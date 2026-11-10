Пирсинг — это не просто серьга: 5 рисков, о которых лучше знать заранее

Пирсинг — это не такая рискованная затея, как татуировки, но и совсем безопасной ее не назовёшь. Прокол мочки у опытного мастера со стерильной иглой обычно проходит без проблем, а вот с хрящом, языком и пупком осложнений бывает больше. И дело чаще не в самой серьге, а в отверстии в коже, через которое внутрь могут попасть микробы. Врачи выделяют несколько основных рисков, о которых стоит знать заранее.
Прокол — это рана, которую организм заживляет неделями
Кожа, являясь самым большим органом нашего тела, работает как забор, через который почти не пролезают микробы. Игла проделывает в этом заборе маленькую дыру: проходит через кожу и мягкие ткани и задевает мелкие сосуды. Поэтому после прокола бывает немного крови, краснота, отёк и боль.
Для организма это обычная рана, и он начинает её затягивать. Внутри отверстия постепенно появляется канал, выстланный новой кожей, а серьга не даёт ему зарасти. Опаснее всего период заживления: если трогать серьгу грязными руками, крутить её или задевать, рана будет заживать дольше.
Пять главных рисков: инфекция, аллергия, рубцы, болезни и травмы
Вот пять реальных рисков при пирсинге любой части тела:
- Инфекция. На коже всегда живут бактерии. Обычно они безвредны, но через свежую ранку могут попасть внутрь. Заражённый прокол краснеет, опухает, становится горячим и болит, иногда из него идёт гной. Чаще всего воспаление остаётся на небольшом участке, но иногда образуется абсцесс, то есть полость с гноем, и тогда нужен врач. Хуже всего, когда воспаляется хрящ уха: в тяжёлых случаях ухо может даже поменять форму.
- Аллергия. Иногда проблема не в проколе, а в металле. Частый виновник — никель, который встречается в дешёвой бижутерии и некоторых сплавах. Кожа начинает чесаться, краснеть, шелушиться и покрываться мелкими пузырьками, причём иногда это случается не сразу, а через какое-то время носки. Для свежего прокола подходит имплантационный титан или другой материал, рассчитанный на долгий контакт с тканями. Смотреть стоит на состав, надпись «гипоаллергенно» сама по себе ничего не гарантирует.
- Рубцы. После заживления обычно остаётся едва заметный след. Но у некоторых людей вырастает келоид: плотный выпуклый рубец, который продолжает расти и выходит за края раны. Склонность к келоидам может передаваться по наследству. Если они уже появлялись после травм или операций, Американская академия дерматологии советует вообще не прокалывать уши.
- Заражение через кровь. Грязным инструментом в теории можно занести гепатиты B и C и ВИЧ. В салоне, где инструменты правильно стерилизуют, этот риск намного ниже. Совсем другое дело, если прокалывать ухо дома чужой иглой или идти к мастеру, который использует одно и то же оборудование без стерилизации.
- Травмы от украшения. Даже давно заживший прокол может пострадать. Длинная серьга цепляется за одежду, волосы или руку, и от резкого рывка мочка растягивается или рвётся.
❗Пупок: что это такое и может ли он развязаться
Мочка, хрящ, нос, язык и пупок: сроки заживления и риски
Многое зависит от того, где сделан прокол. Где больше кровеносных сосудов, там рана обычно затягивается быстрее. Сроки в таблице примерные: они зависят от здоровья человека и от того, как он ухаживает за проколом.
|Место прокола
|Уровень риска
|Сколько заживает
|Чем опасен
|Мочка уха
|Относительно низкий
|6–8 недель
|Инфекция, аллергия, рубцы
|Хрящ уха
|Повышенный
|Иногда 6–12 месяцев
|Повреждение хряща, изменение формы уха
|Ноздря
|Умеренный
|Несколько месяцев
|Воспаление, раздражение, небольшие шишки
|Язык и губы
|Повышенный
|6–8 недель
|Кровотечение, отёк, инфекция, вред зубам и дёснам
|Пупок
|Повышенный
|До 9 месяцев и дольше
|Трение и зацепы за одежду
Крови к хрящу поступает мало, поэтому он восстанавливается медленно. Если прокалывают перегородку носа, мастеру нужно очень точно выбрать место. Пирсинг сосков и интимных зон тоже требует осторожности: там бывают кровотечения, травмы, инфекции, а заживает всё долго.
