Рак кишечника стал главным онкологическим убийцей молодых, и это сложно заметить

Еще 20 лет назад рак толстой кишки считался болезнью пожилых. Врачи были уверены: проверяй кишечник после 55, удаляй полипы, и проблема под контролем. Два свежих отчета Американского онкологического общества перевернули эту картину. Оказалось, что среди американцев моложе 50 лет рак кишечника вышел на первое место по числу смертей от рака, обогнав и рак легких, и рак груди. И эта тенденция касается не только США.

Как рак кишечника обошел рак легких и груди у молодых

По данным ZME Science, общая картина выглядит обнадеживающе: за последние 30 лет смертность от рака среди людей до 50 лет в США упала на 44%. Стало меньше смертей от лейкемии, опухолей мозга, рака легких и молочной железы. Но есть одно исключение, которое идет против общего тренда.

Смертность от рака толстой кишки в этой возрастной группе растет на 1,1% ежегодно, и так с 2005 года. В начале 1990-х он был пятым по смертности среди молодых, а к 2023-му стал первым. Заболеваемость среди людей от 20 до 49 лет увеличивается примерно на 3% в год. Радует хотя бы то, что ученые разрабатывают новые лекарства от рака кишечника.

Цифры звучат абстрактно, но вот что стоит за ними: только в 2026 году в США ожидается около 158 850 новых случаев рака кишечника. Каждый день диагноз будут получать 200 человек моложе 65 лет.

Ученые описывают происходящее как «эффект когорты»: люди, родившиеся после 1950 года, болеют раком кишечника чаще, чем предыдущие поколения в том же возрасте. Причем эксперты ожидали, что этот рак выйдет на первое место среди молодых к 2040–2050 годам, но это произошло значительно раньше. Результаты исследований опубликованы в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians и в виде исследовательского письма в JAMA.

Факторы риска: питание, ожирение и микробиом кишечника

Одной конкретной причины роста никто пока не нашел. Молодые поколения меньше курят, а значит, по логике, должны болеть реже. Но исследователи указывают на целый ряд факторов, которые действуют одновременно.

Питание с большим количеством ультраобработанных продуктов, красного мяса и сахара на фоне нехватки клетчатки, овощей и фруктов — один из самых обсуждаемых факторов. Толстая кишка постоянно контактирует с продуктами пищеварения, и то, что мы едим, напрямую влияет на бактерии внутри кишечника. А еще в раке кишечника некоторые ученые винять фруктозу.

Ожирение — еще один установленный фактор риска. По оценкам Американского онкологического общества, около 55% случаев рака кишечника можно связать с совокупностью нескольких факторов: малоподвижностью, лишним весом, алкоголем, курением и нехваткой клетчатки в рационе.

Некоторые исследователи также изучают возможную роль микропластика и частого приема антибиотиков, потому что они могут менять воспалительные процессы и бактериальный баланс кишечника. Но эти гипотезы пока не подтверждены окончательно, и ученые подчеркивают необходимость дальнейших исследований.

Важно понимать, что традиционные факторы риска изучались на пожилых пациентах. Молодые поколения выросли в другой среде — с другим питанием, другой экологией и другим микробиомом. Именно поэтому ученые пока не могут точно сказать, что именно запустило рост заболеваемости.

Рак кишечника у молодых в России: тренд тоже заметен

Эта тенденция не ограничивается Америкой. По данным Всемирной организации здравоохранения, рост заболеваемости раком кишечника среди молодых фиксируется в нескольких странах мира. В Европе исследование национальных раковых регистров 20 стран за 2004–2016 годы показало значительный рост среди людей от 20 до 49 лет.

В России картина имеет свои особенности. Из 47 630 пациентов с раком ободочной кишки, выявленных в 2023 году, более 6% составили люди моложе 50 лет. Средний возраст пациентов с раком кишечника в стране составляет 67–68 лет, и он практически не изменился за десять лет. Однако мировой тренд на омоложение болезни затрагивает и Россию, особенно в крупных городах.

Колоректальный рак в России входит в тройку самых распространенных онкологических заболеваний. По данным ВОЗ за 2022 год, среди россиян обоих полов он занимает первое место по распространенности с долей 13,2%.

Почему три четверти молодых пациентов узнают о раке кишечника слишком поздно

Отдельная проблема — поздняя диагностика. Около 75% людей моложе 50 лет получают диагноз, когда рак уже распространился за пределы кишечника. А ведь прогноз напрямую зависит от стадии: при локальной опухоли пятилетняя выживаемость составляет около 91–95%, но при метастазах в отдаленные органы она падает примерно до 15–16%.

Симптомы рака кишечника легко спутать с обычными расстройствами пищеварения:

кровь в стуле

боль в животе

постоянная усталость

необъяснимая потеря веса

изменения в работе кишечника — запоры или диарея

Многие молодые люди стесняются обсуждать кишечные проблемы с врачом. А когда все-таки приходят, врачи нередко списывают жалобы на стресс или синдром раздраженного кишечника, потому что привыкли считать рак кишечника болезнью пожилых.

В США рекомендуемый возраст начала скрининга уже снижен с 50 до 45 лет. Но даже среди людей 45–49 лет, которые формально имеют право на проверку, скринингом охвачены лишь 37%. Половина всех диагнозов до 50 лет приходится именно на эту возрастную группу, и многие из этих случаев можно было бы поймать раньше.

Что можно сделать уже сейчас, чтобы снизить риск рака кишечника

Ученые честно признают, что одной волшебной причины и одного простого решения нет. Но уже сейчас каждый может снизить свои риски.

Главные рекомендации просты, хотя выполнять их сложнее, чем кажется. Меньше переработанного мяса и фастфуда, больше овощей, фруктов и клетчатки. Поддержание нормального веса и физическая активность — это не пустые советы, а факторы с доказанной связью с риском рака кишечника. Ограничение алкоголя тоже имеет значение.

Отдельно стоит знать свою семейную историю. Если у ближайших родственников был рак кишечника, скрининг рекомендуют начинать раньше, примерно в 40 лет или за 10 лет до возраста, в котором болезнь выявили у родственника.

И самое важное, не игнорировать симптомы. Кровь в стуле, затяжные изменения в работе кишечника, непонятная потеря веса — все это повод обратиться к врачу, даже если вам 30 лет.

Рак кишечника долгое время оставался в тени общественного внимания именно потому, что ассоциировался с пожилыми людьми. Новые данные ломают этот стереотип. Ученым еще предстоит понять, что именно запустило этот рост у молодых поколений. Но пока исследования продолжаются, ранняя диагностика и внимание к собственному здоровью — лучшее, что у нас есть.