Жвачка переваривается 7 лет? В этой детской страшилке есть доля правды

В детстве стоило случайно проглотить жвачку, как взрослые тут же пугали: теперь она останется в желудке на семь лет! Среди страшилок из детства эта оказалась особенно живучей. И самое интересное, что доля правды в ней действительно есть. Только вывод из неё сделали совершенно неправильный.

Желудок действительно не может переварить жвачку

В отличие от обычной еды, жевательная резинка содержит особую эластичную основу из полимеров, смол и восков. Именно благодаря ей жвачку можно долго жевать, а она не разваливается и сохраняет форму.

Пищеварительные ферменты с такой основой не справляются. Зато сахар, подсластители и некоторые другие добавки могут растворяться и усваиваться организмом.

Получается, жвачка действительно не переваривается полностью, но это не значит, что она остаётся внутри. Как объясняют специалисты, неперевариваемая основа просто проходит через пищеварительный тракт.

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Проглоченная жвачка выходит из организма за 1–3 дня

Желудок не служит складом для всего, что не удалось переварить. Его содержимое постепенно перемещается в кишечник благодаря сокращениям мышц. Этот процесс называется перистальтикой.

Обычно проглоченная жвачка покидает организм естественным путём за 24–72 часа, хотя иногда это занимает больше времени. Она выходит вместе с калом, практически сохранив свою основу.

А как же липкость? Ведь жвачка отлично приклеивается к одежде и волосам. Но внутри организма всё иначе: под действием слюны и желудочного сока она теряет часть липких свойств. Поэтому к стенкам желудка и кишечника обычная жвачка не приклеивается, что подтверждает и российский гастроэнтеролог.

Если случайно проглотили жвачку, ничего страшного обычно не произойдёт

Проглотили одну подушечку или пластинку? Если самочувствие нормальное, паниковать не нужно. Для здорового взрослого человека случайно проглоченная жвачка обычно безвредна. То же касается ребёнка, который проглотил небольшой кусочек и чувствует себя хорошо.

Никаких специальных способов выведения не требуется. Можно попить воды и продолжать питаться как обычно.

А вот чего делать точно не стоит:

Вызывать рвоту, чтобы достать жвачку обратно.

Принимать слабительные без назначения врача.

Пытаться растворить её маслом, уксусом или другими домашними средствами.

Такие действия не ускорят выведение жвачки, зато могут навредить.

Большое количество жвачки действительно может закупорить кишечник

Вот здесь детская страшилка неожиданно становится серьёзнее. Если постоянно глотать жвачку или проглотить сразу много, в редких случаях она может образовать плотный комок. Врачи называют такие скопления неперевариваемых веществ безоарами.

Кстати, похожая проблема бывает и с другими материалами: например, в желудке иногда образуются комки из волос.

Особенно осторожными нужно быть с маленькими детьми и людьми, страдающими хроническими запорами. В редких случаях большие скопления жвачки способны вызвать кишечную непроходимость.

Срочно обратиться за медицинской помощью нужно, если после проглатывания появились:

Сильная или нарастающая боль в животе.

Повторяющаяся рвота и выраженное вздутие.

Отсутствие стула и отхождения газов.

Подобные осложнения встречаются редко, но игнорировать такие симптомы нельзя.

Для маленьких детей главная опасность жвачки совсем другая

Ребёнок может не просто проглотить жвачку, а подавиться ею. Особенно во время смеха, разговора или активной игры. Поэтому детям младше пяти лет жевательную резинку лучше не давать. А детям постарше стоит объяснить, что её нужно выплёвывать.

И всё же сама по себе жвачка не враг. Более того, жвачка без сахара после еды стимулирует выделение слюны, которая помогает очищать зубы и нейтрализовать кислоты. Правда, зубную щётку она не заменит.

А почему в страшилке фигурируют именно семь лет? Точного происхождения этой цифры никто не знает. Как отмечают специалисты, история давно стала популярным мифом. И похоже, сама страшилка пережила уже не одно поколение жвачек.