Почему без движения организм начинает стареть быстрее

Мы привыкли думать о мышцах как о механическом приводе: сократились — рука поднялась, ноги побежали. Но современная физиология открыла совсем другую картину. Мышцы работают как полноценный эндокринный орган, который при каждом сокращении рассылает по всему телу сотни сигнальных молекул. Эти вещества связаны с работой мозга, сердца, костей, иммунной и нервной систем. По сути, движение биологически необходимо для нормальной работы организма — так же, как дыхание или еда. Особенно это заметно на фоне сидячей работы, которая бьёт по здоровью сильнее, чем многим кажется.

Как мышцы превращаются в источник полезных гормонов

Когда мышца сокращается, она выбрасывает в кровоток особые молекулы — миокины. Их открытие в начале 2000-х перевернуло представление о физиологии движения и породило концепцию «упражнения как лекарство». Не случайно учёные всё чаще изучают, как упражнения омолаживают мышцы и помогают им дольше сохранять силу. Но исследователи из Университета Сан-Хорхе (Испания) идут дальше: они утверждают, что малоподвижный образ жизни следует рассматривать не просто как вредную привычку, а как источник болезней.

Самый изученный миокин — интерлейкин-6 (IL-6). В покое он выделяется в небольших количествах, но при интенсивной аэробной нагрузке его уровень может подскочить в 100 раз. Ещё два важных миокина — иризин, который помогает поддерживать баланс жировой ткани, и BDNF (нейротрофический фактор мозга), отвечающий за нейропластичность — способность мозга перестраивать свои связи.

Помимо миокинов, при физической нагрузке другие органы тоже выделяют сигнальные вещества — экзеркины. Обзор 2022 года, опубликованный в Nature Reviews Endocrinology, показал, что эти молекулы играют важную роль в здоровье сердечно-сосудистой, метаболической, иммунной и нервной систем. Если человек мало двигается — экзеркинов в его крови почти нет, и это повышает риск заболеваний и общую смертность.

Как тренировки укрепляют иммунитет и снижают воспаление

Свежий обзор 2024 года выявил как минимум девять миокинов, которые напрямую влияют на работу иммунной системы. Среди них — иризин, декорин и несколько интерлейкинов (IL-6, IL-7, IL-15). Во время тренировки эти вещества попадают в кровь и стимулируют размножение и созревание иммунных клеток, усиливая иммунный надзор.

Но есть и второй, не менее важный эффект. Миокины снижают хроническое системное воспаление — тихий процесс, который годами разрушает сосуды и ткани и лежит в основе многих метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Тот самый IL-6, который резко растёт при нагрузке, выступает как противовоспалительный сигнал: он регулирует активность лимфоцитов, макрофагов (клеток-«пожирателей» патогенов) и NK-клеток — натуральных киллеров, уничтожающих заражённые и опухолевые клетки.

Звучит парадоксально: ведь IL-6 знают и как провоспалительную молекулу. Но всё дело в контексте. При хронических болезнях он сочится в кровь постоянно и понемногу — и таким образом подкармливает воспаление. А во время тренировки выбрасывается коротким мощным импульсом, и этот импульс, наоборот, запускает противовоспалительный каскад.

Как физическая нагрузка улучшает память и работу мозга

Мышцы напрямую общаются с мозгом через так называемую ось «мышцы — мозг». Молекулы BDNF, иризин и катепсин B, выделяемые при нагрузке, способны стимулировать образование новых нейронов. Они же связаны с улучшением памяти и обучения, а также с защитой от когнитивного угасания при нейродегенеративных заболеваниях. Даже короткая активность может быть полезна — спорт улучшает работу мозга заметно быстрее, чем принято думать.

Иризин, например, повышает уровень BDNF в гиппокампе — области мозга, критически важной для формирования воспоминаний. Катепсин B способствует регенерации нейронов и улучшению когнитивных функций. Именно поэтому физически активные люди в среднем лучше сохраняют ясность ума с возрастом и реже страдают от тревожности и депрессии. Кстати, исследования показывают, что один вид спорта гарантирует идеальный сон, а качественный сон — ещё один мощный фактор защиты мозга.

Образ, который предлагают исследователи, очень точный: мозг «прислушивается» к тому, что «говорят» мышцы, когда сокращаются, и реагирует на это, адаптируясь и становясь сильнее.

Как тренировки помогают сжигать жир и защищают от диабета

При физической нагрузке IL-6 играет ключевую роль в мобилизации жирных кислот из жировой ткани — причём в первую очередь из висцерального жира (того самого, что накапливается на внутренних органах в брюшной полости и представляет наибольшую опасность для здоровья). Это запускает процесс жиросжигания и помогает поддерживать нормальный уровень глюкозы в крови.

IL-6 также регулирует чувствительность к инсулину, позволяя мышцам эффективнее поглощать глюкозу. Этот механизм объясняет, почему регулярные упражнения помогают предотвращать диабет 2-го типа — одно из самых распространённых метаболических заболеваний в мире.

Исследователи называют мышцы «метаболическим термостатом». Этот термостат определяет, когда организму нужно мобилизовать энергию, когда — запасать, а когда — расходовать. И работает он корректно только при регулярной физической активности. Если человек сидит целый день, термостат фактически «ломается».

Как физическая активность защищает сердце и кости

Физическая нагрузка запускает выброс экзеркинов, которые расширяют сосуды, улучшают работу сосудистой стенки и снижают жёсткость артерий. Это объясняет, почему активные люди реже сталкиваются с гипертонией, ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью. Разумеется, при уже существующих заболеваниях сердца программу тренировок должен подбирать врач — кардиолог или физиотерапевт.

Мышцы активно работают в связке и со скелетом. Миокины подстёгивают остеобласты — клетки, которые строят костную ткань, — и помогают удерживать минеральную плотность костей на нормальном уровне. К механической нагрузке на скелет добавляется ещё и химический сигнал, и вместе они играют важную роль в профилактике остеопороза.

Отдельная и, пожалуй, самая впечатляющая тема — связь движения с подавлением опухолей. Статья в The Lancet Oncology указывает, что малоподвижный образ жизни является фактором риска для более чем 10 видов рака. Миокины, выделяемые при нагрузке, тормозят распространение раковых клеток и уменьшают повреждения ДНК в потенциально злокачественных клетках. Кроме того, упражнения мобилизуют иммунные клетки, способные распознавать и уничтожать опухолевые клетки на ранних стадиях. Примечательно, что даже одна тренировка значительно повышает уровень миокинов, подавляющих рост раковых клеток, и даже короткая физическая активность связана со снижением риска некоторых видов рака.

Почему движение необходимо организму каждый день

Вся совокупность данных приводит к одному выводу: мышцы — это полноценный эндокринный орган. Каждое сокращение отправляет сигналы, регулирующие внутренний баланс организма. От того, двигается человек или нет, напрямую зависит работа иммунитета, мозга, метаболизма, сердца, костей — и даже способность организма сопротивляться опухолям.

Это не призыв немедленно бежать марафон. Но если понять, что физическая активность — не просто способ похудеть или «подкачаться», а базовое условие нормальной работы тела, отношение к обычной прогулке или утренней разминке поневоле меняется.