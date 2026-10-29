Почему, когда мы плачем, из носа тоже течёт?

Мы постоянно отправляем часть собственных слёз прямо в нос, даже когда не плачем. Но стоит сильно расстроиться или, наоборот, растрогаться, как этот незаметный поток превращается почти в насморк. Поэтому вместе с обычной слизью из носа выходят и наши солёные слёзы. И всё благодаря одной интересной особенности нашего организма.

У глаз есть незаметный «слив» прямо в нос

Слёзные железы находятся над глазами, ближе к внешним уголкам. Они вырабатывают жидкость не только от грусти или радости: слёзы постоянно увлажняют глаза и смывают пыль. При каждом моргании они распределяются по поверхности глаза, а лишнее постепенно удаляется.

Возле внутреннего уголка каждого глаза, на краях верхнего и нижнего века, есть по крошечному отверстию. Через них слёзы попадают в маленькие канальцы, затем в слёзный мешок и по носослёзному протоку — в полость носа.

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Получается, глаза и нос соединены настоящим дренажным каналом. Просто в обычной жизни мы его работу не замечаем: небольшое количество слёз спокойно уходит в нос и дальше в горло.

При плаче слёз становится слишком много

Когда мы плачем, слёзные железы начинают работать гораздо активнее. Узкие каналы уже не могут отвести всю жидкость: часть переливается через веки и течёт по щекам, а часть продолжает уходить в нос. Чем сильнее плач, тем заметнее этот эффект.

Но из носа вытекают не только слёзы. Попав на слизистую оболочку, они смешиваются с носовым секретом и могут дополнительно стимулировать его выработку. Поэтому прозрачная жидкость в платке — обычно смесь слёз и той самой слизи внутри носа, которая защищает наши дыхательные пути.

Причём это работает не только от печали. Если расплакаться от смеха или начать сильно слезиться при нарезке лука, нос тоже может потечь. Причины слёз разные, а маршрут у них один.

Нос может заложить даже без простуды

Знакомое ощущение: вы уже вытерли нос, а дышать всё равно трудно. Дело не обязательно в оставшейся жидкости. Во время плача богатые кровеносными сосудами ткани внутри носа могут набухать, сужая проход для воздуха.

Поэтому иногда сколько ни сморкайся, легче не становится. Заложенность после слёз — не признак простуды сама по себе. Когда человек успокаивается, отёк обычно проходит, а дышать становится легче.

Есть ещё одна любопытная деталь. Часть слёз вообще не вытекает из носа наружу, а стекает по задней стенке носоглотки в горло и незаметно проглатывается. Поэтому мы не всегда видим всю жидкость, которую произвели глаза.

После плача носу обычно достаточно небольшой помощи

Если хочется быстрее прийти в себя, аккуратно промокните лицо и мягко высморкайтесь, без сильного давления. Если нос всё ещё заложен, можно воспользоваться обычным солевым спреем: такие средства помогают очищать и увлажнять носовые ходы.

Специально лечить «насморк от слёз» обычно не нужно. Как только слёзы перестанут активно вырабатываться, лишняя жидкость постепенно уйдёт, а нос вернётся в нормальное состояние. Сосудосуживающие капли после обычного плача, как правило, не нужны.

Но если нос течёт и без плача, заложенность долго не проходит или один глаз постоянно слезится, стоит обратиться к врачу. Причина может быть уже не в эмоциях, а, например, в аллергии или нарушении оттока слёз.