С чатботом легко потерять осторожность: ему можно рассказать то, что не решишься произнести даже вслух. Он не перебивает, не осуждает и создаёт ощущение, будто разговор останется только между вами. Но одна история с нейросетью Claude заставляет задуматься: а кто на самом деле находится по ту сторону экрана?

Две ночные угрозы шерифу Флориды

По словам шерифа округа Ли Кармина Марсено, 30-летняя женщина по имени Карли Хеллер общалась с чатботом как с личным дневником. Судя по протоколу ареста, 26 сентября 2026 года около пяти утра она написала Claude, что прямо сейчас пойдёт стрелять в офис шерифа.

Следующей ночью, около часа, от неё пришло новое сообщение: это её последний шанс, с неё хватит, и сегодня она купила новый пистолет. Тон был грубым, с нецензурной бранью. 30 сентября женщину арестовали у неё дома в городе Бонита-Спрингс, сопротивления она не оказала.

Ей предъявили обвинение в письменной угрозе насилием по статье уголовного закона Флориды. Суд назначен на ноябрь, так что виновна она или нет, пока не решено.

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Как Claude заметил угрозу и передал её людям

В протоколе ареста описано, как всё произошло. Встроенные системы безопасности Claude автоматически следят за перепиской и ищут слова и фразы, похожие на угрозы. Найдя такие сообщения, система передала диалог живым сотрудникам компании.

Сотрудники прочитали переписку и сочли её достаточно серьёзной, чтобы сообщить в полицию. Получается, что решение об обращении к правоохранителям принимал человек, а не нейросеть сама по себе.

Шериф Марсено назвал искусственный интеллект мощным инструментом, которым, как и любой технологией, можно злоупотребить. По его словам, если человек угрожает с помощью ИИ, полиция обязана отнестись к этому всерьёз. Он также напомнил, что разговоры с чатботами никогда не были полностью анонимными.

Большинство людей не знают, кто может прочитать их чаты

История совпала по времени с опросом, который провела поисковая компания DuckDuckGo среди 2000 взрослых. Выяснилось, что пользователи плохо понимают, что происходит с их перепиской. Например, сотрудники ИИ-компаний могут просматривать чаты, а суд и полиция могут затребовать их официально.

Цифры такие:

53% не знали или не были уверены, что их переписку используют для обучения ИИ;

только 25% знали, что власти могут затребовать чаты через суд;

43% не знали ни об одном из этих рисков.

При этом треть пользователей ИИ (32%) рассказывали чатботу то, что скрывают от близких людей. Кроме того, переписка может стать публичной, если её приобщат к материалам судебного дела.

Из этой истории можно сделать простой практический вывод: чатбот — это не запертый дневник. Чаще всего ваши сообщения никто не читает, но у компании есть автоматические фильтры, живые модераторы и юридические обязательства. Писать стоит с расчётом, что при определённых обстоятельствах текст может увидеть кто-то ещё.