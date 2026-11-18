Есть привычка, от которой я решила отказаться: просыпаться посреди ночи и первым делом смотреть на часы. Казалось бы, что такого? Но стоило увидеть 3:47, как в голове начинался обратный отсчёт: «До будильника осталось всего три часа. Завтра буду никакая». И сон как рукой сняло. Хотя короткие пробуждения посреди ночи совершенно нормальны, мы сами иногда превращаем их в проблему.

Цифры на часах заставляют мозг тревожиться

Когда мы смотрим на часы среди ночи, мозг получает информацию, которая ему сейчас совершенно не нужна. Вместо того чтобы расслабиться, он начинает подсчитывать оставшееся время, переживать о недосыпе и представлять, каким тяжёлым будет завтрашний день.

Получается замкнутый круг: чем сильнее мы боимся не выспаться, тем труднее снова уснуть. Причём проблема не столько в самих цифрах, сколько в нашей реакции на них.

Это подтверждает и исследование с участием 4886 пациентов. Люди, которые чаще следили за временем и раздражались из-за бессонницы, сообщали о более серьёзных проблемах со сном и чаще пользовались снотворными. Правда, исследование выявило связь, а не доказало, что именно часы вызывают бессонницу.

Кстати, это лишь одна из привычек, которые усугубляют бессонницу. И избавиться от неё проще, чем может казаться.

Просыпаться в 3–4 часа ночи — не обязательно плохо

Есть ещё один интересный момент. Мы привыкли думать, что здоровый сон должен длиться всю ночь без единого пробуждения. На самом деле это не так.

За ночь человек может ненадолго просыпаться несколько раз и даже не помнить об этом утром. Сон проходит через разные стадии, а между ними возникают короткие пробуждения.

Как объясняют специалисты, во второй половине ночи глубокого сна становится меньше, а поверхностного — больше. Поэтому проснуться ближе к утру легче.

Так что пробуждение в три часа ночи само по себе не говорит о бессоннице. А вот привычка каждый раз проверять время может сделать его гораздо более неприятным.

Будильник лучше оставить, а часы — спрятать

Самый простой способ избавиться от ночных подсчётов — убрать время из поля зрения. Необязательно выносить часы из спальни. Достаточно повернуть их экраном к стене или отключить постоянную подсветку дисплея.

С телефоном сложнее. Стоит взять его в руки, чтобы узнать время, и велик соблазн проверить уведомления. А яркий экран и новая информация только мешают расслабиться.

Поэтому я решила оставлять смартфон подальше от подушки, предварительно настроив будильник. Если он прозвенит, значит, пора вставать. А до этого совершенно необязательно знать, который час.

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Если сон не возвращается, заставлять себя бесполезно

Допустим, вы проснулись, не посмотрели на часы, но уснуть всё равно не получается. Что дальше?

Если чувствуете себя спокойно и сон ещё не прошёл, можно просто полежать с закрытыми глазами, расслабить мышцы и сосредоточиться на ровном дыхании.

Но если вы уже долго ворочаетесь, раздражаетесь и мысленно требуете от себя немедленно заснуть, лучше ненадолго встать. Специалисты советуют выйти из кровати, заняться чем-нибудь спокойным при приглушённом свете и вернуться, когда снова появится сонливость. Например, можно почитать обычную бумажную книгу.

Часто называют ориентир около 20 минут, но специально засекать время не нужно. В современных рекомендациях советуют ориентироваться прежде всего на собственное состояние: если лежать уже неприятно и сон не идёт, пора сменить обстановку. Смысл простой: кровать должна ассоциироваться со сном, а не с многочасовой борьбой за него.

После плохой ночи не стоит ломать привычный режим

Ещё одна распространённая ошибка — пытаться компенсировать бессонную ночь долгим утренним сном. Но из-за позднего подъёма вечером может быть сложнее заснуть, и всё повторится.

Для нормального сна важно поддерживать примерно одинаковое время пробуждения каждый день. Даже если предыдущая ночь оказалась неудачной.

И стоит проверить вечерние привычки. Например, кофе во второй половине дня и алкоголь перед сном могут усиливать ночные пробуждения. Кстати, даже обычные привычки в питании сильно влияют на качество сна.

Иногда причина пробуждений серьёзнее обычной тревоги

Отказ от проверки времени — полезная привычка, но не универсальное лекарство. Частые пробуждения могут быть связаны с храпом и остановками дыхания, болью, стрессом, гормональными изменениями или другими проблемами со здоровьем.

Если трудности со сном возникают не реже трёх ночей в неделю, продолжаются три месяца и мешают нормально чувствовать себя днём, стоит обратиться к врачу. Это один из признаков хронической бессонницы по критериям специалистов. При громком храпе с остановками дыхания, удушье во сне или выраженной дневной сонливости обращаться за помощью лучше раньше.

А если вы просыпаетесь ненадолго и затем спокойно засыпаете, повода для паники обычно нет. И уж точно не нужно каждую ночь выяснять, сколько минут сна вы потеряли.