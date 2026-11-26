Мы привыкли считать, что главное — высыпаться. Хотя иногда даже после восьми часов сна просыпаемся совершенно разбитыми. А что, если для нашего самочувствия важно ещё и то, во сколько мы завтракаем, гуляем и даже созваниваемся с родными? Учёные из Университета Миссури обнаружили любопытную закономерность, которая заставляет немного иначе взглянуть на привычный распорядок дня.

Даже при бессоннице люди чувствовали себя лучше

В исследовании приняли участие 67 человек, средний возраст которых составил 68 лет. Из них 37 страдали бессонницей, а остальные 30 не испытывали подобных проблем со сном. Учёные изучили их распорядок дня, жалобы на физическую боль и симптомы депрессии.

Как и ожидалось, люди с бессонницей чаще жаловались на плохое самочувствие. Но обнаружилось кое-что интересное: у людей с более стабильным распорядком дня боль была менее выраженной, а симптомов депрессии было меньше. Причём такая закономерность наблюдалась в обеих группах, даже если проблемы со сном сохранялись.

Кстати, регулярность повседневных занятий оказалась связана ещё и с более низким индексом массы тела.

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У организма есть собственное расписание

Возможное объяснение кроется в циркадных ритмах — внутренних биологических часах, работающих примерно по 24-часовому циклу. Они регулируют сонливость, выработку гормонов, обмен веществ и многие другие процессы.

Главный ориентир для этих часов — свет. Именно поэтому в ноябре становится труднее просыпаться. Но, как объясняют исследователи, значение имеют и другие ежедневные события: приёмы пищи, работа, общение с людьми и физическая активность.

Повторяющиеся примерно в одно и то же время занятия помогают организму поддерживать суточные ритмы. Возможно, именно этим отчасти объясняется обнаруженная связь с самочувствием.

Отсыпаясь в выходные, мы словно меняем часовой пояс

Допустим, всю рабочую неделю вы встаёте в семь утра, а в субботу и воскресенье — ближе к одиннадцати. Если при этом вы ещё и ложитесь значительно позже, время сна заметно сдвигается.

Такое расхождение между внутренними часами и повседневным расписанием называют социальным джетлагом. Нечто похожее происходит при перелёте в другой часовой пояс. Только в данном случае вы никуда не летали и даже из дома не выходили.

Особенно хорошо с этой проблемой знакомы «совы» и «жаворонки», которым приходится жить по неудобному для них рабочему графику.

Полезный распорядок дня не требует поминутного расписания

Не обязательно превращать свою жизнь в армейские будни. Достаточно сделать несколько повседневных занятий более регулярными:

вставать примерно в одно и то же время, включая выходные;

завтракать, обедать и ужинать в привычные часы;

выделить постоянное время для прогулок или зарядки;

регулярно общаться с друзьями и близкими;

завести спокойный вечерний ритуал перед сном.

Начать лучше со стабильного времени подъёма. При этом специалисты советуют ложиться в кровать, когда появилась сонливость, а не заставлять себя уснуть строго по часам. И уж точно не стоит постоянно смотреть на часы ночью.

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Распорядок дня не заменяет лечение

У исследования есть важное ограничение: учёные опросили сравнительно небольшую группу людей старшего возраста. Они не меняли расписание участников и не проверяли, уменьшилась ли после этого боль.

Вполне возможна и обратная связь: человеку, которого мучают боли или депрессия, попросту сложнее придерживаться привычного графика.

Поэтому соблюдение режима нельзя считать доказанным способом лечения боли или депрессии. Если боль не проходит, бессонница мешает жить, а подавленное настроение сохраняется неделями, визит к врачу откладывать не стоит.