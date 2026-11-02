Раньше трава была зеленее, а люди добрее. Откуда это ощущение?

Многие взрослые и особенно пожилые люди часто говорят, что раньше трава была зеленее, а люди добрее. Действительно, порой кажется, что в детстве еда казалась вкуснее, лето тянулось бесконечно, музыка звучала лучше, а вокруг были добрые люди. Чаще всего так вспоминают 1990-е и 2000-е: хватает старой фотографии или песни, чтобы показалось, будто тогда жизнь была «настоящей». Учёные давно изучают это ощущение, и у него есть вполне понятные причины.

Память быстрее стирает плохие чувства, чем хорошие

Главная причина кроется в том, как работает память. Со временем неприятные эмоции от событий слабеют быстрее, чем приятные. У психологов для этого есть специальный термин, его можно перевести как «эффект угасания негативных эмоций».

Возьмём обычный летний день из детства: прогулка с друзьями, велосипед, мороженое, возвращение домой затемно. Через двадцать лет он вспоминается как очень счастливый. Но в тот день вы могли поссориться с другом, упасть с велосипеда, устать от жары или расстроиться из-за ерунды. Просто эти моменты со временем потеряли эмоциональную силу.

При этом плохие воспоминания никуда не пропадают. Мы можем отлично помнить неприятный случай, но больше не чувствовать прежней обиды или досады. Сильнее всего эффект проявляется, когда мы вспоминаем не отдельный день, а целый период жизни: «школьные годы», «студенчество», «нулевые».

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Отпуск в воспоминаниях лучше, чем был на самом деле

У этого явления есть родственник, которого психологи называют «розовыми очками» по отношению к прошлому: склонность вспоминать пережитое более приятным, чем оно ощущалось тогда. Хорошо это показало исследование 1997 года, опубликованное в журнале Journal of Experimental Social Psychology.

Учёные опрашивали людей о трёх событиях: поездке по Европе, отдыхе на День благодарения и трёхнедельном велопутешествии по Калифорнии. Участников спрашивали о том, чего они ждут, что чувствуют во время поездки и что вспоминают после неё.

Картина вышла показательная. До отъезда люди ждали массу удовольствия. В дороге всё было скромнее: неудобства, разочарования, мелкие неприятности. Но после возвращения оценки снова заметно росли, и происходило это уже через несколько дней. То есть отпуск в памяти становится почти таким же прекрасным, каким мы его себе представляли заранее.

Это объясняет, почему даже не самые удачные годы потом вспоминаются с теплотой. Мозг не проигрывает прошлое как видеозапись, а каждый раз заново собирает его из сохранившихся кусочков.

Мы скучаем не столько по эпохе, сколько по своему детству

Есть и другая сторона. Часто человек тоскует не по определённому времени, а по своему тогдашнему возрасту. В десять лет вся жизнь впереди, многое происходит впервые, а взрослые заботы ещё не касаются. Первый компьютер, любимая игра, летние каникулы вызывали сильные эмоции, которые сегодня те же занятия уже не дают.

Дело не в том, что старые компьютеры были интереснее, а мороженое вкуснее. Просто ребёнок обычно не думает о счетах, работе, налогах и экономике, и даже серьёзных событий вокруг может не понимать. Поэтому человек, у которого было счастливое детство в трудные для страны годы, не обязательно ошибается: ему правда могло быть хорошо, хотя взрослым приходилось тяжело.

Но и считать детство беззаботным для всех неверно. Для кого-то это было трудное время, и такие люди, наоборот, больше ценят взрослую жизнь. Кроме того, речь о смене обстоятельств и восприятия, а не о том, что дети буквально видят мир ярче.

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Иллюзия морального упадка: данные 12,5 миллиона человек

Самое интересное исследование на эту тему вышло в журнале Nature в 2023 году. Психологи Адам Мастроянни и Дэниел Гилберт решили разобраться, почему люди во все времена жалуются, что молодёжь распустилась, а раньше все были честнее и добрее.

Они собрали большой массив опросов и провели собственные эксперименты: в сумме данные почти 12,5 миллиона участников минимум из 60 стран. Выяснилось, что в ухудшение нравов люди верят уже много десятилетий. Например, в американских опросах с 1949 по 2019 год большинство говорило об ухудшении морали в 84% рассмотренных вопросов.

