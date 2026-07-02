Почему молодые люди всё чаще болеют раком: учёные нашли тревожную закономерность

Рак, который раньше считался болезнью пожилых, всё чаще находят у людей до 50 лет — особенно заметен рост случаев рака кишечника у молодых. Новое исследование в журнале Nature Medicine предлагает неожиданное объяснение: организм молодых поколений может стареть чуть быстрее, чем тело их родителей в том же возрасте. Авторы сразу подчёркивают, что это ранняя работа и прямой причинно-следственной связи она не доказывает, хотя и открывает важные моменты.

Чем биологический возраст отличается от паспортного

Паспортный возраст — вещь простая: это число лет, прошедших со дня рождения. А вот биологический возраст у двух людей одного года рождения может сильно различаться. Этим термином называют целый набор показателей — метки на ДНК и вещества в крови, которые показывают, насколько изношен организм на самом деле.

Измеряют его с помощью так называемых «часов старения» — алгоритмов, которые по анализам пытаются определить, ведёт ли тело себя старше или моложе своего паспортного возраста. Разобраться, почему два ровесника могут стареть с разной скоростью, помогают новые биологические часы.

Главная идея проста: один человек в 35 лет может иметь «тело» на 30, а другой — на 40. Именно эта разница, которую исследователи назвали возрастным разрывом, и оказалась в центре новой работы.

Почему поколение 1990-х стареет быстрее родителей

Учёные применили этот подход к большим биобанкам — базам с генетическими и медицинскими данными десятков тысяч людей. В американской программе All of Us, куда вошли около 10 000 участников, проявилась заметная закономерность.

Люди, родившиеся в 1990–1999 годах, имели возрастной разрыв примерно на 0,92 стандартного отклонения выше, чем те, кто родился в 1965–1969 годах. Если перевести с языка статистики: у молодого поколения биологический возраст в среднем чуть сильнее обгонял паспортный, чем у их родителей в сопоставимом возрасте.

Основные расчёты строились на инструменте под названием PhenoAge — это одни из «часов старения», оценивающих возраст по маркерам в крови. Другой алгоритм, метод Клемеры-Доубала, показал похожую картину, хотя и слабее. То есть тенденция не зависела от одного-единственного способа измерения.

При этом вопрос, почему миллениалы чаще болеют раком, чем их родители, тоже пока не имеет окончательного ответа.

Как ускоренное старение связали с ранним раком

Самое важное в исследовании — попытка связать этот возрастной разрыв с риском рака. В британском биобанке UK Biobank учёные обнаружили, что участники с большим возрастным разрывом чаще заболевали ранним раком — то есть злокачественными опухолями в тканях, а не «жидкими» опухолями крови.

Сильнее всего связь проявилась для рака лёгких, желудочно-кишечного тракта и матки. Когда участников разделили на три группы по биологическому возрасту, у людей из самой «старой» группы риск раннего рака оказался примерно на 15% выше, чем у самой «молодой».

Чтобы копнуть глубже, авторы использовали модель, оценивающую старение отдельных органов по белкам в крови. Оказалось, что «постаревшая раньше срока» иммунная система связана с риском раннего рака лёгких, а преждевременно состарившаяся жировая ткань — с риском раннего колоректального рака. Кстати, на риск онкологии влияет не только возраст — высокие люди чаще болеют раком.

Ускоренное старение и ранний рак: реальная закономерность или ошибка данных

Авторы прямо называют работу «доказательством концепции» — то есть проверкой идеи, а не окончательным ответом. Значит ли это, что молодые поколения стареют быстрее и именно поэтому чаще болеют раком? Может быть, а может и нет.

Есть несколько важных оговорок. Во-первых, закономерность нужно подтвердить на других данных и популяциях. Во-вторых, тесты биологического возраста сравнительно новы, и для одного и того же человека разные тесты могут выдавать совершенно разные результаты. Это поднимает вопрос, что вообще означает один отдельный балл.

Независимый эксперт, профессор биостатистики Кембриджского университета Стивен Бёрджесс, который не участвовал в работе, предположил, что найденная разница между молодыми и пожилыми может быть связана с тем, как изначально калибровали сам тест PhenoAge. Чтобы это проверить, нужно детально разобрать, как считаются баллы, и не исказили ли они оценку.

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Что ускоренное старение и риск раннего рака значат для обычного человека

Главное, чего не стоит делать после такой новости, — бежать сдавать тест на биологический возраст и паниковать из-за цифры. На индивидуальном уровне эти тесты пока ненадёжны, и сами авторы признают, что для оценки риска рака PhenoAge требует дополнительной проверки. При этом давно известные факторы риска никто не отменял: малоподвижный образ жизни тоже связан с более быстрым старением организма и риском некоторых видов рака.

Гораздо ценнее то, что у науки появляется новый инструмент, чтобы разбираться, почему рак молодеет. В наблюдательных исследованиях на больших массивах данных трудно отделить причину от следствия: найденная связь ещё не доказывает, что одно вызвало другое. Но даже так подход полезен: либо как способ отслеживать здоровье населения, либо как подсказка о механизмах, запускающих рак.

Рост числа онкологических диагнозов у молодых — реальная и тревожная тенденция, которую учёные пока не объяснили до конца. Эта работа не ставит точку, а скорее намечает направление: возможно, ключ к разгадке стоит искать не в одном «вредном факторе», а в том, как именно стареет тело целого поколения. Что важно проверить дальше — повторится ли закономерность на других популяциях и выдержат ли «часы старения» более строгую проверку.