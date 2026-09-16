Все их моют, а зря: продукты, которые лучше не мыть перед готовкой

Вера Макарова

Мыть перед готовкой принято почти всё, но для некоторых продуктов это правило работает наоборот. Упакованная зелень с пометкой «вымыто» и сырое мясо с птицей после домашнего ополаскивания чище не становятся, а опасности добавляют. Причина в обоих случаях одна и та же: вода из-под крана не убивает бактерии, а только перемещает их. Зелень собирает микробов с раковины и досок, а мясо, наоборот, разбрызгивает своих по всей кухне. Разберём оба случая по порядку и заодно выясним, куда на самом деле стоит направить усилия по гигиене.

Исключение из правила: продукты, которые не стоит мыть перед готовкой

Исключение из правила: продукты, которые не стоит мыть перед готовкой

Зелень из пакета с пометкой «вымыто» второй раз мыть не нужно

Речь о листовой зелени в запечатанных пакетах с надписями «трижды промыто», «вымыто» или «готово к употреблению». Такие листья уже прошли мойку на производстве, и дома повторять её бессмысленно. Хуже того, повторное мытьё добавляет риск, а не убирает его.

Пока листья лежат в дуршлаге, касаются раковины, столешницы, разделочной доски, ножа и салатницы, они собирают бактерии со всех этих поверхностей. Дома, как бы чисто ни было, стерильности нет: в раковине живёт своя микрофлора, на доске остались следы вчерашнего ужина. Вымытая на заводе зелень заражается именно в этот момент — от кухни, а не от грядки.

Листовая зелень в запечатанных пакетах с этикетками «трижды промыто», «вымыто» или «готово к употреблению» готова к употреблению — мыть её ещё раз нет смысла.

Листовая зелень в запечатанных пакетах с этикетками «трижды промыто», «вымыто» или «готово к употреблению» готова к употреблению — мыть её ещё раз нет смысла.

Кухня производителя устроена иначе. Предприятие проверяют государственные надзорные органы, оно работает по строгим производственным стандартам, и даже идеально убранная домашняя кухня до этого уровня не дотягивает.

Пакетированную зелень моют не просто водой

На производстве листья проходят через смесь воды и пищевого дезинфицирующего средства — обычно это перекись водорода или хлор. Звучит пугающе, но концентрации там настолько низкие, что для человека они признаны безопасными. Задача раствора — снять бактерии с поверхности листа и не дать им размножаться дальше.

Дома повторить это невозможно: из-под крана течёт обычная вода, она смоет разве что пылинку, а вернуть на лист микробов из раковины может легко. Так что запечатанный пакет — редкий случай, когда лень оправдана: открыл, высыпал в чистую миску, съел.

Важная оговорка: правило касается только запечатанных упаковок с соответствующей надписью. Пучок укропа с рынка или салат на развес, которые никто не мыл, по-прежнему требуют мытья — здесь ничего не изменилось.

Мытьё сырого мяса и птицы разносит микробов по всей кухне

Со вторым продуктом история ещё интереснее. Курицу, индейку, свинину или говядину многие по привычке ополаскивают перед готовкой. Проблема в том, что мясо от этого не становится безопаснее, а вот кухня — становится опаснее.

Струя воды, ударяясь о кусок сырой курицы, разбрызгивает мельчайшие капли по раковине, столешнице, крану и всему, что стоит рядом. Вместе с каплями летят бактерии с поверхности мяса. Потом на эту же столешницу кладут хлеб, в этой же раковине моют яблоко — и микробы попадают в еду, которую никто не собирался нагревать.

Мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может привести к распространению микробов на раковину, столешницу и другие поверхности на кухне.

Мытье сырого мяса, курицы, индейки или яиц может привести к распространению микробов на раковину, столешницу и другие поверхности на кухне.

С самим мясом при этом всё в порядке: то, что не смыла вода, убьёт жар сковородки или духовки. Получается, мытьё не решает ни одной задачи, но создаёт новую. То же касается сырых яиц: ополаскивать их перед готовкой не советуют по той же причине — микробы со скорлупы разлетаются по кухне.

Привычка мыть мясо устарела вместе с домашним забоем

Откуда вообще взялась эта привычка? Несколько десятилетий назад многие забивали скот и птицу сами или покупали мясо у знакомого мясника, и на куске могли остаться грязь, слизь или остатки крови. Смыть их было разумно.

Современная переработка устроена иначе: мясо и птица проходят промышленную мойку задолго до того, как попадут в упаковку и на прилавок. Домашнее ополаскивание после этого — лишний шаг, который специалисты по безопасности продуктов называют ненужным и рискованным. Система безопасности продуктов уже сделала эту работу за вас.

А что об этом думаете вы? Присоединяйтесь к дискуссии в нашем Telegram-чате!

Что действительно стоит сделать перед готовкой

Отказ от мытья не значит, что о гигиене можно забыть. Просто усилия стоит направить не на продукты, а на то, что их окружает — руки, посуду и саму раковину. Список получается короткий, но каждый пункт в нём работает лучше, чем струя воды на курице.

Вот что имеет смысл сделать:

  • вымыть руки горячей водой с мылом не меньше 20 секунд, прежде чем прикасаться к еде;
  • убедиться, что разделочные доски и миски чистые или продезинфицированные, особенно те, куда пойдёт готовая зелень;
  • вымыть саму раковину: это один из самых грязных предметов на кухне, и именно от неё зелень чаще всего подхватывает бактерии.

В итоге логика простая: смотрите на упаковку. Написано «вымыто» или «готово к употреблению» — не трогайте водой. Мясо, птица и яйца — сразу на сковородку или в кастрюлю, а воду и мыло оставьте для рук, доски и раковины.

Новости по теме: Еда
Диетолог назвала 5 перекусов, после которых не хочется есть дальше. Фото.
Диетолог назвала 5 перекусов, после которых не хочется есть дальше
Можно ли ставить горячую еду в холодильник: чем это на самом деле грозит. Фото.
Можно ли ставить горячую еду в холодильник: чем это на самом деле грозит
Любите тосты, но не чистите тостер? Вот как часто это нужно делать. Фото.
Любите тосты, но не чистите тостер? Вот как часто это нужно делать