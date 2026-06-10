Почему люди хлопают в ладоши, и раньше это делали прямо посреди концерта

Хлопать в ладоши от радости или во время концерта кажется настолько естественным, что мало кто задумывается, откуда взялась эта привычка. И ведь аплодисменты вшиты в нас настолько глубоко, что толпа всегда хлопает в унисон. За привычными для нас овациями стоят и эволюционное прошлое нашего вида, и несколько тысяч лет культурной истории. История аплодисментов тянется от Древнего Рима до современных концертных залов, где сегодня хлопать «не вовремя» считается дурным тоном.

Когда люди научились хлопать в ладоши

Если хлопанье в ладоши ради максимально громкого звука кажется довольно примитивным занятием, то это недалеко от истины. Истоки аплодисментов уходят глубоко в эволюционную историю человека, и, скорее всего, появились еще до того, как наши предки овладели сложным языком.

Когда говорить толком еще не умели, громкий хлопок был удобным универсальным сигналом. Резким хлопком наши предки могли привлечь внимание, оказаться в центре группы, выразить волнение или беспокойство, а порой и припугнуть соперника или потенциального хищника, отогнав его от себя.

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Почему хлопание это человеческая универсалия

У привычки хлопать настолько долгая история, что она буквально встроена в нашу жизнь. Именно поэтому исследователи считают аплодисменты человеческой универсалией, то есть чертой, которая встречается у всех людей без исключения.

По мнению авторов сайта Mental Floss, на планете нет ни одной культуры, где не использовали бы хлопанье в той или иной форме как способ что-то сообщить друг другу. Это роднит аплодисменты с такими вещами, как улыбка или жесты, поведением, которое не нужно специально изобретать заново в каждом обществе.

Интересно, что это не делает хлопанье абсолютно одинаковым везде. Психологи отмечают, что в разных культурах одни и те же хлопки могут значить не совсем одно и то же.

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Четыре вида аплодисментов и зачем они нужны

Хотя со стороны хлопанье выглядит однообразно, психологи выделяют разные виды аплодисментов, которые служат разным целям. Понимание этих типов хорошо объясняет, почему мы хлопаем то ради ритма, то ради вежливости, то от искреннего восторга.

Мотивирующие аплодисменты — те, которыми подбадривают человека и подталкивают его к достижению цели;

— те, которыми подбадривают человека и подталкивают его к достижению цели; Игровые аплодисменты — ритмичные, согласованные хлопки, которые сопровождают игру или подхватывают музыкальный бит;

— ритмичные, согласованные хлопки, которые сопровождают игру или подхватывают музыкальный бит; Протокольные аплодисменты — хлопки на формальных событиях вроде речей и политических выступлений, которые оратор может намеренно вызвать, а зал использовать, чтобы показать согласие;

— хлопки на формальных событиях вроде речей и политических выступлений, которые оратор может намеренно вызвать, а зал использовать, чтобы показать согласие; Признательные аплодисменты — самая привычная форма, при котором зал выражает благодарность, восхищение и удовольствие от удачного выступления.

Именно последний тип сегодня встречается чаще всего. Но наши предки вряд ли устраивали друг для друга пышные шоу, так откуда же взялась привычка хлопать именно выступлению?

Откуда взялась традиция хлопать в конце выступления

Прямых доказательств тут нет, но у признательных аплодисментов вполне могут быть древние корни. Аплодисменты и овации могли появиться вместе с первыми социальными группами, когда у людей зародились коллективные творческие занятия вроде музыки и рассказывания историй.

Хлопанье в этом случае встает в один ряд с другими телесными способами шуметь: улюлюканьем, криками, топотом ног. После особенно проникновенного рассказа или зажигательной музыки вполне мог следовать дружный взрыв аплодисментов. Это правдоподобная гипотеза, но твердых доказательств настолько древнего происхождения у нас нет.

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Аплодисменты в Древнем Риме и Греции

Самые ранние свидетельства аплодисментов приходят из неожиданного источника, Библии. Хлопанье в ладоши описано как празднование при коронации царя Иоаса во Второй книге Царств, а этот текст был записан более 2500 лет назад, в 6 веке до нашей эры.

Греки, по имеющимся данным, после выступлений предпочитали топать ногами. Но публика у них бывала на редкость буйной, а хлопать руками проще всего, так что вполне вероятно, что аплодисменты они тоже пускали в ход. А вот римляне без сомнений использовали аплодисменты, чтобы выразить признательность, хотя и не всегда привычным нам способом.

Римская публика могла лишь сдержанно щелкать пальцами в знак умеренного одобрения. А если выступление по-настоящему впечатляло, зрители размахивали полами тог (это их одежда) или взмахивали в воздухе белыми платками. Так что именно римляне оказались среди первых культур, принявших овацию как способ отметить блестящее выступление.

Когда на концерте нельзя аплодировать

С античности привычка хлопать заметно изменилась. Еще в 18 и 19 веках зрители нередко аплодировали прямо посреди выступления, если их особенно захватывало происходящее, и это считалось нормальным.

Сам Моцарт, который умер при загадочных обстоятельствах, радовался такой реакции. В письме отцу после концерта в 1778 году он описывал, как прямо посреди первой части аллегро публика пришла в восторг и разразилась бурными аплодисментами. Причем композитор, по его словам, заранее знал, что именно этот пассаж произведет такой эффект.

Сегодня правила перевернулись с ног на голову. Попробуйте захлопать посреди фортепианного концерта в современном зале, и вас, скорее всего, попросят на выход. Один и тот же жест, который раньше был высшей похвалой по ходу пьесы, теперь воспринимается как грубое нарушение этикета.

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Так что аплодисменты это древний, почти инстинктивный сигнал. Но то, как и когда мы хлопаем, целиком зависит от культуры и эпохи. И в следующий раз, когда зал взорвется овацией, стоит вспомнить, что этому простому жесту, возможно, миллионы лет.