Пирсинг — это не просто серьга: 5 рисков, о которых лучше знать заранее

Пирсинг — это не такая рискованная затея, как татуировки, но и совсем безопасной ее не назовёшь. Прокол мочки у опытного мастера со стерильной иглой обычно проходит без проблем, а вот с хрящом, языком и пупком осложнений бывает больше. И дело чаще не в самой серьге, а в отверстии в коже, через которое внутрь могут попасть микробы. Врачи выделяют несколько основных рисков, о которых стоит знать заранее.

Прокол — это рана, которую организм заживляет неделями

Кожа, являясь самым большим органом нашего тела, работает как забор, через который почти не пролезают микробы. Игла проделывает в этом заборе маленькую дыру: проходит через кожу и мягкие ткани и задевает мелкие сосуды. Поэтому после прокола бывает немного крови, краснота, отёк и боль.

Для организма это обычная рана, и он начинает её затягивать. Внутри отверстия постепенно появляется канал, выстланный новой кожей, а серьга не даёт ему зарасти. Опаснее всего период заживления: если трогать серьгу грязными руками, крутить её или задевать, рана будет заживать дольше.

Пять главных рисков: инфекция, аллергия, рубцы, болезни и травмы

Вот пять реальных рисков при пирсинге любой части тела:

Инфекция. На коже всегда живут бактерии. Обычно они безвредны, но через свежую ранку могут попасть внутрь. Заражённый прокол краснеет, опухает, становится горячим и болит, иногда из него идёт гной. Чаще всего воспаление остаётся на небольшом участке, но иногда образуется абсцесс, то есть полость с гноем, и тогда нужен врач. Хуже всего, когда воспаляется хрящ уха: в тяжёлых случаях ухо может даже поменять форму.

На коже всегда живут бактерии. Обычно они безвредны, но через свежую ранку могут попасть внутрь. Заражённый прокол краснеет, опухает, становится горячим и болит, иногда из него идёт гной. Чаще всего воспаление остаётся на небольшом участке, но иногда образуется абсцесс, то есть полость с гноем, и тогда нужен врач. Хуже всего, когда воспаляется хрящ уха: в тяжёлых случаях ухо может даже поменять форму. Аллергия. Иногда проблема не в проколе, а в металле. Частый виновник — никель, который встречается в дешёвой бижутерии и некоторых сплавах. Кожа начинает чесаться, краснеть, шелушиться и покрываться мелкими пузырьками, причём иногда это случается не сразу, а через какое-то время носки. Для свежего прокола подходит имплантационный титан или другой материал, рассчитанный на долгий контакт с тканями. Смотреть стоит на состав, надпись «гипоаллергенно» сама по себе ничего не гарантирует.

Иногда проблема не в проколе, а в металле. Частый виновник — никель, который встречается в дешёвой бижутерии и некоторых сплавах. Кожа начинает чесаться, краснеть, шелушиться и покрываться мелкими пузырьками, причём иногда это случается не сразу, а через какое-то время носки. Для свежего прокола подходит имплантационный титан или другой материал, рассчитанный на долгий контакт с тканями. Смотреть стоит на состав, надпись «гипоаллергенно» сама по себе ничего не гарантирует. Рубцы. После заживления обычно остаётся едва заметный след. Но у некоторых людей вырастает келоид: плотный выпуклый рубец, который продолжает расти и выходит за края раны. Склонность к келоидам может передаваться по наследству. Если они уже появлялись после травм или операций, Американская академия дерматологии советует вообще не прокалывать уши.

После заживления обычно остаётся едва заметный след. Но у некоторых людей вырастает келоид: плотный выпуклый рубец, который продолжает расти и выходит за края раны. Склонность к келоидам может передаваться по наследству. Если они уже появлялись после травм или операций, Американская академия дерматологии советует вообще не прокалывать уши. Заражение через кровь. Грязным инструментом в теории можно занести гепатиты B и C и ВИЧ. В салоне, где инструменты правильно стерилизуют, этот риск намного ниже. Совсем другое дело, если прокалывать ухо дома чужой иглой или идти к мастеру, который использует одно и то же оборудование без стерилизации.

Грязным инструментом в теории можно занести гепатиты B и C и ВИЧ. В салоне, где инструменты правильно стерилизуют, этот риск намного ниже. Совсем другое дело, если прокалывать ухо дома чужой иглой или идти к мастеру, который использует одно и то же оборудование без стерилизации. Травмы от украшения. Даже давно заживший прокол может пострадать. Длинная серьга цепляется за одежду, волосы или руку, и от резкого рывка мочка растягивается или рвётся.

❗Пупок: что это такое и может ли он развязаться

Мочка, хрящ, нос, язык и пупок: сроки заживления и риски

Многое зависит от того, где сделан прокол. Где больше кровеносных сосудов, там рана обычно затягивается быстрее. Сроки в таблице примерные: они зависят от здоровья человека и от того, как он ухаживает за проколом.