Самый неприятный случай — язык. Металлический шарик стучит по зубам, когда человек ест или говорит. Из-за этого на эмали появляются сколы и трещины, а дёсны от трения постепенно опускаются и оголяют корни зубов. Американская стоматологическая ассоциация советует вообще не делать пирсинг во рту. Это не значит, что зубы испортятся у каждого, но риск сохраняется всё время, пока человек носит украшение.
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Стерильная игла надёжнее пистолета для прокола
Многие думают, что пистолет безопаснее: щелчок, и серьга уже в ухе. На деле пистолет с силой проталкивает украшение через ткань, а многоразовые устройства трудно как следует простерилизовать. Для хряща они особенно не подходят.
Игла устроена иначе. Острая полая игла аккуратно делает отверстие, и мастер сразу вставляет подходящее украшение. Врачи Mayo Clinic советуют искать мастера, который берёт новую одноразовую иглу. Встречаются пистолеты с одноразовыми стерильными картриджами, но и они не делают процедуру безопасной автоматически, особенно когда речь о хряще.
Правила ухода за свежим проколом
Профессиональная ассоциация пирсеров (Association of Professional Piercers) советует ухаживать за проколом бережно. Сильные антисептики каждый день не нужны.
- Идите к профессионалу. Посмотрите, что у мастера одноразовые иглы, чистые перчатки и стерильные инструменты.
- Выбирайте подходящую серьгу. Для первого прокола лучше всего имплантационный титан или другой материал для свежего пирсинга.
- Промывайте прокол. Обычно хватает стерильного физраствора, то есть раствора соли 0,9% для промывания ран.
- Не крутите серьгу. Раньше считалось, что так прокол заживает правильнее, но лишние движения только травмируют ткани.
- Не лейте на прокол спирт и перекись водорода. Они раздражают раненую кожу и могут замедлить заживление.
- Не спешите менять украшение. Снаружи всё может выглядеть зажившим, а внутри ткани ещё чувствительные.
- Пока прокол не зажил, не ходите в бассейн, общие купели в бане и открытые водоёмы. В воде бывают микробы, которые вызывают инфекции.
Промывать прокол каждые полчаса тоже не надо: слишком частое мытьё раздражает кожу не меньше, чем грязь.
Признаки инфекции и повод идти к врачу
Свежий прокол почти всегда немного болит и краснеет. Важно отличать нормальное заживление от инфекции.
|Нормально после прокола
|Повод обратиться к врачу
|Лёгкая боль
|Боль сильная или усиливается
|Небольшой отёк
|Отёк растёт
|Умеренная краснота
|Краснота расползается, кожа горячая
|Светлые выделения, которые подсыхают
|Гной, особенно с неприятным запахом
|С каждым днём лучше
|Температура, озноб, плохое самочувствие
Если кажется, что прокол воспалился, идите к врачу, особенно если проколот хрящ. Британская служба здравоохранения NHS советует не вынимать серьгу из воспалённого прокола самостоятельно, пока не поговорите с врачом. Если после пирсинга языка или губ отёк быстро растёт и становится трудно дышать или глотать, срочно вызывайте скорую.
Мифы о «точках зрения» на мочке и пирсинге от мигрени
Многие слышали, что на мочке есть особые точки, связанные с органами, и неудачный прокол может испортить зрение, слух или даже работу мозга. Серьёзных научных доказательств этому нет. Нервные окончания и сосуды в ухе, конечно, есть, но это не кнопки, которые отключают глаза или память.
Обратный миф звучит так: особый пирсинг хряща уха помогает от мигрени. Американский фонд по изучению мигрени (American Migraine Foundation) говорит, что убедительных доказательств этому нет.
Келоиды, диабет и слабый иммунитет требуют совета врача
Особенно осторожными стоит быть тем, у кого бывают келоиды, плохо сворачивается кровь, ослаблен иммунитет или есть болезни, из-за которых раны долго заживают. Например, при плохо контролируемом диабете ранки на коже затягиваются медленнее, а инфекции протекают тяжелее.
Это не значит, что пирсинг таким людям запрещён. Просто риск у них выше обычного, поэтому сначала стоит поговорить с врачом.
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Пользы для здоровья у пирсинга нет: его делают ради красоты. Но и считать любой прокол большой опасностью неправильно. Если здоровому человеку проколол мочку хороший мастер стерильной иглой, серьёзные осложнения маловероятны. Хрящ требует куда более внимательного ухода, а прокол языка или губ может вредить и после заживления. Главное помнить: пирсинг — это не просто серьга, а настоящая рана. Как она заживёт, зависит от места прокола, мастера и того, как вы за ней ухаживаете.
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