но скорее в негативном ключе. Различные загрязнители из воздуха могут повреждать защитный барьер кожи головы и вызывать воспаление, мешая нормальному развитию прядей.

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Влияние витамина D на рост волос

Главный аргумент сторонников активного роста волос летом это усиленная выработка витамина D под воздействием ультрафиолета. Действительно, этот элемент важен, но здесь кроется главная ошибка в понимании физиологии.

Если у человека есть выраженный дефицит витамина D, его восполнение действительно поможет остановить выпадение и вернуть процесс в норму в рамках комплексного лечения. Однако дополнительная доза витамина от летнего солнца не заставит волосы расти быстрее у тех, чей уровень находится в пределах нормы. Организм не накапливает этот эффект в виде бонусных сантиметров на голове.

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Что реально влияет на рост волос человека

Каждый волосяной фолликул проходит собственный цикл роста и выпадения, который не привязан к календарю. На этот сложный внутренний механизм влияют совершенно другие вещи.

Основные причины изменения скорости роста волос:

Генетическая предрасположенность и врожденные особенности фолликулов;

Качество питания, особенно уровень железа в крови;

Уровень стресса и наличие воспалительных процессов;

Гормональные сдвиги, например, заболевания щитовидной железы или скачки гормонов после родов;

Прием специфических медицинских препаратов, перенесенные тяжелые болезни, операции или быстрая потеря веса.

Любой из этих факторов может вызвать выпадение волос. Именно поэтому последствия сильного стресса или болезни мы замечаем на расческе лишь спустя несколько месяцев.

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В итоге получается, что лето это прекрасное время, но ожидать от него чудес для своей прически не стоит. Вместо того чтобы надеяться на солнце, гораздо полезнее следить за сбалансированным питанием и общим состоянием здоровья, ведь именно внутренний баланс делает волосы крепкими круглый год.