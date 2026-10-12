Женщина думала, что переписка с ИИ приватна. Но к ней пришла полиция

Вера Макарова

С чатботом легко потерять осторожность: ему можно рассказать то, что не решишься произнести даже вслух. Он не перебивает, не осуждает и создаёт ощущение, будто разговор останется только между вами. Но одна история с нейросетью Claude заставляет задуматься: а кто на самом деле находится по ту сторону экрана?

Женщина печатает на ноутбуке за столом ночью

Женщина печатает на ноутбуке за столом ночью

Две ночные угрозы шерифу Флориды

По словам шерифа округа Ли Кармина Марсено, 30-летняя женщина по имени Карли Хеллер общалась с чатботом как с личным дневником. Судя по протоколу ареста, 26 сентября 2026 года около пяти утра она написала Claude, что прямо сейчас пойдёт стрелять в офис шерифа.

Следующей ночью, около часа, от неё пришло новое сообщение: это её последний шанс, с неё хватит, и сегодня она купила новый пистолет. Тон был грубым, с нецензурной бранью. 30 сентября женщину арестовали у неё дома в городе Бонита-Спрингс, сопротивления она не оказала.

Ей предъявили обвинение в письменной угрозе насилием по статье уголовного закона Флориды. Суд назначен на ноябрь, так что виновна она или нет, пока не решено.

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Как Claude заметил угрозу и передал её людям

В протоколе ареста описано, как всё произошло. Встроенные системы безопасности Claude автоматически следят за перепиской и ищут слова и фразы, похожие на угрозы. Найдя такие сообщения, система передала диалог живым сотрудникам компании.

Сотрудники прочитали переписку и сочли её достаточно серьёзной, чтобы сообщить в полицию. Получается, что решение об обращении к правоохранителям принимал человек, а не нейросеть сама по себе.

Сотрудники службы безопасности проверяют подозрительные сообщения, обнаруженные системой ИИ.

Сотрудники службы безопасности проверяют подозрительные сообщения, обнаруженные системой ИИ.

Шериф Марсено назвал искусственный интеллект мощным инструментом, которым, как и любой технологией, можно злоупотребить. По его словам, если человек угрожает с помощью ИИ, полиция обязана отнестись к этому всерьёз. Он также напомнил, что разговоры с чатботами никогда не были полностью анонимными.

Большинство людей не знают, кто может прочитать их чаты

История совпала по времени с опросом, который провела поисковая компания DuckDuckGo среди 2000 взрослых. Выяснилось, что пользователи плохо понимают, что происходит с их перепиской. Например, сотрудники ИИ-компаний могут просматривать чаты, а суд и полиция могут затребовать их официально.

Женщина в полутёмной комнате задумчиво смотрит в телефон

Женщина в полутёмной комнате задумчиво смотрит в телефон

Цифры такие:

  • 53% не знали или не были уверены, что их переписку используют для обучения ИИ;
  • только 25% знали, что власти могут затребовать чаты через суд;
  • 43% не знали ни об одном из этих рисков.

При этом треть пользователей ИИ (32%) рассказывали чатботу то, что скрывают от близких людей. Кроме того, переписка может стать публичной, если её приобщат к материалам судебного дела.

Из этой истории можно сделать простой практический вывод: чатбот — это не запертый дневник. Чаще всего ваши сообщения никто не читает, но у компании есть автоматические фильтры, живые модераторы и юридические обязательства. Писать стоит с расчётом, что при определённых обстоятельствах текст может увидеть кто-то ещё.

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