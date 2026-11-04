Я раньше выбрасывала стебли укропа и петрушки. Оказалось, зря

Раньше я обрывала у укропа и петрушки нежные листочки, а оставшиеся «палки» без раздумий выбрасывала. Оказалось, зря: в них тоже хватает аромата, который можно использовать в готовке. Забавно, что мы иногда повторно моем уже вымытую зелень, а вполне съедобные стебли отправляем в мусор. Между тем из них можно приготовить кое-что вкусное. Главное — знать, какие части растения и куда добавлять.

Мягкие стебли можно есть вместе с листьями

У укропа, петрушки и кинзы ароматные вещества содержатся не только в листьях. Поэтому молодые и мягкие стебли можно смело измельчать вместе с зеленью и добавлять в салаты, омлеты, начинки и соусы. Так советуют поступать и кулинары.

Но есть нюанс: нижняя часть пучка часто бывает толстой и волокнистой. Особенно у переросшей петрушки и укропа. Такие стебли лучше оставить для горячих блюд.

У базилика нежные верхушки тоже съедобны. А вот жёсткие стебли розмарина, тимьяна и мяты лучше не измельчать в еду. Они могут отдать блюду аромат, но сами останутся грубыми.

Стебли укропа и петрушки делают бульон ароматнее

Это, пожалуй, самый простой способ использовать остатки зелени. Причём особенно пригодятся как раз те толстые стебли, которые не хочется жевать.

Соберите несколько чистых стеблей в пучок, перевяжите кулинарной нитью и опустите в кастрюлю в начале варки. Петрушка хорошо подходит для куриного и овощного бульона, укроп — для рыбного и картофельного супа. Перед подачей пучок просто вынимают: аромат остаётся, а жёсткие волокна не попадают в тарелку.

Кстати, толстые стебли укропа пригодятся ещё и при засолке огурцов. Там они работают как привычные укропные зонтики, хотя вкус получается не совсем одинаковым.

Из остатков зелени можно сделать соус и маринад

Если стебли достаточно мягкие, их необязательно варить. Есть несколько способов использовать их в обычных домашних блюдах.

Зелёный соус. Измельчите стебли петрушки или укропа, добавьте сметану либо натуральный йогурт, немного чеснока и лимонного сока. Получится отличная заправка к рыбе, мясу или запечённой картошке.

Измельчите стебли петрушки или укропа, добавьте сметану либо натуральный йогурт, немного чеснока и лимонного сока. Получится отличная заправка к рыбе, мясу или запечённой картошке. Маринад для курицы. Мелко нарубленные стебли кинзы смешайте с чесноком, специями и небольшим количеством масла. В азиатской кухне их используют даже вместо ароматных корней кинзы.

Мелко нарубленные стебли кинзы смешайте с чесноком, специями и небольшим количеством масла. В азиатской кухне их используют даже вместо ароматных корней кинзы. Домашний зелёный соус для пасты. Мягкие стебли петрушки можно пробить блендером с орехами, чесноком, сыром и оливковым маслом. Получится вариант песто. Только толстые волокнистые части лучше убрать заранее.

И маленькая хитрость: чем мельче нарезаны мягкие стебли, тем меньше они ощущаются в готовом блюде. А аромат при этом никуда не исчезает.

Стебли зелени можно сохранить на потом

Необязательно каждый раз придумывать, куда пристроить несколько веточек. Их можно постепенно собирать в морозилке. Правда, как и у многих продуктов после заморозки, текстура зелени меняется. Она становится мягкой и теряет привлекательный вид. Но для бульона это совершенно неважно.

Вот 3 удобных варианта:

В пакете или контейнере. Стебли нужно промыть, хорошо обсушить, нарезать и убрать в морозилку. Укроп можно замораживать даже целыми веточками.

Стебли нужно промыть, хорошо обсушить, нарезать и убрать в морозилку. Укроп можно замораживать даже целыми веточками. В формочках с водой. Измельчённые стебли разложите по формочкам для льда, залейте водой и заморозьте. Такие кубики удобно добавлять прямо в супы, рагу и соусы.

Измельчённые стебли разложите по формочкам для льда, залейте водой и заморозьте. Такие кубики удобно добавлять прямо в супы, рагу и соусы. В формочках с маслом. Мелко нарезанные мягкие стебли можно залить небольшим количеством растительного масла и сразу заморозить. Получатся порционные заготовки для горячих блюд.

Важный нюанс: свежую зелень в масле нельзя оставлять при комнатной температуре. При неправильном хранении такая смесь может создать условия для развития бактерий, вызывающих ботулизм. Специалисты предупреждают: без специальной обработки её можно хранить в холодильнике всего 2–3 дня. Поэтому для длительного хранения лучше сразу отправить заготовки в морозилку.

Ещё больше полезного и интересного в нашем канале в MAX. Обязательно подпишись!

Когда зелень всё-таки лучше выбросить

Сохранять абсолютно всё тоже не стоит. Если стебли покрылись слизью, плесенью, стали неприятно пахнуть или подгнивать, использовать такой пучок нельзя.

А вот слегка подвядшие, но ещё не испорченные стебли вполне пригодятся для супа или соуса. Главное — не путать потерю свежести с настоящей порчей.

И не забывайте, что зелень без пометки «вымыто» перед использованием нужно тщательно промывать, даже если в блюдо пойдут только стебли.