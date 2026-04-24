5 приёмов для улучшения памяти, чтобы запоминать в разы больше

Память — не врождённый дар, а навык, который можно тренировать. Мы уже рассказывали, как работает память человека, но здесь важнее другое: психолог и нейроисследователь даёт нам пять действенных приёмов, подтверждённых десятилетиями научных экспериментов, которые помогают запоминать больше и дольше. Самое приятное: все они бесплатны, просты и работают уже сегодня.

Как работает память человека и почему мы забываем

Чтобы понять, как улучшить память, полезно знать, как она устроена. Память работает в три этапа, и за каждый отвечают разные области мозга.

Первый этап — сенсорная память. Она длится миллисекунды и фиксирует «сырую» информацию: звуки, образы, запахи. За обработку отвечают первичные сенсорные области коры — зрительная, слуховая и так далее.

Второй этап — рабочая (кратковременная) память. Это ваше ментальное «рабочее пространство»: именно оно позволяет считать в уме, следовать инструкциям и понимать то, что вы сейчас читаете. Рабочая память связана с префронтальной корой — передней частью мозга, которая отвечает за внимание, принятие решений и рассуждения.

Третий этап — долговременная память. Она хранит информацию от нескольких минут до целой жизни. Сюда входят и факты с событиями (так называемая «явная» память), и навыки с привычками («неявная» память). Ключевую роль здесь играют гиппокамп и височные доли — они расположены глубоко в мозге, примерно на уровне висков.

Важный момент: рабочая память — это «ворота» в долговременную память. И у этих ворот есть пропускная способность, хоть и может казаться, что объём памяти мозга огромный. В 1956 году американский психолог Джордж Миллер показал, что мы способны удерживать в рабочей памяти лишь около семи «порций» информации одновременно. Точное число до сих пор обсуждается, но принцип остаётся: рабочая память ограничена, и именно это ограничение влияет на то, насколько хорошо мы учимся и запоминаем. Хорошая новость: эти ограничения можно обойти. Вот пять способов.

Уберите смартфон: телефон рядом ухудшает память и внимание

Первый и, пожалуй, самый неожиданный совет от психолога и нейроисследователя Элвы Арулчелван из Тринити-колледжа в Дублине: уберите телефон подальше. Причём не просто экраном вниз на стол — а в другую комнату.

Серия экспериментов, опубликованных в Journal of the Association for Consumer Research, показала: даже когда телефон лежит рядом выключенным или на беззвучном режиме, часть мозга продолжает его «мониторить». Сопротивление желанию проверить уведомления тоже расходует ментальные ресурсы — так технологии крадут наше время и внимание почти незаметно. Исследователи назвали этот эффект «утечка мозга».

Метаанализ 2023 года, охвативший 56 исследований и более 7 000 участников, подтвердил: само присутствие смартфона снижает объём рабочей памяти — даже если человек не берёт его в руки и не думает о нём сознательно.

Решение банально простое: когда нужно сосредоточиться, отнесите телефон туда, где вы его не видите. «Вне поля зрения» в данном случае буквально означает «больше свободных ресурсов для мозга». Иногда даже короткий цифровой детокс работает неожиданно сильно: исследователи выяснили, что без интернета мозг молодеет и лучше удерживает внимание.

Успокойтесь, остановите поток мыслей: стресс и тревога снижают память и обучение

Когда вы тревожитесь или перегружены навязчивыми мыслями, часть рабочей памяти уже занята — ей попросту не хватает «места» для новой информации. Исследования показывают, что стресс и тревожность напрямую снижают объём рабочей памяти и качество обучения.

Здесь помогают практики расслабления и осознанности. Но если медитация кажется чем-то сложным, есть более простой инструмент — техника «циклического вздоха», изученная в Стэнфордском университете. Вот как она работает:

Глубоко вдохните через нос. Сделайте второй, короткий довдох — чтобы максимально наполнить лёгкие. Медленно и полностью выдохните через рот.

