10 вещей из 2000-х, которые сейчас стоят тысячи долларов

Мода и вкусы цикличны: то, что казалось устаревшим хламом, через 20 лет превращается в ценный артефакт. Вещи из 2000-х годов стремительно дорожают, и некоторые из них стоят сейчас в десятки и сотни раз больше первоначальной цены. Часть этого бума подпитывает ностальгия по той самой технике 2000-х. Если у вас дома завалялись старые гаджеты, игрушки или диски из нулевых, не спешите их выбрасывать — возможно, на чердаке лежит маленькое состояние.

Тамагочи и LEGO из нулевых: сколько стоят сейчас

Виртуальные питомцы Tamagotchi, безумно популярные на рубеже 90-х и 2000-х, тоже стали предметом охоты коллекционеров. Даже подержанный Тамагочи может стоить несколько сотен долларов, а запечатанные экземпляры редких расцветок уходят дороже $1 000.

Наборы LEGO из нулевых, особенно посвящённые культовым кинофраншизам, — ещё одна золотая жила. Набор Cloud City по мотивам «Звёздных войн» 2003 года может стоить сегодня свыше $20 000.

А в основе механизма ценообразования принцип как у всех коллекционных вещей: ограниченный выпуск + культурная значимость + время = рост цены.

DVD и VHS из 2000-х: почему снова растут в цене

Физические носители переживают неожиданный ренессанс. CD и DVD снова обретают популярность — всё активнее возвращаются как коллекционные товары для молодых покупателей, а винил остаётся доминирующим физическим музыкальным форматом в США.

По данным The Washington Post, поколение Z помогает сделать DVD и CD снова «модными» — не как замену стримингу, а как противовес ему. Растущие цены на подписки подталкивают к физическим носителям, которые дешевле, а главное — контент на них не исчезнет из-за лицензионного спора.

Отдельные коллекционные боксы с фильмами вроде «Крёстного отца» или полного собрания «Монти Пайтон» на DVD уже стоят несколько сотен долларов. А некоторые из последних VHS-релизов середины 2000-х — «Тачки», «Пила», «Суперсемейка» — отмечены экспертами как потенциально самые ценные коллекционные кассеты десятилетия. Эти фильмы как раз застали закат формата VHS, что делает их тиражи особенно малыми.

Карточки Pokémon из 2000-х: сколько стоят редкие

Наверное, самая яркая свежая история — о британском учителе Эндрю Браунде. Он нашёл три карточки Pokémon на чердаке родительского дома в Уимборне, графство Дорсет, при уборке. 37-летний мужчина отнёс свою коллекцию в карточный магазин друга, надеясь, что все карточки вместе потянут на пару сотен долларов. Но друг выделил три карточки с Чаризардом и сказал, что они стоят десятки тысяч.

В итоге три карточки были проданы на аукционе Ewbank’s за $41 000. Деньги пришлись как нельзя кстати — Браунд собирается жениться в августе и использует выручку на свадьбу.

Рынок карточек Pokémon в целом продолжает расти. Коллекционные карточки всё чаще рассматриваются как инвестиционный актив: в феврале 2026 года карточка «Pikachu Illustrator», принадлежавшая YouTuber-у Логану Полу, была продана на аукционе примерно за $16,5 млн.

Концертный мерч 2000-х: сколько стоят футболки и куртки

Футболки, куртки и сувениры с концертных туров любимых исполнителей всегда были в цене у коллекционеров. Но сейчас особенный спрос переживает мерч именно из нулевых — а всё благодаря TikTok, который вызвал новую волну интереса к хитам той эпохи у поколения, которое их толком и не застало.

Оригинальная футболка с тура Мадонны Confessions 2006 года легко уходит за $150 и выше. А если вы сохранили памятную турную куртку в хорошем состоянии, на онлайн-площадках за неё просят больше $2 500.

Первые издания книг 2000-х: сколько стоят сейчас

Первые тиражи книг, ставших мировыми бестселлерами, — это классика коллекционирования. В 2024 году первое издание «Гарри Поттера» ушло на аукционе в Великобритании за £36 000 (примерно $51 000). Такая же история с романом Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром»: первоначальный тираж был сравнительно небольшим, и сейчас первые издания стоят несколько сотен долларов, а подписанные автором экземпляры — значительно дороже.

