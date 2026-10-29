6 способов сделать так, чтобы жизнь не пролетала слишком быстро

В детстве лето тянулось почти бесконечно. Но вот недавно я вспомнил, что с начала пандемии коронавируса прошло уже более шести лет, хотя по ощущениям прошло года два. Мне стало интересно, почему так происходит и можно ли что-то с этим сделать. Я почитал свежие научные работы на эту тему и нашёл несколько способов сделать жизнь субъективно длиннее.

Почему в детстве год казался бесконечным

Мозг не ведёт точный счёт времени, как часы. Когда мы оглядываемся на прошедший год, он, по сути, прикидывает, сколько всего в этом году случилось. Если дни похожи друг на друга (дорога на работу, одни и те же задачи, вечер с сериалом), они сливаются в одно воспоминание, и задним числом год кажется коротким. У ребёнка почти каждый день приносит что-то новое, поэтому три месяца каникул потом вспоминаются как целая эпоха.

Учёные считают это правдоподобной гипотезой, но не законом природы. В обзоре, который вышел в журнале Frontiers in Psychology в январе 2026 года, авторы пишут, что связь между однообразием жизни, числом воспоминаний и ощущением скорости времени неоднозначна. Одни исследования её подтверждают, а другие получают противоположный результат.

Есть и вторая идея: мы бессознательно сравниваем год со всей прожитой жизнью. Для десятилетнего ребёнка год составляет 10% жизни, для двадцатилетнего уже 5%, а для пятидесятилетнего всего 2%. Звучит логично, но доказательств, что мозг действительно считает время такими долями, пока нет.

А вот что известно точнее, это то, что разница между молодыми и пожилыми лучше всего видна, когда людей просят оценить последние 5–10 лет. Прошедшие неделя, месяц и даже год ощущаются почти одинаково в любом возрасте. Выходит, с возрастом ускоряются не минуты, а впечатление о больших отрезках жизни.

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Память на новое и внимание сжимают или растягивают годы

В апреле 2026 года в журнале Memory & Cognition вышло исследование, в котором участвовали 120 человек в возрасте от 20 до 91 года. Их просили оценить, насколько быстро прошли последние десять лет и последний год, а заодно проверяли память. Люди постарше действительно чаще говорили, что десятилетие пролетело быстро. Но важнее оказалось другое: ощущение скорости было связано не с тем, сколько у человека воспоминаний о своей жизни, а с тем, насколько хорошо он запоминает новое.

Участники, которые хуже справлялись с заданием «запомни и повтори», чаще говорили, что годы пронеслись. Количество и яркость личных воспоминаний эту связь не объясняли. При этом авторы осторожны в выводах: возрастные изменения памяти могут играть роль, но исследование не доказывает, что время ускоряют именно они. Да и сам эффект возраста оказался небольшим.

Ещё один важный фактор — внимание. В очереди десять минут тянутся как час, потому что мы всё время думаем о времени, а за интересным делом часы пролетают незаметно. В воспоминаниях же всё наоборот: насыщенный период потом кажется длинным, потому что в нём много деталей. Поэтому отпуск пролетает за миг, а после возвращения кажется, что вас не было целую вечность.

Физически замедлить время нельзя, но можно изменить то, как мы проживаем дни и как потом их вспоминаем. Способы ниже опираются на исследования памяти и внимания, хотя не все из них проверяли именно как средство растянуть годы.

Делайте что-нибудь впервые, хотя бы по мелочи

Прыгать с парашютом не нужно: хватит пройти домой незнакомой дорогой, приготовить новое блюдо, разучить песню или заглянуть в место, где вы ещё не бывали. Такие мелочи дают мозгу новую информацию и помогают отличать один день от другого. Замедление времени они не гарантируют, но воспоминания о неделе станут заметно разнообразнее.

Придумайте разным дням недели свои особенности

Работа, дорога, ужин, телефон, сон: если месяцами ничего не меняется, вспомнить конкретный вторник уже невозможно. Пусть хотя бы у нескольких дней будет своё занятие: в среду любимое хобби, в пятницу встреча с друзьями, в воскресенье прогулка по новым местам. Главное, чтобы это не превратилось в очередную обязанность: задача не в том, чтобы загрузить себя делами, а в том, чтобы дни перестали сливаться.

Откладывайте телефон на прогулке, за едой и в разговоре

Все знают, как это бывает: открываешь ленту «на пять минут», а через сорок минут всё ещё листаешь. Когда смотришь короткие ролики, внимание прыгает с одного на другое, а того, что происходит вокруг, почти не замечаешь. Доказательств, что смартфоны сами по себе ускоряют годы, пока недостаточно. Но если иногда убирать телефон, у собственных ощущений и окружающего мира появится больше внимания.

Пять минут внимания к тому, что происходит вокруг

Часто мы гуляем, а думаем о работе, ужинаем и одновременно планируем завтрашний день. Попробуйте хотя бы пять минут ничего не делать параллельно: на прогулке прислушайтесь к звукам и запахам, почувствуйте температуру воздуха, рассмотрите дома и людей, а за едой сосредоточьтесь на вкусе. Кстати, у нас есть отдельный материал о том, почему на природе время идёт дольше. Такое внимание может изменить ощущение отдельных отрезков времени, но помогает ли оно растянуть месяцы и годы, исследования пока однозначно не ответили.

Записывайте по три события каждый вечер

Перед сном запишите три вещи, которые случились за день, пусть даже совсем простые: попробовали необычный кофе, увидели смешную собаку, наконец разобрались с трудной задачей. Через месяц перечитайте записи, и наверняка всплывёт множество мелочей, о которых вы уже забыли. Научно доказанным способом замедлить время такой дневник не считается, зато он сохраняет подробности вашей жизни и показывает, что дни не такие одинаковые, как кажется.

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Оставляйте свободное время между делами

Когда голова постоянно занята дедлайнами и следующей задачей, легко появляется чувство, что жизнь проносится мимо. Исследования действительно связывают ощущение нехватки времени с тем, насколько быстрыми кажутся прошедшие дни, месяцы и годы, хотя дело не всегда в плотном расписании. Не планируйте каждую минуту выходных и иногда занимайтесь чем-то просто потому, что вам это нравится.

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При этом быстро пролетевший год не значит, что он прожит плохо: самые счастливые и важные периоды люди тоже часто вспоминают как промелькнувшие. Растягивать каждую минуту смысла нет, с этим и очередь справится. Важнее, чтобы год не слился в одно размытое пятно. А чтобы освободить время на новое, пригодится наша подборка «10 ленивых лайфхаков для дома, которые сэкономят вам время и деньги».