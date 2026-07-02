Белок может мешать долголетию: всё зависит от одной аминокислоты

Долгие годы спор о питании сводился к простому вопросу: сколько белка нужно есть — много или мало. Но новое исследование под руководством Вальтера Лонго предлагает сместить фокус. Главным фактором здорового старения может быть не количество белка, а одна конкретная аминокислота — метионин, и важна именно её точная дозировка.

Что показало исследование о белке и продолжительности жизни

Команда объединила два типа данных: большую выборку наблюдений за людьми и контролируемый эксперимент на животных. Учёные проанализировали данные о 200 000 человек, чтобы понять, связано ли состояние их здоровья с типом питания.

Оказалось, что рацион с низким содержанием белка, дополненный аминокислотами — в основном растительный, с добавлением рыбы и небольшого количества яиц и молочных продуктов — был связан с большей продолжительностью жизни, меньшей жировой массой и сниженным риском старческой немощи. Важно понимать: это наблюдательная связь, а не доказанная причина.

Исследование вышло в журнале Cell Metabolism, его проводили в Школе геронтологии Дэвиса при Университете Южной Калифорнии совместно с Университетом Торонто и Гарвардом.

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Как метионин стал главным героем «диеты долголетия»

Идея родилась из наблюдения за долгожителями. Лонго заметил, что население южной Европы, которое стареет здоровее, в основном придерживается растительной средиземноморской диеты. Такой рацион даёт немного метионина и других незаменимых аминокислот — но, возможно, не всегда достаточно: у этих же людей высока доля старческой немощи.

Иными словами, даже регионы с одной из самых высоких в мире продолжительностью жизни не застрахованы от возрастных проблем со здоровьем. Это и подтолкнуло учёных проверить: что будет, если в такой рацион добавить немного метионина.

Метионин — это незаменимая аминокислота, которую организм не умеет синтезировать сам и получает только с пищей. Её особенно много в животном белке: мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах.

Эксперимент на мышах: четыре диеты и неожиданный результат

Чтобы отделить влияние самой диеты от других факторов, исследователи перешли к опытам на животных. Мышам в возрасте 20 месяцев назначили один из четырёх рационов:

стандартную диету

западную диету с большим количеством жиров и сахара

низкоуглеводную кетогенную диету

низкобелковую «диету долголетия» с добавлением метионина

В итоге у мышей на «диете долголетия» оказались заметно лучше показатели здоровья: меньше жировой массы, ниже уровень немощи и в целом более здоровый период жизни.

Самое любопытное — это противоречит привычной логике похудения. Мыши на этой диете могли есть больше калорий, но всё равно теряли жир и сохраняли мышечную массу, но только при условии, что уровень метионина был низким, но достаточным. Анализы также показали биомаркеры лучшего кардиометаболического здоровья, включая повышенную активность сигнальных молекул вроде GLP-1 — того самого, на который воздействуют современные препараты от ожирения и диабета.

Почему важна «золотая середина» по метионину

Ключевая мысль работы — не «чем меньше, тем лучше». Учёные говорят именно о необходимой точной норме: слишком мало метионина вело к немощи, а слишком много сводило пользу на нет. Эффект работал только при балансе.

Эту гипотезу поддержали и данные о людях. В выборке USC те, кто ел много животного белка — а вместе с ним много метионина и других незаменимых аминокислот — чаще страдали ожирением и имели вдвое более высокий риск диабета 2 типа по сравнению с теми, кто ел мало животного белка или не ел его вовсе. Связь сохранялась даже при ограничении калорий и в целом здоровом, сбалансированном рационе.

Как сформулировал Лонго, общее количество белка может быть менее важным, чем потребление конкретных аминокислот. Это и есть главный сдвиг: вопрос не «сколько белка», а «какой именно».

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Что ограничение метионина значит для человека и чего пока нельзя утверждать

Все основные результаты получены на мышах, и сами авторы называют это ограничением. Существуют различия в том, как эти метаболические пути регулируются у грызунов и людей, и переносить выводы напрямую нельзя.

Человеческая часть исследования — это наблюдения, которые показывают связь, но не доказывают, что добавление метионина продлит жизнь конкретному человеку. Авторы не говорят, на сколько лет такой рацион может продлить жизнь человеку. Чтобы это выяснить, нужно клиническое исследование с участием людей — его команда Лонго как раз и планирует провести.

Вывод: в разговоре о белке и долголетии имеет смысл смотреть не только на граммы белка, но и на источник и состав аминокислот. А существует ли у метионина точная «доза» для здорового старения человека — это и предстоит выяснить будущим исследованиям.