И это лишь частные случаи: некоторые редкие книги стоят миллионы. Принцип простой: чем скромнее был стартовый тираж и чем громче позже стала книга, тем ценнее оригинал. И, разумеется, гораздо дороже, если это подписанный экземпляр.

Первый iPhone: сколько стоит редкая версия сегодня

В 2023 году запечатанный iPhone первого поколения был продан на аукционе за $190 373 — почти в 380 раз дороже первоначальной розничной цены в $499. Речь шла о редкой версии на 4 ГБ, которую Apple сняла с производства всего через два месяца после старта продаж — покупатели предпочитали модель на 8 ГБ. Интерес к таким лотам неудивителен: некоторые старые мобильные телефоны уже давно стали объектом охоты коллекционеров.

Конечно, не каждый старый iPhone стоит как квартира. Рекордный экземпляр был в заводской упаковке, в «исключительном состоянии». Но интерес к ранним смартфонам продолжает расти. После рекордной продажи 4-гигабайтные модели уходили за $130 000, $133 000 и $147 000, а значит, даже iPhone на 8 ГБ в неплохом состоянии может оказаться ценной находкой.

iPod из 2000-х: сколько стоит и почему снова популярен

Не спешите выбрасывать и старые iPod. Плееры первого поколения в отличном состоянии сейчас уходят примерно за $1 000 на онлайн-площадках. Но самое интересное — iPod переживает настоящее возрождение среди молодёжи. И это неудивительно: в своё время он буквально перевернул мир звукозаписи.

Для молодых поколений возвращение к iPod — часть более широкого тренда на офлайн-устройства и хобби, вызванного цифровым выгоранием. Интерес к оригинальным iPod и iPod Nano резко вырос в 2025 году, а поиски iPod Classic на eBay увеличились на 25%.

Эксперты объясняют: iPod привлекает тем, что не пытается оптимизировать пользователя и не отслеживает метрики — он «превращает музыку обратно в осознанное действие, а не фоновый шум». По данным платформы Back Market, продажи восстановленных iPod выросли на 30% за последние два года.

Игровые консоли Nintendo: сколько стоят модели 2000-х

Ещё один тренд поколения Z — возврат к старым игровым приставкам. Молодые люди всё чаще отдают предпочтение консолям предыдущих поколений перед современными. Нераспечатанная Nintendo 64 из начала 2000-х может стоить сегодня около $20 000. Такой интерес тоже не возник на пустом месте: игровые консоли Nintendo давно стали частью истории всей индустрии.

Речь идёт, конечно, о редких экземплярах в запечатанных коробках. Но даже б/у приставки той эпохи в рабочем состоянии заметно выросли в цене и пользуются устойчивым спросом у коллекционеров.

Почему вещи из 2000-х дорожают быстрее антиквариата

Для того чтобы предмет стал ценным коллекционным, обычно нужно совпадение нескольких факторов:

Культурная значимость: предмет связан с важным технологическим прорывом, культовым фильмом или музыкальной эпохой

Редкость: ограниченный тираж, снятая с производства модель, маленький первый выпуск

Ностальгия нового поколения: молодые люди открывают для себя эпоху нулевых через TikTok и соцсети

Усталость от цифрового мира: тренд на так называемый «friction-maxxing» — осознанное добавление «аналоговых» элементов в жизнь вместо бесконечной цифровой оптимизации

Сохранность: запечатанные, неиспользованные экземпляры стоят в разы дороже б/у

И ещё один важный момент: рынок коллекционных предметов из нулевых только формируется. Во многом потому, что ностальгия снова работает как полноценный двигатель спроса. Многие вещи пока стоят относительно немного, но устойчиво растут в цене год от года. Это не значит, что нужно скупать старые DVD в надежде разбогатеть, — но если у вас дома лежит что-то из описанного, есть смысл хотя бы проверить текущую стоимость.

Нулевые были временем бурного технологического роста, культурных феноменов и массового производства вещей, которые казались одноразовыми. Спустя двадцать с лишним лет выясняется, что именно эта «одноразовость» делает уцелевшие экземпляры особенно ценными. А с учётом того, что интерес молодых поколений к эстетике и технике Y2K только набирает обороты, нынешние цены вполне могут оказаться лишь началом.