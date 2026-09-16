Какие продукты морозилка может безнадёжно испортить

Вера Макарова

После праздников контейнеры с недоеденным обычно отправляются в морозилку без раздумий. Морозилка кажется универсальным спасением для остатков еды, но у заморозки продуктов есть свои правила: некоторые привычные продукты она портит — одни превращаются в водянистую массу, другие теряют вкус, а повторно замороженное мясо и вовсе может стать опасным для желудка. Проблема в том, что при замерзании вода расширяется и превращается в кристаллы льда, которые рвут стенки клеток. Поэтому всё, что держалось на воде и нежной текстуре, после оттаивания становится рыхлым, мокрым и безвкусным. А с некоторыми продуктами история ещё неприятнее: дело уже не во вкусе, а в бактериях.

Есть продукты, которые не стоит хранить в морозилке

Есть продукты, которые не стоит хранить в морозилке

Мясо и рыбу замораживают только один раз

Красное мясо, курица и морепродукты созданы для морозилки, но только если попадают туда впервые. Если кусок уже оттаял, а вы снова кладёте его в минус, риск размножения болезнетворных бактерий заметно растёт. Именно такие «второй раз замороженные» котлеты чаще всего заканчиваются расстройством желудка.

Есть одно исключение. Если мясо размораживали в холодильнике при температуре не выше 5 °C, повторная заморозка считается безопасной. Но проще не доводить до этого: делите большой кусок на порции ещё до первой заморозки, чтобы не оттаивать килограмм ради одного ужина.

Морозилка холодильника с упакованным мясом

Безопаснее всего размораживать мясо в холодильнике, а большие куски заранее делить на порции

Варёные макароны и жареная корочка размокают

Остались спагетти после вечеринки? Морозилка их не спасёт, а добьёт: после оттаивания вы получите водянистую лапшу без вкуса. Кристаллы льда делают с макаронами то же, что и с любым влажным продуктом, и упругая паста превращается в кашу.

Обойти проблему всё же можно. Отваренную пасту заморозить допустимо, но перед едой её нельзя размораживать: бросьте замороженный комок прямо в кипящую подсоленную воду на несколько секунд. Так макароны не успеют напитаться талой водой.

Чем больше в блюде влаги, тем заметнее морозилка меняет его структуру после оттаивания, а вся аппетитная и хрустящая корочка исчезает без следа

Чем больше в блюде влаги, тем заметнее морозилка меняет его структуру после оттаивания, а вся аппетитная и хрустящая корочка исчезает без следа

С жареной курицей или рыбой с хрустящей корочкой ещё хуже. Корочка после оттаивания исчезает бесследно. Если еды осталось много, отправьте её в холодильник, а в морозилку кладите только без корочки и топпинга.

Молоко расслаивается, а мягкий сыр меняет текстуру

Замороженное молоко не испортится, но пить его после оттаивания вряд ли захочется: консистенция становится неоднородной, с хлопьями и водянистыми слоями. Для хлопьев на завтрак такое тоже не годится. Зато для каши, выпечки или соуса подходит без проблем, так что излишки молока замораживать можно, но только для готовки.

Твёрдые сыры переносят заморозку лучше мягких, а молоко после неё лучше использовать для готовки

Твёрдые сыры переносят заморозку лучше мягких, а молоко после неё лучше использовать для готовки

С сырами всё зависит от плотности. Твёрдые чеддер, пармезан, гауда и швейцарский спокойно лежат в морозилке и после оттаивания ведут себя как обычно. А вот бри, камамбер, козий сыр и рикотта минус не переносят: их текстура меняется необратимо, и вкус уходит вместе с ней. Мягкий сыр лучше просто съесть.

Авокадо и огурцы теряют форму из-за воды

Огурцы почти целиком состоят из воды, поэтому после морозилки от них остаётся вялая мокрая тряпочка. Та же судьба ждёт кабачки, капусту, сельдерей и листовой салат. Хруст этих овощей держится на воде внутри клеток, а лёд эти клетки разрывает. Зато помидоры, тыква и даже кукуруза заморозку переносят спокойно. Вообще, вопрос, что полезнее — свежие или замороженные овощи, не так однозначен, как кажется.

Чем больше в овоще воды, тем сильнее морозилка меняет его текстуру

Чем больше в овоще воды, тем сильнее морозилка меняет его текстуру

С авокадо интереснее: единого мнения нет. Одни считают, что плод замораживается как большинство фруктов: достаточно убрать косточку, нарезать кусочками или размять в пюре и добавить немного лимонного сока. Другие уверены, что при этом пропадает главное — кремовая структура и нежный вкус. Если авокадо нужно красивыми ломтиками на тост, лучше не рисковать; для пюре заморозка остаётся спорным, но распространённым вариантом.

Кофе и специи впитывают запахи морозилки

Открытую пачку зернового или молотого кофе держать в морозилке не стоит. Каждое утро вы достаёте её в тёплую кухню и возвращаете обратно, и такие перепады разрушают структуру продукта. Вдобавок кофе отлично впитывает чужие запахи, а в морозилке их хватает. Нераспакованную пачку заморозить можно, но не больше месяца.

Специям в морозилке тоже не место. У замороженных перца, чеснока и гвоздики вкус нередко меняется, и не в лучшую сторону. Правильный адрес для приправ — прохладный сухой шкаф подальше от плиты.

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Твёрдый сыр, тыква и кукуруза переносят минус без потерь

Чтобы не запутаться, вот что можно замораживать со спокойной душой:

  • свежее мясо, курицу и морепродукты, если они попадают в морозилку впервые;
  • твёрдые сыры вроде чеддера, пармезана и гауды;
  • сливочное масло;
  • тыкву, кукурузу, зелёный горошек и другие подходящие для заморозки овощи;
  • помидоры — для соусов, супов и других горячих блюд;
  • ягоды и многие фрукты — особенно если потом использовать их для смузи, выпечки или десертов;
  • молоко — для каш, выпечки и соусов;
  • хлеб, булочки и другую выпечку без кремовой начинки;
  • тесто для хлеба, пиццы и выпечки;
  • готовые супы и рагу;
  • блины и оладьи.

Общее правило простое: чем больше в продукте воды и чем нежнее его текстура, тем хуже он переживёт замораживание. И у холодильника, кстати, есть свой похожий список: некоторым продуктам не место даже в холодильнике, хотя кладут их туда почти все.

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