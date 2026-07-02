Туман в голове есть у многих: что смартфоны делают с мозгом на самом деле

Рамис Ганиев

Согласно недавним опросам, подавляющее большинство молодых людей от 16 до 28 лет жалуются на то, что им стало тяжело фокусироваться на одной задаче. Кажется, что плохая концентрация и забывчивость стали серьезной эпидемией, потому что за последние десять лет число таких жалоб выросло почти вдвое. В интернете даже появился популярный термин брейнрот, описывающий состояние, когда из-за бесконечного скроллинга ленты становится трудно связно мыслить. Но недавно ученые объявили, что люди не тупеют, а просто переживают изменения в работе памяти.

От смартфонов люди не тупеют, но устают однозначно. Фото.

От смартфонов люди не тупеют, но устают однозначно

Как смартфоны меняют мозг человека

Нейробиологи в беседе с Forbes утверждают, что мы имеем дело не с деградацией, а с мощной когнитивной трансформацией. Благодаря нейропластичности мозг просто подстраивается под среду и текущие задачи. Если раньше главным навыком было умение удерживать огромные объемы данных в голове, то теперь важнее скорость обработки информации.

Молодые люди учатся мгновенно находить нужные сведения, проверять их достоверность и быстро переключаться между задачами. В новых реалиях мозг отсекает способность зубрить как ненужную, но активно развивает навык фильтрации информационного шума.

Еще больше познавательных материалов вы найдете в нашем Telegram-канале. Обязательно подпишитесь!

Почему кажется, что память стала хуже

Когда человек с тревогой заявляет: «Я глупею, ничего не могу запомнить», чаще всего это не имеет отношения к реальному снижению интеллекта. В нейропсихологической практике есть четкое разделение между субъективными ощущениями и объективными нарушениями.

Если у вас действительно плохая память из-за нарушений в работе мозга, вы вряд ли заметите это сами. Скорее всего, тревогу забьют близкие, когда вы забудете, как включать привычную кофеварку или потеряетесь на знакомой улице. А вот субъективная «ватность» и заторможенность почти всегда говорят о банальной перегрузке психики.

Главный враг нашей способности запоминать — это хронический стресс и недостаток отдыха. Когда мы перегружены, мозг не успевает перерабатывать информацию, потому что наше внимание постоянно перескакивает между вкладками, мессенджерами и рабочими задачами. То же самое касается и думскроллинга, ведь привычка листать ленту плохих новостей — это не первопричина того, что ваш интеллект падает. Скорее, это яркий маркер того, что у вас просто не осталось ресурса на нормальный отдых.

Читайте также: 5 неочевидных привычек, которые разрушают организм человека

Как убрать туман в голове от смартфонов

Если неиспользуемые функции мозга слабеют, значит, их можно натренировать заново. Чтобы убрать туман в голове и вернуть ясность мышления, специалисты советуют не отказываться от технологий полностью, а создавать для себя некоторую трудность.

Попробуйте иногда выполнять рутинные действия без цифровых костылей: вспомните маршрут до кафе без навигатора, посчитайте чаевые в уме, напишите рабочий текст без нейросетей. Вы сильно удивитесь тому, как изменится ваш мозг при отказе от постоянных подсказок смартфона даже на короткое время.

Как улучшить память без таблеток:

  • Наладьте сон. Мозгу нужно минимум семь часов для перезагрузки и очистки. Заведите привычку убирать телефон хотя бы за час до сна;
  • Двигайтесь каждый день. Не обязательно изнурять себя в тренажерном зале, достаточно регулярных пеших прогулок на свежем воздухе;
  • Найдите хобби, требующее вовлечения. Вязание, игра на музыкальном инструменте или шахматы заставляют мозг концентрироваться на одном процессе, что отлично тренирует нейронные связи;
  • Откажитесь от многозадачности. Делайте только одно дело за раз. Если задача сложная, отключите уведомления и включите фоновую музыку без слов.

Если после недели такого режима и нормального сна вы все еще забываете дорогу домой или теряете нить разговора на полуслове — это повод обратиться к неврологу. Но чаще всего нервной системе просто нужна пауза.

Еще больше полезных материалов вы найдете в нашем канале в Telegram. Также там много эксклюзивных постов, которые никогда не появятся на сайте!

В конечном итоге, обилие электроники вокруг не делает нас глупее. Оно лишь предъявляет новые, более высокие требования к нашему вниманию. Умение осознанно управлять своими гаджетами, а не бездумно плыть по течению алгоритмов, становится главным навыком современности. Понимание того, как работает мышление в эпоху интернета, помогает перестать паниковать из-за надуманных диагнозов и начать грамотно распределять свои умственные ресурсы.

Новости по теме: Мозг человека
Мы не помним свое детство до 3 лет, вот в чем причина. Фото.
Мы не помним свое детство до 3 лет, вот в чем причина
Почему мы не замечаем, как моргаем? Фото.
Почему мы не замечаем, как моргаем?
Почему мы забываем, зачем зашли в комнату? Во всем виновата дверь! Фото.
Почему мы забываем, зачем зашли в комнату? Во всем виновата дверь!