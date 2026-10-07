8 вредных привычек, которые на самом деле могут быть полезны

Некоторые привычки мы привыкли считать вредными. Но так ли это на самом деле? Оказывается, в определённых условиях они могут приносить пользу. Правда, речь не о курении или алкоголе — эти, и многие другие привычки, сильно ускоряют старение и постепенно нас убивают. Мы говорим о том, что чаще раздражает окружающих или выглядит невоспитанно, чем реально вредит здоровью. И у некоторых таких привычек есть неожиданная сторона.

Ругательства повышают болевой порог

В экспериментах люди держали руку в ледяной воде и повторяли либо привычное ругательство, либо нейтральное слово. С матом они терпели боль дольше: в одном опыте болевой порог вырос примерно на 32%, а время, которое человек выдерживал, примерно на 33%. Выдуманные «ругательства» такого эффекта не дали.

Как именно это работает, пока точно не известно. Есть версия, что эмоционально заряженное слово ненадолго возбуждает нервную систему: сердце бьётся чаще, и человек на время хуже чувствует неприятные ощущения. Но эффект кратковременный, так что чем больше ругаешься, тем здоровее не становишься.

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Покачивание ногой разгоняет кровь при сидячей работе

Когда мы часами сидим, мышцы ног почти не работают и хуже помогают крови двигаться по сосудам. Если покачивать ногой или приподнимать пятку, мышцы сокращаются и кровоток усиливается. В одном эксперименте такие движения во время трёхчасового сидения помогали сосудам работать лучше, чем полная неподвижность.

Это не заменяет ни прогулку, ни разминку. И есть важное исключение: если желание двигать ногами невозможно сдержать, оно усиливается вечером, сопровождается зудом, «мурашками» или мешает спать, это может быть синдром беспокойных ног. С ним стоит идти к врачу.

Жвачка без сахара после еды защищает зубы

При жевании выделяется больше слюны. Она смывает с зубов остатки еды и сахара и помогает нейтрализовать кислоты, которые производят бактерии. Поэтому Роспотребнадзор допускает жевательную резинку без сахара после еды. Некоторые исследования также говорят, что жевание ненадолго повышает бдительность, но данные противоречивы.

Всё это касается только жвачки без сахара: обычная, наоборот, кормит бактерии. Жевать часами тоже не стоит. Это перегружает жевательные мышцы, а большое количество некоторых сахарозаменителей может расстроить кишечник.

Об этом должны знать все: Что будет, если проглотить жевательную резинку

Две-три чашки кофе в день бодрят без вреда

Кофеин в умеренных дозах снимает усталость и ускоряет реакцию. Эксперт КрасГМУ Минздрава России в 2026 году говорила, что 2–3 чашки кофе в день могут улучшать внимание и некоторые функции мышления. В крупных исследованиях умеренное потребление кофе связывают с меньшим риском ряда хронических болезней. Но это именно связь, а не доказательство того, что здоровье даёт кофе.

Для большинства здоровых взрослых верхняя граница составляет около 400 мг кофеина в сутки, но чувствительность у всех разная. При беременности, некоторых болезнях сердца и сосудов нормы другие. Лёгкое привыкание тоже возможно: при резком отказе бывают головная боль и раздражительность.

Двадцать минут дневного сна возвращают концентрацию

Роспотребнадзор советует, если нужно, спать днём около 20 минут. Такой сон улучшает самочувствие и концентрацию, а в глубокий сон человек обычно не успевает провалиться. В исследовании 2023 года привычку дремать днём связали даже с большим объёмом мозга, хотя доказательством защиты от деменции эта работа не является.

А вот спать по два-три часа каждый день уже вредно: сложнее заснуть вечером. Если сильно хочется спать днём постоянно, это может говорить о недосыпе или апноэ, то есть остановках дыхания во сне.

Видеоигры тренируют реакцию и пространственное мышление

В 2023 году российские психологи изучили множество зарубежных исследований и пришли к выводу, что некоторые игры действительно связаны с развитием отдельных навыков. Головоломки и аркады тренируют пространственное мышление, а шутеры и экшен-игры помогают быстрее реагировать и обрабатывать то, что видишь. Но общего эффекта «игры делают умнее» нет: всё зависит от жанра.

Результаты бывают противоречивыми. В российском эксперименте с Fall Guys у тех, кто играл регулярно, некоторые показатели мышления оказались выше, но одна короткая игровая сессия ухудшала внимание. А многочасовые марафоны вместо сна, учёбы и движения, по словам исследователей, вредят настроению и повседневной жизни.

Умеренная прокрастинация помогает творческим задачам

Постоянно откладывать важные дела вредно: растёт стресс, горят сроки, работа получается хуже. Но в исследованиях креативности лучшие результаты показали не те, кто брался за задачу сразу, и не те, кто тянул до последнего, а те, кто откладывал её умеренно. Человек знакомился с задачей, переключался на другое, а мозг тем временем продолжал её обдумывать.

Кандидат психологических наук Ирина Изюмова из Пироговского университета в 2026 году отмечала, что откладывание иногда бывает стратегической паузой или защитой психики, а не ленью. Набросать идеи утром и вернуться к ним вечером — это одно. Впервые открыть документ за десять минут до дедлайна — совсем другое.

Грызть ногти в детстве связано с меньшим риском аллергии

В долгом исследовании людей наблюдали с детства до взрослого возраста. У тех, кто в детстве грыз ногти или сосал палец, чувствительность к распространённым аллергенам нашли примерно у 38%, а у остальных у 49%. Одно из объяснений — гигиеническая гипотеза: ранний контакт с разными микробами «тренирует» иммунитет.

Но совета «пусть дети грызут ногти» отсюда не следует. Исследование было наблюдательным: оно показывает связь, а не причину. А сама привычка повреждает кожу и ногти, может испортить прикус и занести инфекцию.

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В итоге многие из этих привычек получили плохую репутацию скорее потому, что раздражают других или выглядят как лень, а не потому, что всегда вредят здоровью. Польза появляется только в определённой дозе и в подходящей ситуации: двадцать минут сна, а не три часа, пара чашек кофе, а не литры энергетиков, жвачка без сахара после еды, а не весь день. Если перейти эту границу, плюс быстро становится минусом.