Место прокола Уровень риска Сколько заживает Чем опасен Мочка уха Относительно низкий 6–8 недель Инфекция, аллергия, рубцы Хрящ уха Повышенный Иногда 6–12 месяцев Повреждение хряща, изменение формы уха Ноздря Умеренный Несколько месяцев Воспаление, раздражение, небольшие шишки Язык и губы Повышенный 6–8 недель Кровотечение, отёк, инфекция, вред зубам и дёснам Пупок Повышенный До 9 месяцев и дольше Трение и зацепы за одежду

Крови к хрящу поступает мало, поэтому он восстанавливается медленно. Если прокалывают перегородку носа, мастеру нужно очень точно выбрать место. Пирсинг сосков и интимных зон тоже требует осторожности: там бывают кровотечения, травмы, инфекции, а заживает всё долго.

Самый неприятный случай — язык. Металлический шарик стучит по зубам, когда человек ест или говорит. Из-за этого на эмали появляются сколы и трещины, а дёсны от трения постепенно опускаются и оголяют корни зубов. Американская стоматологическая ассоциация советует вообще не делать пирсинг во рту. Это не значит, что зубы испортятся у каждого, но риск сохраняется всё время, пока человек носит украшение.

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Стерильная игла надёжнее пистолета для прокола

Многие думают, что пистолет безопаснее: щелчок, и серьга уже в ухе. На деле пистолет с силой проталкивает украшение через ткань, а многоразовые устройства трудно как следует простерилизовать. Для хряща они особенно не подходят.

Игла устроена иначе. Острая полая игла аккуратно делает отверстие, и мастер сразу вставляет подходящее украшение. Врачи Mayo Clinic советуют искать мастера, который берёт новую одноразовую иглу. Встречаются пистолеты с одноразовыми стерильными картриджами, но и они не делают процедуру безопасной автоматически, особенно когда речь о хряще.

Правила ухода за свежим проколом

Профессиональная ассоциация пирсеров (Association of Professional Piercers) советует ухаживать за проколом бережно. Сильные антисептики каждый день не нужны.

Идите к профессионалу. Посмотрите, что у мастера одноразовые иглы, чистые перчатки и стерильные инструменты. Выбирайте подходящую серьгу. Для первого прокола лучше всего имплантационный титан или другой материал для свежего пирсинга. Промывайте прокол. Обычно хватает стерильного физраствора, то есть раствора соли 0,9% для промывания ран. Не крутите серьгу. Раньше считалось, что так прокол заживает правильнее, но лишние движения только травмируют ткани. Не лейте на прокол спирт и перекись водорода. Они раздражают раненую кожу и могут замедлить заживление. Не спешите менять украшение. Снаружи всё может выглядеть зажившим, а внутри ткани ещё чувствительные. Пока прокол не зажил, не ходите в бассейн, общие купели в бане и открытые водоёмы. В воде бывают микробы, которые вызывают инфекции.

Промывать прокол каждые полчаса тоже не надо: слишком частое мытьё раздражает кожу не меньше, чем грязь.

Признаки инфекции и повод идти к врачу

Свежий прокол почти всегда немного болит и краснеет. Важно отличать нормальное заживление от инфекции.

Нормально после прокола Повод обратиться к врачу Лёгкая боль Боль сильная или усиливается Небольшой отёк Отёк растёт Умеренная краснота Краснота расползается, кожа горячая Светлые выделения, которые подсыхают Гной, особенно с неприятным запахом С каждым днём лучше Температура, озноб, плохое самочувствие

Если кажется, что прокол воспалился, идите к врачу, особенно если проколот хрящ. Британская служба здравоохранения NHS советует не вынимать серьгу из воспалённого прокола самостоятельно, пока не поговорите с врачом. Если после пирсинга языка или губ отёк быстро растёт и становится трудно дышать или глотать, срочно вызывайте скорую.

Мифы о «точках зрения» на мочке и пирсинге от мигрени

Многие слышали, что на мочке есть особые точки, связанные с органами, и неудачный прокол может испортить зрение, слух или даже работу мозга. Серьёзных научных доказательств этому нет. Нервные окончания и сосуды в ухе, конечно, есть, но это не кнопки, которые отключают глаза или память.

Обратный миф звучит так: особый пирсинг хряща уха помогает от мигрени. Американский фонд по изучению мигрени (American Migraine Foundation) говорит, что убедительных доказательств этому нет.

Келоиды, диабет и слабый иммунитет требуют совета врача

Особенно осторожными стоит быть тем, у кого бывают келоиды, плохо сворачивается кровь, ослаблен иммунитет или есть болезни, из-за которых раны долго заживают. Например, при плохо контролируемом диабете ранки на коже затягиваются медленнее, а инфекции протекают тяжелее.

Это не значит, что пирсинг таким людям запрещён. Просто риск у них выше обычного, поэтому сначала стоит поговорить с врачом.

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Пользы для здоровья у пирсинга нет: его делают ради красоты. Но и считать любой прокол большой опасностью неправильно. Если здоровому человеку проколол мочку хороший мастер стерильной иглой, серьёзные осложнения маловероятны. Хрящ требует куда более внимательного ухода, а прокол языка или губ может вредить и после заживления. Главное помнить: пирсинг — это не просто серьга, а настоящая рана. Как она заживёт, зависит от места прокола, мастера и того, как вы за ней ухаживаете.