Почему кошка писает на кровать: проверьте это, прежде чем её ругать

Если кошка вдруг начала писать на кровать или диван, первым делом хочется отругать, расстроиться и обидеться. Кажется, она делает это назло, из вредности или мести за что-то. На самом деле всё иначе: кошка не пакостит назло, а пытается сообщить о боли, стрессе или проблеме с лотком. Иногда именно изменения в поведении кошки первыми выдают проблему или болезнь. Просто по-другому она сказать не умеет. Причин у лужи на кровати много, но почти все случаи решаемы, если действовать по порядку.

Здоровье кошки проверяют в первую очередь

Если кошка раньше исправно ходила в лоток, а потом резко перестала, это повод не ругаться, а показать её ветеринару. Многие проблемы с мочеиспусканием делают этот процесс болезненным, и кошка начинает связывать боль с лотком. Логика простая: раз в лотке больно, значит, дело в лотке — пойду в другое место.

Мочекаменная болезнь и инфекции — не единственные возможные причины. Иногда виноват артрит, из-за которого залезать в лоток попросту тяжело. А диабет, болезни почек и печени учащают позывы, поэтому кошка может не успевать добежать.

Отдельно важно: если кошка снова и снова садится в лоток, тужится, кричит, а мочи почти нет или нет совсем, это требует срочной помощи — особенно у котов. Не ждите утра понедельника, везите животное к врачу как можно быстрее.

Стресс и перемены в доме

Кошки любят, когда мир предсказуем. Они плохо переносят резкие перемены в доме, и иногда тревога оборачивается лужей на кровати. Чаще всего срабатывают:

переезд в новую квартиру

появление ребёнка или нового питомца

уход из дома человека, к которому кошка привыкла

ремонт, перестановка или шумные гости

Кстати, кровать хозяина — не случайная мишень. На ней сильнее всего пахнет вами, и тревожная кошка инстинктивно смешивает свой запах с вашим, чтобы успокоиться. Так что лужа именно на вашей постели — это скорее про привязанность и стресс, чем про наглость.

Если о переменах известно заранее, например вы готовитесь к переезду, подготовьте кошку к ним. Постарайтесь сохранить привычный режим, организуйте тихое укрытие, а при сильной тревожности заранее обсудите с ветеринаром успокаивающие средства.

Дело может быть в самом лотке

Очень часто виновата не кошка, а её туалет. Есть несколько типичных ошибок, из-за которых животное начинает искать другое место:

лоток слишком маленький — он должен быть примерно в 1,5 раза длиннее самой кошки

закрытый домик, тесная дверца или вкладыш, за который цепляются когти

ароматизированный наполнитель — кошкам обычно больше нравится мелкий или средний комкующийся наполнитель без запаха

грязный лоток, который редко чистят

Про чистоту стоит сказать отдельно. У кошек очень чувствительный нос, и грязный лоток для них — как для нас общественный туалет без уборки. Комки нужно убирать каждый день, а сам лоток регулярно мыть водой с мягким средством без резкого запаха.

Если не знаете, какой наполнитель по душе вашей кошке, устройте небольшой эксперимент: поставьте несколько лотков с разными наполнителями и посмотрите, какой она выберет сама. Кошки честно «голосуют».

Где стоит лоток и удобно ли в него забираться

Лотку нужно тихое и доступное место. Если туалет стоит у входной двери, рядом с шумной стиральной машиной или загнан в дальний угол подвала, кошка может просто отказаться туда ходить. Лучше поставить его там, где животное никто не потревожит и куда оно сможет попасть в любое время беспрепятственно.

Отдельная история — котята, пожилые и болеющие кошки. Для них высокие борта становятся препятствием. Если забираться в лоток тяжело, диван начинает казаться более удобным вариантом. В таких случаях выручает модель с низким входом.

Когда кошек в доме несколько

Тут работает простое правило: лотков должно быть на один больше, чем кошек. Три кошки — четыре лотка. Причём ставить их лучше в разных местах, а не выстраивать рядом в один ряд.

Если туалетов не хватает, начинаются конфликты: одна кошка караулит лоток и не пускает остальных, а те от безысходности идут на кровать.

К меткам территории склонны и коты, и кошки — особенно если в доме появился новый питомец или животное ещё не стерилизовано. Обычно стерилизация или кастрация заметно уменьшает такое поведение, хотя иногда только операции бывает недостаточно.

Отдельно стоит запастись терпением с новым питомцем. Только что взятой из приюта или с улицы кошке нужно время, чтобы освоиться. На этом этапе промахи мимо лотка возможны, пока она не почувствует себя в безопасности.

Что реально помогает отучить

Главный принцип — убрать причину, а не просто закрыть кошке доступ к кровати. Но есть и рабочие приёмы, которые стоит применять параллельно.

Сначала сделайте лоток максимально удобным. Поставьте его в тихое безопасное место, насыпьте наполнитель слоем 2–5 сантиметров и убирайте загрязнения каждый день. Еду и воду держите подальше: лоток и миски нужно разделить.

Заодно постарайтесь снизить стресс у кошки: сохраняйте привычный распорядок, уделяйте ей внимание и чаще играйте.

Из домашних и покупных средств помогают:

ферментные чистящие средства , которые расщепляют остатки мочи и полностью убирают запах

, которые расщепляют остатки мочи и полностью убирают запах феромоны вроде Feliway, способные снизить тревожность

водонепроницаемый наматрасник или временное покрывало, которое легко стирать

больше активных игр — они помогают кошке выплеснуть энергию и успокоиться

Важно: никогда не используйте эфирные масла — для кошек они могут быть токсичны. Если ничего не срабатывает, есть смысл обратиться к специалисту по поведению животных. Возможно, вы упустили источник стресса или скрытую болезнь.

Как временная мера подойдут фольга или двусторонний скотч на облюбованном месте. Кошки не любят липкость на лапах и шуршащие поверхности. Но это лишь способ защитить кровать, а не решение самой проблемы.

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Чего делать нельзя ни в коем случае

Самое главное — никогда не наказывать кошку за лужу. Есть вещи, которые только всё ухудшают, запомните их как список запретов:

мыть загрязнённые места средствами с аммиаком — их запах может напоминать кошке старую мочу и снова привлечь её;

тыкать кошку носом в лужу и ругать — она не поймёт урок, а просто начнёт вас бояться;

тащить животное к лотку силой;

запирать кошку надолго в тесной комнате с лотком — это только добавит стресса.

Вместо наказаний работает терпение. Кошка не мстит вам лужей на диване — она показывает, что ей больно, страшно или неудобно. Начните с визита к ветеринару, а затем честно оцените лоток: чистый ли он, удобно ли до него добраться, хватает ли места и уединения.

Когда настоящая причина исчезнет, вернутся и спокойная кошка, и сухая кровать. А заодно вы начнёте чуть лучше понимать свою любимицу, ведь такая лужа — это, по сути, её способ поговорить с вами.