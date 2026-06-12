Почему одни люди стареют быстрее других: ответ нашли новые биологические часы

Люди стареют не по расписанию: у одного в 50 организм работает как в 40, у другого — наоборот. Учёные давно ищут способ измерить этот настоящий, биологический возраст, а не тот, что записан в паспорте. И вот появился новый инструмент. Исследователи из Гарвардской медицинской школы создали биологические часы, которые оценивают скорость старения по активности генов и неплохо предсказывают риск смерти.

Что такое биологические часы и чем они отличаются от паспортного возраста

Паспортный возраст говорит только о том, сколько раз вы отметили день рождения. Но он ничего не сообщает о том, в каком состоянии ваши клетки, органы и сосуды. Двум людям может быть по 60, но один бегает марафоны, а другой еле поднимается по лестнице.

Именно поэтому учёные придумали так называемые биологические часы — инструменты, которые оценивают реальный износ организма. Чем точнее они работают, тем легче понять, как образ жизни, болезни или лекарства влияют на старение.

До сих пор самыми популярными были эпигенетические часы. Они появились ещё в 2013 году и считают химические метки на ДНК, которые накапливаются с возрастом и стрессом. Проблема в том, что они не всегда надёжны и иногда дают противоречивые результаты.

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Как работают новые биологические часы: возраст по активности генов

Новый метод устроен иначе. Это транскриптомные часы — они смотрят не на саму ДНК, а на её работу. Если объяснить просто: ДНК — это инструкция, а РНК показывает, какие именно страницы этой инструкции сейчас читаются. То есть какие гены включены, а какие выключены.

С возрастом эта картина активности меняется предсказуемым образом. Одни гены становятся активнее, другие затихают. Именно по этому набору изменений и можно понять, как далеко человек или животное продвинулись по жизни и принять меры по продлению жизни.

Учёные обнаружили закономерность: гены, связанные со здоровым делением клеток и заживлением ран, оказались признаками медленного старения. А вот активность генов, отвечающих за гибель клеток и воспаление, наоборот указывала на ускоренное старение и более высокий биологический возраст.

Почему признаки старения похожи у мышей и людей

Самое неожиданное в этой работе — её масштаб. Команда собрала больше 11 тысяч образцов сразу у четырёх видов млекопитающих: мышей, крыс, макак и людей. И сравнила, как стареют разные органы и ткани.

Оказалось, что генетические признаки старения удивительно похожи у всех четырёх видов млекопитающих. Более того, они совпадали даже в очень разных тканях — например, в мышцах и клетках крови. Эта общность намекает, что найденные маркеры — действительно настоящие признаки старения, а не случайный шум.

«Одни и те же гены связаны со старением, например, в печени и сердце у крыс и людей, — рассказал ведущий автор работы, биоинформатик Александр Тышковский. — Хотя клетки выполняют совершенно разные функции и имеют разное происхождение, они всё равно несут одни и те же биомаркеры старения».

Могут ли биологические часы предсказать продолжительность жизни

Сразу уточним важное: никакой точной даты смерти эти часы вам не назовут. Они не скажут, сколько дней у вас осталось. Но на образцах человеческой крови метод предсказывал риск смерти не хуже лучших эпигенетических часов.

Кроме того, инструмент уловил известные факторы, ускоряющие старение, — например, хронические болезни. Их он распознал и в моделях заболеваний у животных, и в тканях реальных пациентов.

Но есть и честная оговорка от самих учёных: пока непонятно, эти генетические сигналы вызывают старение, просто сопровождают его или вообще являются защитной реакцией организма. Как заметил молекулярный биолог Жоау Педру де Магальяйнс из Бирмингемского университета, повышенная активность генов, защищающих клетки от стресса, скорее похожа на ответ организма, чем на причину старения.

Как замедлить биологическое старение

Главная практическая ценность нового метода — в проверке того, что работает против старения, а что нет. С его помощью можно быстро оценивать, как лекарства или изменения образа жизни влияют на биологическое старение, не дожидаясь долгих многолетних испытаний.

Повлиять на скорость старения мы отчасти можем уже сейчас. Известно, что:

здоровое питание способно замедлять биологические часы

умеренная физическая активность способствует сохранению здоровья, а значит молодости и продолжительности жизни

болезни, загрязнение воздуха и даже экстремальная жара, наоборот, ускоряют старение

даже окружающая среда играет роль: например, есть данные, что зелёные насаждения замедляют старение

Это новое направление многообещающее: чем лучше мы научимся измерять старение, тем понятнее станет, какие привычки и лекарства действительно продлевают здоровую жизнь, а какие просто красиво звучат в рекламе.