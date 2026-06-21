Революционный способ укрепить кости: как победить остеопороз раз и навсегда

Остеопороз — болезнь, при которой кости становятся хрупкими, потому что организм перестаёт восстанавливать костную ткань так же быстро, как разрушает её. Сегодня лекарства умеют только замедлять болезнь, но не обращать её вспять. Учёные нашли клеточный «выключатель» костной прочности, активация которого укрепляла кости у мышей, в том числе больных остеопорозом. Так что если не хотите склеивать кости, как это делают китайцы, читайте дальше.

Что происходит с костями при остеопорозе

Кость — даже та, что есть в пенисе — не мёртвый камень, а живая ткань, которая постоянно обновляется. Одни клетки разрушают старую ткань, другие — строят новую. Пока эти два процесса в балансе, скелет остаётся прочным. Остеопороз возникает, когда тело не успевает замещать разрушенную кость, и она становится ломкой, хрупкой и хуже срастается после переломов.

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Именно поэтому пожилые люди так боятся падений: перелом шейки бедра в старости — это не просто травма, а событие, которое часто меняет всю дальнейшую жизнь. Болезнь затрагивает миллионы людей по всему миру, и пока ни одно лекарство не умеет полностью её вылечить.

От чего зависит прочность костей

Команда учёных из Лейпцигского университета в Германии и Шаньдунского университета в Китае в исследовании 2025 года выяснила, что рецептор GPR133 (он же ADGRD1) играет ключевую роль в плотности костей. Работает он через остеобласты — клетки, которые строят новую костную ткань.

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Интерес к этому рецептору возник не случайно. Раньше учёные заметили, что изменения в гене GPR133 связаны с плотностью костей, и решили подробнее изучить белок, который этот ген кодирует. По сути, рецептор оказался тем самым звеном, через которое организм управляет строительством скелета.

Как вещество AP503 заставляет клетки строить кость

Чтобы проверить роль рецептора, исследователи поставили опыты на мышах. У одних животных ген GPR133 отсутствовал вовсе, у других рецептор можно было включить с помощью специального химического вещества под названием AP503.

Результат оказался наглядным. Мыши без гена GPR133 вырастали со слабыми костями, и их состояние напоминало остеопороз у человека. А вот когда рецептор присутствовал и его активировали веществом AP503, выработка костной ткани и её прочность заметно росли.

Само вещество AP503 нашли недавно с помощью компьютерного скрининга — оно работает как стимулятор GPR133. AP503 действует как биологическая кнопка, которая заставляет остеобласты работать усерднее. Как отмечает биохимик Лейпцигского университета Инес Либшер, с помощью этого вещества удалось значительно повысить прочность костей и у здоровых, и у больных остеопорозом мышей.

Ещё один важный момент: учёные показали, что вещество способно работать в связке с физическими нагрузками, усиливая кости ещё сильнее. Это перекликается с давно известным фактом — движение и спорт сами по себе полезны для скелета, и здесь они дополняют действие препарата. К слову, физическая активность помогает и при болях в спине, если заниматься аккуратно.

Что дают испытания на мышах

Здесь важно быть честным: все результаты получены на животной модели, а не на людях. Это не готовое лекарство, которое завтра появится в аптеке, а фундаментальное открытие механизма.

В то же время основания для оптимизма есть. Лежащие в основе процессы у мышей и людей, скорее всего, похожи. По словам Либшер, когда рецептор нарушается из-за генетических изменений, мыши уже в раннем возрасте демонстрируют признаки потери плотности костей — точно так же, как при остеопорозе у человека.

Главная надежда исследователей в том, что в будущем подобные препараты смогут не только укреплять здоровые кости, но и восстанавливать уже разрушенные — например, у женщин в период менопаузы, когда риск остеопороза резко возрастает. Сегодняшние же методы лечения либо несут серьёзные побочные эффекты, либо со временем теряют эффективность.

Способы укрепление костей при остеопорозе

GPR133 — не единственное направление в этой области. На прочность костей влияет множество факторов, и это даёт учёным широкое поле для поиска новых способов борьбы с остеопорозом и для здоровой старости.

Среди других недавних находок выделяются два направления:

В 2024 году учёные создали имплант на основе крови: синтетические пептиды улучшают структуру естественного сгустка, который образуется при свёртывании крови. В опытах на крысах гелеобразное вещество, которое можно печатать на 3D-принтере, успешно восстанавливало повреждения костей.

В том же году команда из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила гормон, названный материнским мозговым гормоном (MBH). Он повышал плотность, массу и прочность костей у мышей обоих полов, причём кости получались заметно крепче обычных.

Общая идея всех этих работ одна: наше тело и так умеет ремонтировать само себя, но с возрастом эти процессы ослабевают. Учёные пытаются «подстегнуть» естественные механизмы восстановления — будь то костные клетки, гормоны или свойства собственной крови пациента.

Открытие рецептора GPR133 важно прежде всего тем, что показывает конкретную точку приложения для будущих лекарств. Как отмечает молекулярный биолог Юлиане Леманн из Лейпцигского университета, параллельное укрепление костей лишний раз подчёркивает большой потенциал этого рецептора для медицины в условиях стареющего населения.