В семь утра будильник уже разрывается, а за окном такая темнота, будто сейчас глубокая ночь. Вроде бы легли вовремя, проспали положенные восемь часов, но выбраться из-под одеяла — целый подвиг. Конечно, сонливость после долгого сна бывает по разным причинам. Но в ноябре появляется ещё одна: организм недополучает свет именно тогда, когда он особенно нужен.

Поздний рассвет мешает организму окончательно проснуться

Наши биологические часы ориентируются не только на время, но и на освещение. Свет, попадающий в глаза, сообщает мозгу, что наступил день и пора переходить в режим бодрствования.

Летом этот сигнал часто приходит ещё до будильника. А в ноябре во многих регионах России в семь-восемь утра за окном всё ещё темно. Особенно заметна разница в северных широтах.

Дело в том, что утренний свет помогает снижать выработку мелатонина — гормона, связанного со сном, и настраивать внутренние часы. Когда привычного светового сигнала не хватает, организму может быть сложнее перейти от сна к бодрствованию.

Специалисты подтверждают: яркий свет утром помогает сдвигать биологические ритмы на более раннее время, а вечером действует наоборот.

И тут интересная деталь: в России часы осенью давно не переводят, но восход солнца всё равно наступает всё позже. Получается, будильник звонит по прежнему расписанию, а природный сигнал к пробуждению запаздывает.

Восемь часов сна не всегда гарантируют бодрость

Восемь часов — не волшебное число. Большинству взрослых необходимо не менее семи часов сна, но индивидуальная потребность различается. К тому же восемь часов в кровати и восемь часов настоящего сна — не одно и то же.

Шум, духота, стресс и частые ночные пробуждения способны ухудшать качество отдыха. А если человек поздно засыпает и вынужден рано вставать, его внутренние биологические часы могут не совпадать с рабочим расписанием.

Есть и ещё одно явление — сонная инерция. Так называется состояние, когда человек уже проснулся, но соображает медленно, чувствует разбитость и мечтает вернуться в постель.

Сонная инерция может возникать даже после полноценного отдыха. Особенно неприятной она бывает, если будильник срабатывает в неподходящее для внутренних часов время. А отсутствие утреннего света может дополнительно затруднять пробуждение.

Яркий свет помогает просыпаться легче даже зимой

Хорошая новость: ждать настоящего рассвета необязательно. Если вставать приходится затемно, можно немного помочь организму.

Самый простой способ — включить яркое освещение сразу после пробуждения, а не собираться на работу в полумраке. Ещё один вариант — световой будильник, который постепенно увеличивает яркость перед подъёмом.

Специалисты советуют использовать свет за 15–30 минут до пробуждения. Необязательно покупать дорогую технику: подойдёт и лампа с таймером. Главное — не направлять яркий свет прямо в глаза.

Кстати, исследования показали, что просыпаться утром более бодрым помогает и правильно организованный доступ естественного света в спальню.

А когда на улице рассветёт, постарайтесь выйти хотя бы на 20–30 минут. Даже пасмурный дневной свет обычно значительно ярче комнатного. Поэтому короткая прогулка в первой половине дня полезна и в ноябре, когда солнце почти не показывается.

Вечерние привычки тоже влияют на тяжёлый подъём

Свет работает в обе стороны. Утром он помогает настроиться на бодрствование, а поздним вечером яркое освещение может отодвигать время засыпания.

Поэтому важно не только добавлять свет утром, но и уменьшать его количество вечером. За час-два до сна лучше приглушить освещение, сократить время со смартфоном и не затягивать вечер за компьютером.

Ещё несколько полезных привычек:

Ложитесь и просыпайтесь примерно в одно время, включая выходные.

Не пытайтесь компенсировать постоянный недосып одним долгим воскресным сном.

Старайтесь гулять днём, а не только после работы, когда уже темно.

Не рассчитывайте, что кофе поздним вечером никак не повлияет на следующую ночь.

А вот принимать мелатонин или витамин D просто потому, что в ноябре стало тяжело вставать, не стоит. Это не универсальные средства от сезонной сонливости. В частности, эффективность витамина D против сезонных нарушений настроения пока оценивается неоднозначно.

Не всякую осеннюю сонливость можно списать на нехватку солнца

Если утром тяжело вставать, но после пробуждения вы постепенно расхаживаетесь и днём чувствуете себя нормально, причина действительно может быть связана с сезонными изменениями освещения.

Другое дело, если сильная усталость держится неделями, настроение постоянно подавленное и даже любимые занятия перестали радовать.

Такие симптомы иногда сопровождают сезонное аффективное расстройство — разновидность депрессии, чаще возникающую осенью и зимой. Специалисты отмечают, что оно может сопровождаться повышенной сонливостью, снижением энергии и изменениями аппетита.

Если подобное состояние сохраняется больше двух недель или мешает обычной жизни, лучше обратиться к врачу.

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А если вы регулярно спите достаточно, но всё равно засыпаете днём, сильно храпите или близкие замечают остановки дыхания во сне, стоит проверить качество ночного отдыха. Причиной может быть, например, апноэ сна.

И не пытайтесь исправить всё дополнительным часом в постели. Иногда организму нужны не лишние минуты сна, а правильное освещение и стабильный режим.