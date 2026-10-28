Птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Даже учёные не знают, почему

На прогулке кажется, что птицы реагируют на всех прохожих одинаково: стоит подойти чуть ближе — и они улетают. Но мы уже знаем, что вороны запоминают человеческие лица и способны узнавать обидчиков спустя годы. Теперь учёные обнаружили у городских птиц ещё одну странность. Она проявилась в самом простом эксперименте — и до сих пор не получила убедительного объяснения.

Мужчин птицы подпускают на метр ближе

Проверить это было несложно. В парках и скверах европейских городов мужчины и женщины по очереди шли прямо на птицу. Пока человек приближался, исследователи смотрели, на каком расстоянии птица сорвётся с места. У биологов это называется дистанцией вспугивания: чем она больше, тем сильнее птица опасается человека.

Рост и одежду участников подобрали одинаковыми, так что птицы не могли отличать людей по размеру или по яркой куртке. И всё равно результат повторялся: к мужчинам птицы подпускали ближе. В среднем разница составила около метра, а для маленькой птицы это заметный запас.

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Одинаковая картина в пяти странах и у 37 видов

Опыты проводили в Чехии, Франции, Германии, Польше и Испании. Во всех пяти странах результат совпал. То есть дело не в местных привычках птиц и не в том, как люди обращаются с ними в каком-то одном городе.

Всего в исследовании было 37 видов птиц. Женщин настороженнее встречали все: большие синицы, воробьи, чёрные дрозды, пугливые сороки и даже голуби, которые обычно подпускают человека почти вплотную.

Птиц вспугивали 2701 раз, но сами авторы называют выводы предварительными. Теперь нужно выяснить, повторится ли эффект в других местах и у других популяций птиц.

Что птицы могут замечать в человеке

Учёные уверены, что городские птицы как-то отличают мужчин от женщин. По каким признакам, пока непонятно. Есть три основные версии, но ни одна из них пока не проверена:

запах и химические сигналы, например феромоны, то есть вещества, которые тело выделяет незаметно для нас;

разное телосложение и пропорции фигуры;

разная походка у мужчин и женщин.

Идея с запахом не так странна: известно, что во время перелётов птицы ориентируются по запахам.

Чтобы найти ответ, эти признаки нужно проверять по отдельности, а не сваливать в одну кучу под названием «пол наблюдателя». Ясно пока одно: птицы замечают в людях то, чего мы сами не видим. Похоже, свое окружение они оценивают куда внимательнее, чем принято думать.

Наблюдатель в поле не бывает невидимкой

У открытия есть и практическое значение. Во многих исследованиях поведения животных человек с блокнотом считается нейтральной фигурой: он просто стоит и смотрит. Для городских птиц это оказалось неправдой. Если птица по-разному ведёт себя рядом с мужчиной и женщиной, результаты наблюдений могут зависеть от того, кто их проводил.

Это важно и для изучения того, как дикие животные уживаются с нами в городе. Понятно, что птицы оценивают каждого прохожего как возможную угрозу. Когда учёные узнают, на что именно смотрят птицы, станет понятнее, как устроена эта оценка.

А пока мы точно знаем, что голуби у подъезда и воробьи в парке присматриваются к нам внимательнее, чем мы к ним.