Все их моют, а зря: продукты, которые лучше не мыть перед готовкой

Мыть перед готовкой принято почти всё, но для некоторых продуктов это правило работает наоборот. Упакованная зелень с пометкой «вымыто» и сырое мясо с птицей после домашнего ополаскивания чище не становятся, а опасности добавляют. Причина в обоих случаях одна и та же: вода из-под крана не убивает бактерии, а только перемещает их. Зелень собирает микробов с раковины и досок, а мясо, наоборот, разбрызгивает своих по всей кухне. Разберём оба случая по порядку и заодно выясним, куда на самом деле стоит направить усилия по гигиене.

Зелень из пакета с пометкой «вымыто» второй раз мыть не нужно

Речь о листовой зелени в запечатанных пакетах с надписями «трижды промыто», «вымыто» или «готово к употреблению». Такие листья уже прошли мойку на производстве, и дома повторять её бессмысленно. Хуже того, повторное мытьё добавляет риск, а не убирает его.

Пока листья лежат в дуршлаге, касаются раковины, столешницы, разделочной доски, ножа и салатницы, они собирают бактерии со всех этих поверхностей. Дома, как бы чисто ни было, стерильности нет: в раковине живёт своя микрофлора, на доске остались следы вчерашнего ужина. Вымытая на заводе зелень заражается именно в этот момент — от кухни, а не от грядки.

Кухня производителя устроена иначе. Предприятие проверяют государственные надзорные органы, оно работает по строгим производственным стандартам, и даже идеально убранная домашняя кухня до этого уровня не дотягивает.

Пакетированную зелень моют не просто водой

На производстве листья проходят через смесь воды и пищевого дезинфицирующего средства — обычно это перекись водорода или хлор. Звучит пугающе, но концентрации там настолько низкие, что для человека они признаны безопасными. Задача раствора — снять бактерии с поверхности листа и не дать им размножаться дальше.

Дома повторить это невозможно: из-под крана течёт обычная вода, она смоет разве что пылинку, а вернуть на лист микробов из раковины может легко. Так что запечатанный пакет — редкий случай, когда лень оправдана: открыл, высыпал в чистую миску, съел.

Важная оговорка: правило касается только запечатанных упаковок с соответствующей надписью. Пучок укропа с рынка или салат на развес, которые никто не мыл, по-прежнему требуют мытья — здесь ничего не изменилось.

Мытьё сырого мяса и птицы разносит микробов по всей кухне

Со вторым продуктом история ещё интереснее. Курицу, индейку, свинину или говядину многие по привычке ополаскивают перед готовкой. Проблема в том, что мясо от этого не становится безопаснее, а вот кухня — становится опаснее.

Струя воды, ударяясь о кусок сырой курицы, разбрызгивает мельчайшие капли по раковине, столешнице, крану и всему, что стоит рядом. Вместе с каплями летят бактерии с поверхности мяса. Потом на эту же столешницу кладут хлеб, в этой же раковине моют яблоко — и микробы попадают в еду, которую никто не собирался нагревать.

С самим мясом при этом всё в порядке: то, что не смыла вода, убьёт жар сковородки или духовки. Получается, мытьё не решает ни одной задачи, но создаёт новую. То же касается сырых яиц: ополаскивать их перед готовкой не советуют по той же причине — микробы со скорлупы разлетаются по кухне.

Привычка мыть мясо устарела вместе с домашним забоем

Откуда вообще взялась эта привычка? Несколько десятилетий назад многие забивали скот и птицу сами или покупали мясо у знакомого мясника, и на куске могли остаться грязь, слизь или остатки крови. Смыть их было разумно.

Современная переработка устроена иначе: мясо и птица проходят промышленную мойку задолго до того, как попадут в упаковку и на прилавок. Домашнее ополаскивание после этого — лишний шаг, который специалисты по безопасности продуктов называют ненужным и рискованным. Система безопасности продуктов уже сделала эту работу за вас.

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Что действительно стоит сделать перед готовкой

Отказ от мытья не значит, что о гигиене можно забыть. Просто усилия стоит направить не на продукты, а на то, что их окружает — руки, посуду и саму раковину. Список получается короткий, но каждый пункт в нём работает лучше, чем струя воды на курице.

Вот что имеет смысл сделать:

вымыть руки горячей водой с мылом не меньше 20 секунд, прежде чем прикасаться к еде;

не меньше 20 секунд, прежде чем прикасаться к еде; убедиться, что разделочные доски и миски чистые или продезинфицированные , особенно те, куда пойдёт готовая зелень;

, особенно те, куда пойдёт готовая зелень; вымыть саму раковину: это один из самых грязных предметов на кухне, и именно от неё зелень чаще всего подхватывает бактерии.

В итоге логика простая: смотрите на упаковку. Написано «вымыто» или «готово к употреблению» — не трогайте водой. Мясо, птица и яйца — сразу на сковородку или в кастрюлю, а воду и мыло оставьте для рук, доски и раковины.