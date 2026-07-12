Пьёте БАДы для памяти? Они могут не помочь, а навредить здоровью

Вера Макарова

Прилавки аптек забиты обещаниями: «улучшит память», «снимет усталость», «поможет мозгу работать быстрее». Ноотропы, глицин, экстракты растений — их пьют студенты перед сессией, дают детям для учёбы и покупают пожилым в надежде отсрочить деменцию или просто вернуть концентрацию. Но у большинства этих средств нет независимых исследований, которые бы доказали хоть какую-то пользу. А некоторые вдобавок ещё и небезопасны. Мы разобрали, что говорит об этих добавках фармацевт, и заодно выяснили, почему таблетка «для ума» — это чаще всего просто хорошо продуманная реклама.

Хочется, чтобы голова работала лучше: стоит ли надеяться на БАДы и ноотропы? Фото.

Хочется, чтобы голова работала лучше: стоит ли надеяться на БАДы и ноотропы?

Почему ноотропы не делают человека умнее

Ноотропы — это препараты, которые якобы улучшают работу мозга: память, концентрацию, устойчивость к нагрузкам. Звучит волшебно: выпил таблетку и поумнел. Проблема в том, что ни у одного ноотропного препарата нет независимых исследований, подтверждающих этот эффект. Есть только обещания в рекламе и заверения производителей.

Это не значит, что мозгу ничего не нужно. Наоборот — ему требуется много кислорода и глюкозы, а для этого важно, чтобы сосуды шеи и головы работали без перебоев. Но таблетка не чинит сосуды по волшебству — сохранить здоровье мозга помогают совсем другие вещи. Вера в «умную пилюлю» держится в основном на том, как красиво расписаны её эффекты на упаковке. Разберём самые популярные.

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Чем опасна гинкго билоба при приёме с другими лекарствами

Гинкго билоба — настоящий лидер продаж. Её добавляют в лекарства, БАДы и фитосборы (например, в Танакан, Гинкоум, Билобил, Мемоплант). Но вот что интересно: французский журнал Prescrire внёс препараты с гинкго билоба в список средств, которых стоит избегать — из-за высокого риска осложнений и отсутствия доказанной пользы.

Дело даже не в самой траве, а в её сочетаниях. При совместном приёме с некоторыми лекарствами гинкго билоба повышает риск кровотечений и нарушает свёртываемость крови. Опасные соседства у неё такие:

  • варфарин, аспирин, НПВС, клопидогрел, антидепрессанты
  • БАДы на основе чеснока, женьшеня и имбиря

Иногда наш организм сам подсказывает, что что-то не так. Но с добавками сигнал часто приходит слишком поздно — уже в виде осложнения. Поэтому с любыми БАДами работает то же правило, что и с витаминами: лучше не заниматься самолечением, особенно если вы уже принимаете лекарства.

Три реальные ситуации, когда БАДы и ноотропы вредят здоровью

Чтобы было понятнее, вот обычные случаи, в которых безобидная на вид «травка для памяти» становится проблемой:

  • бабушка каждый день пьёт кроверазжижающие препараты и заодно средство «для памяти» с гинкго билоба
  • студент во время сессии принимает фитосбор «для мозга», где есть и гинкго билоба, и женьшень «для энергии»
  • девушке на фоне стресса назначили успокоительные, а она добавляет к ним гинкго билоба, чтобы вернуть концентрацию

Во всех трёх случаях человек уверен, что помогает себе, а на деле повышает риск кровотечений.

И гинкго билоба далеко не единственный непроверенный компонент в составе подобных БАДов. Под видом «натурального и природного» часто продают растения без доказательной базы, к таким относятся: бакопа монье, ашваганда, гота кола.

Работает ли глицин так, как обещают

Глицин — пожалуй, самая народная добавка. В России он зарегистрирован и как лекарство, и как БАД, и считается, что он успокаивает и улучшает умственную работу. На практике о его эффективности говорит в основном сам производитель.

Здесь работает простая биология. Глицин — это аминокислота, которую организм умеет производить сам, а мозгу не нужно то, что он и так делает. Вдобавок глицин из таблетки почти не доходит до мозга — его не пускает гематоэнцефалический барьер (естественный фильтр между кровью и мозгом). Так что таблетка растворяется скорее в вашей вере, чем в реальном эффекте.

Глицин не токсичен, но и заметной пользы для мозга от него ждать не стоит

Глицин не токсичен, но и заметной пользы для мозга от него ждать не стоит

Формально глицин безопасен — он не токсичен. Но у него есть скрытый минус: люди принимают его при сильном стрессе, депрессии и высоком давлении вместо визита к врачу и теряют драгоценное время. Кстати, к добавкам «для мозга» относят и другие аминокислоты — ГАМК, аргинин, цистеин, аланин. Все они важны для организма, но их пользу именно в виде добавок никто не подтвердил.

Что такое релиз-активные и гомеопатические препараты

Отдельная история — так называемые релиз-активные средства или препараты без действующего вещества, которые иногда подают как «ноотропы нового поколения». Смысл такой: берут раствор с веществом и многократно разбавляют. Не в 3–5 раз, а в десятки и сотни тысяч раз, после чего наносят на лактозу (молочный сахар). По сути, это тот же рынок надежды, на котором держатся многие медицинские мифы.

Представьте сладкий чай. Разбавьте его в несколько раз — сладость почти пропадёт. А тут разбавление идёт в 10 000 и 100 000 раз. То есть в таблетке в ощутимом количестве остаётся только лактоза — по сути, сахар в таблетке за примерно 500-1000 рублей упаковка. Формально безопасно, но и толку немного.

Сюда фармацевт относит всё, где в инструкции стоит слово «гомеопатический». Особенно обидно, что такие средства часто покупают людям после инсульта и инфаркта — в надежде восстановить работу мозга.

Что реально помогает мозгу вместо БАДов и ноотропов

Плохая новость: волшебной таблетки, которая сделает вас гением, не существует. Но есть и хорошая новость: выход всё же есть. Чтобы мозг работал лучше, придётся заняться скучными вещами:

  • снижать уровень стресса и высыпаться
  • есть продукты, богатые витаминами и минералами, особенно если хочется замедлить старение мозга
  • двигаться и заниматься спортом
  • следить за весом
  • тренировать голову — решать логические задачи

Это не так эффектно, как обещают рекламы препаратов («выпей и голова заработает»), зато это единственное, что подтверждено на практике. А если хочется именно тренировать память, лучше начать с простых приёмов, которые помогают запоминать больше без таблеток.

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