А затем учёные сравнили, как люди в разные годы оценивали доброту, честность и поведение своих современников. Устойчивого ухудшения не нашлось: показатели в целом держались на одном уровне. Получается, каждое поколение считает, что общество портится, хотя данные постоянного падения не показывают.

Ещё одна деталь: упадок люди обычно «датировали» временем собственной жизни. Когда их спрашивали о годах до их рождения, ощущения постоянного ухудшения уже не было. Авторы назвали это иллюзией морального упадка. При этом они честно оговорились: их данные не доказывают, что общество вообще никогда не меняется к худшему.

Плохие новости против приятных воспоминаний

Откуда берётся такая иллюзия? Авторы предложили объяснение из двух частей. Первая связана с вниманием: конфликты, преступления, обман и катастрофы цепляют нас сильнее, чем тысячи обычных добрых поступков. СМИ тоже чаще рассказывают о плохом, и кажется, что общество погрязло в проблемах.

Настоящее мы оцениваем по свежим тревожным новостям, а прошлое по тёплым воспоминаниям. Человек, который говорит, что в 2005 году люди были добрее, на деле сравнивает сегодняшние сводки о скандалах со своими школьными друзьями и семейными праздниками.

Учёные проверили и это. Когда людей спрашивали не обо всём обществе, а только о тех, кого они знают лично, ощущение упадка слабело, а иногда сменялось ощущением, что люди стали лучше. Правда, исследователи не утверждают, что их схема объясняет всё: эксперименты подтвердили часть предсказаний, но причины могут быть сложнее.

Иногда раньше действительно было лучше

Ностальгия обманывает не всегда. Мир постоянно меняется, от крупных вещей до мелких привычек: когда-то, например, зрители могли хлопать прямо посреди концерта, а люди и вовсе спали два раза за ночь. И далеко не все перемены к лучшему.

Конкретный человек двадцать лет назад мог иметь больше свободного времени, работать в более дружном коллективе или чувствовать себя увереннее в деньгах. Что-то в жизни общества становится доступнее, а что-то дорожает, исчезает или ухудшается. Поэтому на вопрос «правда ли раньше было лучше?» одного ответа нет.

Всё зависит от того, что сравнивать. Медицину стоит оценивать по результатам лечения и продолжительности жизни, жильё по соотношению цен и доходов, преступность по статистике за конкретные годы. А вот фразы «люди были добрее» или «всё было душевнее» проверить куда сложнее: за ними обычно стоят личные впечатления, а не измеримые показатели.

Тоска по себе прежнему и трезвый взгляд на прошлое

Когда человек включает песню школьных лет, он вспоминает не только музыку, но и старых друзей, первую любовь, летние вечера, родной дом. У новых вещей такой длинной личной истории нет, поэтому они не трогают так же сильно, даже если ничем не хуже.

Если бы влюблённый в нулевые человек вернулся туда, сохранив нынешний возраст, обязанности и опыт, впечатления могли бы оказаться совсем другими. Возможно, он понял бы, что скучал не по старым телефонам и телепередачам, а по своей молодости и людям, которые были рядом. Это мысленный пример, а не эксперимент, но он хорошо показывает, почему личные воспоминания не годятся для оценки целой эпохи.

От ностальгии избавляться не нужно: в тёплых воспоминаниях нет ничего плохого. Проблема начинается, когда кажется, что всё хорошее позади. Тут помогают простые приёмы:

вспомнить не только праздники, но и будни того времени: что тревожило, раздражало, чего хотелось избежать;

пересмотреть старые фото и дневники, обращая внимание на обычные дни;

не сравнивать лучшие дни прошлого с худшими днями настоящего, ведь тяжёлый понедельник и любимые каникулы — неравная пара;

набирать новые впечатления: поездки, знакомства и увлечения со временем тоже станут дорогими воспоминаниями.

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Так что человек, уверенный, что раньше трава была зеленее, не обязательно ошибается в своих чувствах: ему правда могло быть хорошо. Просто память делает прошлое приятнее, а внимание к сегодняшним неприятностям рисует мир хуже, чем он есть. И вполне возможно, что лет через двадцать сегодняшний день мы будем вспоминать с той же теплотой.