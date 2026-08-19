Посмотрите на состав натурального сока: один ингредиент встречается там подозрительно часто

В социальных сетях распространяется тренд, в котором пользователи переворачивают упаковки с соками и находят в составе яблоко. Часто фрукт, о пользе которого мы рассказывали в отдельной статье, упоминается, даже если на лицевой стороне нарисована клубника, манго или маракуйя. То есть яблоко оказывается главным ингредиентом почти везде. Значит ли это, что все соки делают из одной яблочной бочки? Или все гораздо сложнее, чем нам кажется?

В натуральные соки действительно добавляют яблоко

Вы и сами могли заметить, что стоит начать читать мелкий шрифт на упаковках вишневых, гранатовых или мультифруктовых напитков, и яблоко начинает буквально вас преследовать. Оно обнаруживается почти в каждой фруктовой смеси.

Дело не только в экономии, хотя яблочный концентрат — это действительно массовое и доступное сырье на российском рынке. Главный секрет кроется в удобстве формирования вкуса. Некоторые плоды в чистом виде слишком агрессивны для рецепторов. Например, натуральная вишня получается слишком кислой и терпкой.

Вместо того чтобы засыпать напиток огромным количеством сахара, технологи используют более изящное решение. Более сладкий и нейтральный яблочный сок сглаживает излишнюю кислоту. Он дает нужный объем вкуса и приятный фон, не перебивая при этом яркий аромат главной ягоды. Об этом говорится на сайте Роскачества.

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Отличия настоящего сока от нектаров и сокосодержащих напитков

Заблуждения о составе часто рождаются из-за того, что люди охотно верят упрощениям. Покупатели путают разные категории напитков, называя их одним привычным словом «сок».

В магазине куда легче встретить вишневый нектар, чем литровую коробку стопроцентного сока. Чистый продукт из таких ягод пить физически тяжело, поэтому производители предлагают альтернативы:

Сок — продукт исключительно из фруктов или овощей без лишних добавок;

Нектар — смесь сока или фруктового пюре с водой. Доля фруктовой части здесь строго регламентирована: например, для апельсина это минимум 50%, а для вишни — 25%;

Сокосодержащий напиток — продукт, в котором доля натурального сока может составлять всего от 5 до 10%.

Если на лицевой стороне коробки красуется огромный гранат или надпись «тропический», это еще не значит, что внутри стопроцентный гранатовый сок. Скорее всего, перед вами яблочно-гранатовый нектар.

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Как правильно читать состав сока

Если производитель смешал несколько видов фруктов, он обязан перечислить их все. Яблочный сок не является официально разрешенным невидимым наполнителем, и закон не позволяет налить 70% яблочной основы, добавить 30% вишни и написать на пачке просто «вишневый сок».

Существует надежный способ понять реальные пропорции за десять секунд. Согласно техническому регламенту Евразийского экономического союза (ЕАЭС), все соки и пюре в смешанном составе перечисляются строго в порядке убывания их доли.

Если на этикетке первым компонентом указан яблочный сок, а следом идут черноплодная рябина и вишня, значит, именно яблока в этой коробке больше всего. Первая строка состава на обратной стороне упаковки всегда честнее любой красивой картинки.

Восстановленный сок это не обязательно плохо

Еще один повод для недоверия — словосочетание «восстановленный сок». Возникает ассоциация, что это суррогат, разведенный непонятно чем. На самом деле технология абсолютно логична и прозрачна:

Из обычного свежего сока на производстве физически удаляют часть воды; Полученный концентрат перевозят на завод — это гораздо удобнее, чем транспортировать тонны жидкости; На финальном этапе к концентрату добавляют ровно то количество чистой питьевой воды, которое было убрано ранее.

Наличие концентрата не означает подделку. За соблюдением правил следит Роскачество: эксперты регулярно тестируют напитки на признаки постороннего сырья. Если лаборатория обнаружит яблочную основу в продукте, заявленном как чистый апельсиновый сок, это признают грубой фальсификацией.

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Так что теория о том, что абсолютно весь магазинный ассортимент — это подкрашенное яблоко, сильно преувеличена. В однокомпонентные соки другие фрукты тайком не добавляют. Однако в нектарах и фруктовых смесях яблоко действительно правит бал, являясь идеальным фоном для более сложных вкусов. Чтобы точно знать, что именно вы пьете, достаточно просто перестать смотреть на яркие картинки и начать читать состав.