Исследование, опубликованное в Cell Reports Medicine в 2023 году, показало, что пять минут такого дыхания в день на протяжении месяца снижают тревожность и улучшают настроение эффективнее, чем медитация осознанности. Участники из группы «циклического вздоха» отмечали наибольший ежедневный рост положительных эмоций, причём эффект усиливался с каждым днём практики. Длинный выдох активирует парасимпатическую нервную систему — ту часть «автопилота» организма, которая отвечает за покой и восстановление.

Меньше тревоги — больше свободной рабочей памяти — лучше запоминание.

Чанкинг: способ запоминать больше информации, группируя её

Раз рабочая память вмещает ограниченное количество «порций», логичный ход — сделать каждую порцию крупнее. Именно так работает чанкинг — группировка информации в осмысленные блоки.

Вы, скорее всего, уже этим пользуетесь. Телефонный номер, разбитый на части (+7 916 123 45 67), запомнить проще, чем набор из одиннадцати отдельных цифр, именно потому, что мозг воспринимает его как три-четыре группы, а не одиннадцать элементов.

Тот же принцип работает и в более сложных ситуациях. Готовите презентацию с десятью примерами? Объедините их в три-четыре тематических блока, дайте каждому короткий заголовок и один ключевой вывод. На каждом слайде — одна идея, пара поддерживающих деталей, и переходите дальше. Организуя информацию в осмысленные паттерны, вы снижаете когнитивную нагрузку и помогаете и себе, и слушателям запомнить главное.

Проверяйте свои знания и память: кривая забывания и сила самопроверки

В XIX веке немецкий психолог Герман Эббингауз провёл эксперименты на самом себе и обнаружил удручающую закономерность: уже через 30 минут после заучивания мы теряем примерно половину новой информации. Через сутки остаётся ещё меньше. Эту зависимость он назвал «кривой забывания», и она была успешно воспроизведена в современных исследованиях.

Но у этой проблемы есть противоядие — практика извлечения. Суть проста: вместо того чтобы перечитывать конспекты, проверяйте себя. Используйте карточки, отвечайте на контрольные вопросы, пересказывайте материал вслух без подсказок.

Почему это работает? Память опирается на ассоциации. Каждый раз, когда вы успешно «достаёте» информацию из памяти, вы связываете её с новыми подсказками, примерами и контекстами. Это создаёт больше «точек входа» к воспоминанию и укрепляет нейронный путь. Часто, когда мы что-то «забываем», информация никуда не исчезла — просто у мозга нет нужной подсказки, чтобы её найти в своём архиве данных.

Поэтому простое перечитывание учебника перед экзаменом — одна из самых неэффективных стратегий. А вот попытка вспомнить материал без подглядывания — одна из самых мощных.

Интервальное повторение: перерывы помогают запоминать надолго

Последний приём иногда называют интервальным повторением и он связан с предыдущим, но добавляет важную переменную — время. Исследования показывают, что память работает лучше, когда учебные сессии распределены во времени, а не сжаты в один марафон. Это называется эффект распределения и он позволяет «сгладить» кривую забывания Эббингауза и запоминать надолго.

Одно из исследований предлагает конкретный ориентир: интервалы между повторениями должны составлять примерно 10–20% от оставшегося до экзамена или выступления времени. Если до дедлайна пять дней и вы занимаетесь по несколько часов в день, стоит делать перерывы длиной от полудня до целого дня между сессиями.

Звучит контринтуитивно: отдыхать, чтобы лучше запомнить? Но логика здесь нейробиологическая. Во время перерывов мозг не бездействует — он консолидирует (закрепляет) информацию, переводя её из рабочей памяти в долговременную. Особенно важную роль здесь играет сон: исследования показывают, что первая ночь после обучения критически влияет на формирование долговременных воспоминаний.

Всё вместе — самопроверка плюс распределённые во времени повторения — это, пожалуй, самая мощная комбинация для тех, кто хочет запомнить что-то надолго.

Главный вывод из всех этих исследований прост: память — это не вопрос интеллекта, а вопрос стратегии. Убрать телефон из комнаты, снизить тревожность дыхательной техникой, группировать информацию, проверять себя и давать мозгу отдыхать между подходами — ни один из этих приёмов не требует суперспособностей. Но вместе они способны заметно изменить то, сколько и как долго вы помните действительно важные вещи.