Какие продукты морозилка может безнадёжно испортить

После праздников контейнеры с недоеденным обычно отправляются в морозилку без раздумий. Морозилка кажется универсальным спасением для остатков еды, но у заморозки продуктов есть свои правила: некоторые привычные продукты она портит — одни превращаются в водянистую массу, другие теряют вкус, а повторно замороженное мясо и вовсе может стать опасным для желудка. Проблема в том, что при замерзании вода расширяется и превращается в кристаллы льда, которые рвут стенки клеток. Поэтому всё, что держалось на воде и нежной текстуре, после оттаивания становится рыхлым, мокрым и безвкусным. А с некоторыми продуктами история ещё неприятнее: дело уже не во вкусе, а в бактериях.

Мясо и рыбу замораживают только один раз

Красное мясо, курица и морепродукты созданы для морозилки, но только если попадают туда впервые. Если кусок уже оттаял, а вы снова кладёте его в минус, риск размножения болезнетворных бактерий заметно растёт. Именно такие «второй раз замороженные» котлеты чаще всего заканчиваются расстройством желудка.

Есть одно исключение. Если мясо размораживали в холодильнике при температуре не выше 5 °C, повторная заморозка считается безопасной. Но проще не доводить до этого: делите большой кусок на порции ещё до первой заморозки, чтобы не оттаивать килограмм ради одного ужина.

Варёные макароны и жареная корочка размокают

Остались спагетти после вечеринки? Морозилка их не спасёт, а добьёт: после оттаивания вы получите водянистую лапшу без вкуса. Кристаллы льда делают с макаронами то же, что и с любым влажным продуктом, и упругая паста превращается в кашу.

Обойти проблему всё же можно. Отваренную пасту заморозить допустимо, но перед едой её нельзя размораживать: бросьте замороженный комок прямо в кипящую подсоленную воду на несколько секунд. Так макароны не успеют напитаться талой водой.

С жареной курицей или рыбой с хрустящей корочкой ещё хуже. Корочка после оттаивания исчезает бесследно. Если еды осталось много, отправьте её в холодильник, а в морозилку кладите только без корочки и топпинга.

Молоко расслаивается, а мягкий сыр меняет текстуру

Замороженное молоко не испортится, но пить его после оттаивания вряд ли захочется: консистенция становится неоднородной, с хлопьями и водянистыми слоями. Для хлопьев на завтрак такое тоже не годится. Зато для каши, выпечки или соуса подходит без проблем, так что излишки молока замораживать можно, но только для готовки.

С сырами всё зависит от плотности. Твёрдые чеддер, пармезан, гауда и швейцарский спокойно лежат в морозилке и после оттаивания ведут себя как обычно. А вот бри, камамбер, козий сыр и рикотта минус не переносят: их текстура меняется необратимо, и вкус уходит вместе с ней. Мягкий сыр лучше просто съесть.

Авокадо и огурцы теряют форму из-за воды

Огурцы почти целиком состоят из воды, поэтому после морозилки от них остаётся вялая мокрая тряпочка. Та же судьба ждёт кабачки, капусту, сельдерей и листовой салат. Хруст этих овощей держится на воде внутри клеток, а лёд эти клетки разрывает. Зато помидоры, тыква и даже кукуруза заморозку переносят спокойно. Вообще, вопрос, что полезнее — свежие или замороженные овощи, не так однозначен, как кажется.

С авокадо интереснее: единого мнения нет. Одни считают, что плод замораживается как большинство фруктов: достаточно убрать косточку, нарезать кусочками или размять в пюре и добавить немного лимонного сока. Другие уверены, что при этом пропадает главное — кремовая структура и нежный вкус. Если авокадо нужно красивыми ломтиками на тост, лучше не рисковать; для пюре заморозка остаётся спорным, но распространённым вариантом.

Кофе и специи впитывают запахи морозилки

Открытую пачку зернового или молотого кофе держать в морозилке не стоит. Каждое утро вы достаёте её в тёплую кухню и возвращаете обратно, и такие перепады разрушают структуру продукта. Вдобавок кофе отлично впитывает чужие запахи, а в морозилке их хватает. Нераспакованную пачку заморозить можно, но не больше месяца.

Специям в морозилке тоже не место. У замороженных перца, чеснока и гвоздики вкус нередко меняется, и не в лучшую сторону. Правильный адрес для приправ — прохладный сухой шкаф подальше от плиты.

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Твёрдый сыр, тыква и кукуруза переносят минус без потерь

Чтобы не запутаться, вот что можно замораживать со спокойной душой:

свежее мясо, курицу и морепродукты, если они попадают в морозилку впервые;

твёрдые сыры вроде чеддера, пармезана и гауды;

сливочное масло;

тыкву, кукурузу, зелёный горошек и другие подходящие для заморозки овощи;

помидоры — для соусов, супов и других горячих блюд;

ягоды и многие фрукты — особенно если потом использовать их для смузи, выпечки или десертов;

молоко — для каш, выпечки и соусов;

хлеб, булочки и другую выпечку без кремовой начинки;

тесто для хлеба, пиццы и выпечки;

готовые супы и рагу;

блины и оладьи.

Общее правило простое: чем больше в продукте воды и чем нежнее его текстура, тем хуже он переживёт замораживание. И у холодильника, кстати, есть свой похожий список: некоторым продуктам не место даже в холодильнике, хотя кладут их туда почти все.