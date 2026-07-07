Когда на Земле погибнет последнее растение?

Ученые вычислили, когда на Земле не останется ни одного растения. Не через сотню лет и не через тысячу, речь идет о миллиардах, но точная дата теперь известна. И причина, по которой это случится, вовсе не в том, что Солнце просто испечет планету. Механизм окажется хитрее и коснется не только температуры. Что именно станет последней точкой для всей земной флоры?

Как Солнце уничтожит жизнь на Земле

Растения составляют около 80 процентов всей биомассы на нашей планете. Чтобы процветать, им нужны три базовые вещи: солнечный свет, вода и углекислый газ. Но баланс этих элементов не будет длиться вечно.

Исследователи из некоммерческого института Blue Marble Space создали трехмерную климатическую модель, чтобы заглянуть в далекое будущее. Главной вводной стало то, что Солнце постепенно становится ярче и горячее. Примерно через два миллиарда лет светимость нашей звезды увеличится на 20%, что запустит цепочку необратимых изменений в атмосфере и океанах.

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Как погибнут растения на Земле

То, как именно исчезнут растения, зависит от естественного углеродного цикла. В природе углекислый газ постоянно вымывается из атмосферы в океаны, оседает на дне в виде горных пород, а затем возвращается обратно через извержения вулканов и движение тектонических плит.

Поскольку ученые не знают наверняка, как этот цикл отреагирует на сильное потепление, они просчитали два варианта развития событий:

В модели сильного выветривания температура на планете остается относительно стабильной, но уровень углекислого газа критически падает. В таких условиях у растений просто закончится строительный материал для фотосинтеза, и они исчезнут примерно через 1,84 миллиарда лет;

температура на планете остается относительно стабильной, но уровень углекислого газа критически падает. В таких условиях у растений просто закончится строительный материал для фотосинтеза, и они исчезнут примерно через 1,84 миллиарда лет; В модели слабого выветривания концентрация углекислого газа не падает, но планета начинает стремительно нагреваться. Когда средняя температура достигнет 65 градусов по Цельсию, ни одно наземное растение не сможет выжить. Это произойдет через 1,87 миллиарда лет.

Именно второй сценарий авторы работы, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Atmospheres, считают максимальным сроком жизни нашей вегетативной биосферы. Этот период совпадает со временем, когда планета начнет полностью терять свои океаны из-за испарения.

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Как могут эволюционировать растения в будущем

У этого мрачного прогноза есть важное уточнение: компьютерные модели оперируют современными данными и совершенно не учитывают биологическую эволюцию. Жизнь умеет приспосабливаться к самым суровым условиям.

Авторы исследования предполагают, что по мере нагрева поверхности растения могут освоить воздушную среду. Они способны эволюционировать так, чтобы выживать на огромных высотах, в стратосфере, где температуры значительно ниже.

Как спасти растения от гибели

Помимо естественной эволюции, не стоит сбрасывать со счетов развитие технологий. Если человечество или другая разумная цивилизация будущего сохранится к тому времени, она сможет применить методы геоинженерии.

Уже сейчас обсуждаются проекты вроде распыления отражающих аэрозолей в стратосфере или создания гигантских космических зонтиков, которые будут затенять планету от палящего Солнца. Существуют и более радикальные теоретические идеи, от искусственного изменения массы нашей звезды до целенаправленного смещения орбиты Земли подальше от нарастающего источника тепла.

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Пока трудно сказать, понадобятся ли планете фантастические технологии спасения растений или природа справится сама. Но главное открытие ученых вселяет оптимизм: ограничения, которые мы видим сейчас, не являются окончательным приговором. Биосфера Земли невероятно устойчива, и жизнь будет продолжаться ровно столько, сколько на планете останется хотя бы капля воды.