Мы привыкли считать, что главное — высыпаться. Хотя иногда даже после восьми часов сна просыпаемся совершенно разбитыми. А что, если для нашего самочувствия важно ещё и то, во сколько мы завтракаем, гуляем и даже созваниваемся с родными? Учёные из Университета Миссури обнаружили любопытную закономерность, которая заставляет немного иначе взглянуть на привычный распорядок дня.
Даже при бессоннице люди чувствовали себя лучше
В исследовании приняли участие 67 человек, средний возраст которых составил 68 лет. Из них 37 страдали бессонницей, а остальные 30 не испытывали подобных проблем со сном. Учёные изучили их распорядок дня, жалобы на физическую боль и симптомы депрессии.
Как и ожидалось, люди с бессонницей чаще жаловались на плохое самочувствие. Но обнаружилось кое-что интересное: у людей с более стабильным распорядком дня боль была менее выраженной, а симптомов депрессии было меньше. Причём такая закономерность наблюдалась в обеих группах, даже если проблемы со сном сохранялись.
Кстати, регулярность повседневных занятий оказалась связана ещё и с более низким индексом массы тела.
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У организма есть собственное расписание
Возможное объяснение кроется в циркадных ритмах — внутренних биологических часах, работающих примерно по 24-часовому циклу. Они регулируют сонливость, выработку гормонов, обмен веществ и многие другие процессы.
Главный ориентир для этих часов — свет. Именно поэтому в ноябре становится труднее просыпаться. Но, как объясняют исследователи, значение имеют и другие ежедневные события: приёмы пищи, работа, общение с людьми и физическая активность.
Повторяющиеся примерно в одно и то же время занятия помогают организму поддерживать суточные ритмы. Возможно, именно этим отчасти объясняется обнаруженная связь с самочувствием.
Отсыпаясь в выходные, мы словно меняем часовой пояс
Допустим, всю рабочую неделю вы встаёте в семь утра, а в субботу и воскресенье — ближе к одиннадцати. Если при этом вы ещё и ложитесь значительно позже, время сна заметно сдвигается.
Такое расхождение между внутренними часами и повседневным расписанием называют социальным джетлагом. Нечто похожее происходит при перелёте в другой часовой пояс. Только в данном случае вы никуда не летали и даже из дома не выходили.
Особенно хорошо с этой проблемой знакомы «совы» и «жаворонки», которым приходится жить по неудобному для них рабочему графику.
Полезный распорядок дня не требует поминутного расписания
Не обязательно превращать свою жизнь в армейские будни. Достаточно сделать несколько повседневных занятий более регулярными:
- вставать примерно в одно и то же время, включая выходные;
- завтракать, обедать и ужинать в привычные часы;
- выделить постоянное время для прогулок или зарядки;
- регулярно общаться с друзьями и близкими;
- завести спокойный вечерний ритуал перед сном.
Начать лучше со стабильного времени подъёма. При этом специалисты советуют ложиться в кровать, когда появилась сонливость, а не заставлять себя уснуть строго по часам. И уж точно не стоит постоянно смотреть на часы ночью.
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Распорядок дня не заменяет лечение
У исследования есть важное ограничение: учёные опросили сравнительно небольшую группу людей старшего возраста. Они не меняли расписание участников и не проверяли, уменьшилась ли после этого боль.
Вполне возможна и обратная связь: человеку, которого мучают боли или депрессия, попросту сложнее придерживаться привычного графика.
Поэтому соблюдение режима нельзя считать доказанным способом лечения боли или депрессии. Если боль не проходит, бессонница мешает жить, а подавленное настроение сохраняется неделями, визит к врачу откладывать не стоит.
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