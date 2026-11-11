Трайфл-кайфл: что это за десерт, ради которого часами стоят в очередях

В Новосибирске за десертом из обычного фруктового павильона люди стояли часами. И это при том, что внутри — самые обычные продукты. Мы уже разбирались, почему к еде тянет даже без голода, но здесь аппетиту явно помог интернет. Ролики разлетелись по соцсетям, а за секретный рецепт продавцу предложили полмиллиона рублей. Неужели торт в стаканчике действительно того стоит?

Что скрывается под необычным названием

На самом деле трайфл — традиционный британский десерт из бисквита, крема и фруктов, которые выкладывают слоями. В классическом варианте встречаются заварной крем, фруктовое желе и пропитанный бисквит. А новосибирская версия больше напоминает нежный торт в большом стаканчике.

Внутри «Трайфла-кайфла» — бисквит, клубника, банан, творожный сыр, сливки, крем и шоколад. Сверху добавляют голубику. Десерт выглядит настолько аппетитно, что хочется немедленно вооружиться ложкой.

Никакого отдельного блюда под названием «кайфл» раньше не существовало. Это слово добавил продавец, чтобы подчеркнуть, насколько ему понравился десерт.

Всё началось с домашнего перекуса

Осенью 2026 года настоящей звездой соцсетей стал Хушруз Джураев — владелец небольшого фруктового павильона «Фрукты люкс» в Новосибирске.

Однажды жена приготовила ему десерт. Мужчина попробовал, оценил и попросил сделать ещё пять-шесть порций для продажи. Затем снял короткий рекламный ролик. Первую партию быстро разобрали, следующую тоже.

Вскоре к павильону начали приезжать покупатели со всего города. Как рассказал НГС сам предприниматель, желающих иногда собиралось около 50 человек, а готовых десертов было всего 30.

Спрос оказался настолько большим, что сладость стали продавать по одной порции в руки.

Почему люди готовы часами ждать десерт за 800 рублей

В сентябре одна порция стоила 800 рублей. Некоторые покупатели даже предлагали 1200, лишь бы пройти без очереди. Но владелец отказывался.

Сработало сразу несколько вещей. Хушруз и раньше снимал забавные ролики о своих фруктах, поэтому у него уже была аудитория. А тут появились необычное название, аппетитные видео и толпы покупателей.

Ограниченное количество порций только подогревало интерес. Когда вокруг все обсуждают какой-то десерт, тоже хочется узнать, что в нём особенного. Особенно если его постоянно раскупают.

В результате похожие трайфлы начали готовить кондитеры в Москве, Омске, Екатеринбурге и других городах. А самому Хушрузу, по его словам, предлагали 500 тысяч рублей за оригинальный рецепт. Но продавать семейный секрет он отказался.

Действительно ли он такой вкусный

Судя по отзывам, многим десерт понравился. Его сравнивают с нежным фруктовым тортом и шоколадно-молочными пирожными. Тут сложно промахнуться: мягкий бисквит, сливочный крем, сладкий банан и сочная клубника хорошо сочетаются друг с другом.

И дело не только в сладости. Разные текстуры делают десерт интереснее: шоколад, например, любят не только за вкус, но и за приятные ощущения во рту.

Однако в составе нет ничего настолько редкого, чтобы его нельзя было повторить дома. Главная неизвестная — пропорции ингредиентов и особенности приготовления крема.

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Домашний «Трайфл-кайфл»: рецепт без выпечки

Точный семейный рецепт не раскрыт, зато известны основные ингредиенты. Поэтому можно сделать очень похожий десерт самостоятельно. Причём без духовки, если купить готовый бисквит.

Время приготовления: 20–25 минут + 40–60 минут на охлаждение.

Порции: 4 стаканчика по 250–300 мл.

Ингредиенты:

Готовый ванильный или шоколадный бисквит — 180 г.

Творожный сливочный сыр — 200 г.

Холодные сливки 33% — 200 мл.

Сахарная пудра — 30 г.

Свежая клубника — 180 г.

Банан — 1 крупный.

Молочный или тёмный шоколад — 60 г.

Голубика — 40 г.

Пошаговое приготовление:

Подготовьте начинку. Нарежьте бисквит небольшими кубиками. Клубнику и голубику промойте и обсушите. Банан нарежьте кружочками непосредственно перед сборкой. Кстати, мы уже рассказывали, как правильно мыть фрукты и ягоды. Сделайте крем. Взбейте 160 мл холодных сливок до мягких пиков. Отдельно смешайте творожный сыр с сахарной пудрой. Аккуратно соедините обе массы до однородности. Приготовьте шоколадную прослойку. Оставшиеся 40 мл сливок нагрейте, не доводя до кипения. Залейте ими измельчённый шоколад, перемешайте до гладкости и немного остудите. Соберите десерт. На дно прозрачных стаканчиков выложите бисквит, затем крем, клубнику и банан. Добавьте немного шоколадной массы. Повторите слои, а сверху украсьте голубикой. Охладите. Уберите стаканчики в холодильник примерно на 40–60 минут, чтобы крем стал плотнее, а бисквит слегка пропитался.

Маленький секрет: не кладите слишком много фруктов и не добавляйте горячий шоколад. Иначе вместо красивых слоёв получится сладкая каша. Тоже съедобно, конечно, но уже не тот «кайфл».

Готовый десерт лучше съесть в тот же день: свежие фрукты постепенно выделяют сок, а банан темнеет. Храните стаканчики закрытыми в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Если покупаете готовый трайфл, тоже обращайте внимание на условия хранения, состав и дату изготовления. Сливочный десерт со свежими фруктами не должен часами стоять на тёплом прилавке — скоропортящиеся продукты нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов.