В городах нашли тысячи неизвестных вирусов. Они уже окружают нас повсюду

Вы знали, что в вашем городе, на улицах, в метро и даже в больницах живут вирусы, о которых наука еще не подозревала? Ранее такие были найдены прямо на коже человека. Ученые собрали образцы в сотнях городов по всему миру и нашли десятки тысяч новых видов. Большинство из них никогда не встречались исследователям. Что это за вирусы и опасны ли они?

Ученые нашли неизвестные науке вирусы

Исследователи взяли пробы с улиц, скамеек, станций метро и канализаций в разных точках планеты. Согласно результатам масштабной работы, опубликованным в журнале Nature Communications, генетики проанализировали более 100 миллиардов фрагментов, чтобы составить опись всего, что активно производит РНК.

РНК-вирусы хранят свои инструкции не в привычной ДНК, а в РНК. При таком способе копирования часто случаются ошибки, поэтому данные вирусы очень быстро мутируют и приспосабливаются к среде. Из почти 55 тысяч найденных вирусов лишь 23% были знакомы биологам. Остальные оказались настоящей вирусной «темной материей».

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Большинство найденных вирусов не заражают людей

Десятки тысяч неизвестных вирусов в воздухе и на дверных ручках могут вызвать сильную тревогу. Однако само по себе присутствие вирусной РНК не означает, что она может заразить человека или вызвать болезнь. Большинство из тех вирусов, для которых удалось определить хозяина, оказались связаны с растениями, грибами или бактериями.

Распределение этих невидимых соседей сильно зависело от места:

почва и водоемы оказались самыми богатыми на вирусное разнообразие;

городские сточные воды ожидаемо собрали мощный коктейль из самых разных микроорганизмов;

искусственные среды вроде улиц, банков и остановок содержали гораздо более скудную и однообразную картину.

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Невидимые помощники в борьбе с бактериями

Самое интересное открытие ждало исследователей, когда они начали выяснять, на кого именно охотятся новые вирусы. Выяснилось, что примерно половина из них — это бактериофаги, то есть вирусы, атакующие исключительно бактерии. Ученые нашли генетические связи 166 новых РНК-вирусов с четырьмя видами бактерий из печально известной группы ESKAPE.

В эту группу входят возбудители больничных инфекций (например, золотистый стафилококк), которые научились обходить действие практически всех существующих антибиотиков. В будущем найденные в городах фаги могут стать основой для лекарств нового поколения, способных точечно уничтожать устойчивые бактерии.

Зачем городам нужна подробная карта вирусов

Масштаб нашего незнания — это серьезная проблема для общественного здравоохранения. Сегодня Всемирная организация здравоохранения активно использует мониторинг сточных вод как способ отслеживания полиомиелита и новых вспышек коронавируса. Этот подход позволяет увидеть надвигающуюся эпидемию до того, как люди массово пойдут в больницы.

Именно для правильного мониторинга исследователи создают глобальный каталог городских РНК-вирусов — UPVAtlas. Невозможно вовремя заметить опасную аномалию, если наука не знает, какие вирусы циркулируют в городе в обычные дни. Собранная база данных станет базовой точкой отсчета. Если в образцах появится действительно опасный и необычный патоген, автоматические системы мониторинга смогут мгновенно отличить его от повседневного городского вирусного шума.

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При этом авторы исследования признают, что работа находится только в начале пути. Даже после изучения почти трех тысяч образцов количество новых обнаруженных вирусов продолжало стремительно расти. Это значит, что вирусный фон наших городов скрывает еще миллионы форм жизни, которые только предстоит открыть и применить на благо медицины.