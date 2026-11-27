Почти в любом супермаркете сразу за входом встречают яблоки, бананы, помидоры и огурцы. Это выглядит странно, потому что логичнее брать их в конце, чтобы не придавить пакетами с молоком и крупами. Но такая раскладка — часть мерчандайзинга, то есть продуманного устройства торгового зала, которое помогает магазину продавать больше. Свежие продукты создают хорошее первое впечатление, вызывают аппетит и настраивают на покупки. Есть и менее очевидные причины, связанные с тем, как мы думаем и принимаем решения.

Свежие овощи создают впечатление свежести всего магазина

Первое впечатление о магазине складывается в первые секунды после входа. Красные помидоры, оранжевые апельсины и блестящие яблоки выглядят куда приятнее, чем ряды одинаковых коробок и консервных банок.

Увидев хорошие овощи, покупатель может решить, что мясо, молоко и рыба здесь тоже свежие. Психологи называют это эффектом ореола: приятное впечатление от одной вещи невольно переносится на всё остальное. При этом реальное качество продуктов в других отделах может быть совсем другим.

Яркие и ароматные продукты пробуждают аппетит

Большинство товаров в магазине спрятаны в упаковку, а овощи и фрукты видно целиком. Их можно потрогать, а иногда и почувствовать запах. Спелая клубника или свежие мандарины легко вызывают желание что-нибудь съесть.

Даже если человек зашёл только за стиральным порошком, по дороге к нужной полке он может прихватить пару вещей, которых не было в списке. На то, что свежие продукты подогревают аппетит, указывают и специалисты по маркетингу, которых опрашивало издание «Секрет фирмы».

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Полезная покупка оправдывает шоколадку

Положив в тележку яблоки, морковь и капусту, человек чувствует себя молодцом: он заботится о здоровье. А через несколько минут, когда он оказывается у полки со сладостями, ему проще разрешить себе печенье или чипсы. Ведь полезное уже куплено.

В психологии это называют эффектом морального лицензирования: после хорошего поступка мы иногда позволяем себе то, от чего в другой ситуации отказались бы. Маркетологи считают, что овощи в начале маршрута могут подталкивать к такому поведению. Но срабатывает это не у всех, и прямых доказательств именно для этой причины в источниках нет.

Тележка начинает наполняться прямо у входа

Овощи и фрукты хорошо подходят для первых спонтанных покупок. Вы не собирались брать бананы, но несколько красивых спелых плодов притягивают взгляд, и вот покупки начались буквально с порога.

Есть и ещё одна деталь. Когда в большой тележке лежит лишь несколько яблок и огурцов, она выглядит почти пустой. Из-за этого легко не заметить, сколько товаров постепенно в неё отправляется. Кстати, у тех же тележек есть своя загадка: почему у них вечно сломано одно колесо, мы уже разбирали.

Один овощ тянет за собой целое блюдо

Свежие продукты наводят на мысль о том, что из них можно приготовить. А это значит, что одна покупка тянет за собой несколько других:

помидоры и огурцы напоминают о сметане и растительном масле;

картофель вызывает желание купить мясо;

клубника напоминает о сливках;

шампиньоны подталкивают к сыру и сливочному соусу;

авокадо напоминает о хлебе и творожном сыре.

В итоге человек может прямо в магазине решить приготовить блюдо, о котором полчаса назад даже не думал.

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Открытые прилавки делают магазин похожим на рынок

Длинные металлические стеллажи с одинаковыми упаковками выглядят скучно. Открытые прилавки с разноцветными овощами больше похожи на привычный рынок, и пространство сразу кажется уютнее.

Невысокие прилавки к тому же не закрывают обзор: после входа легко окинуть взглядом зал и понять, куда идти. Магазину выгодно, чтобы покупатель чувствовал себя спокойно, не спешил и успевал рассмотреть ассортимент.

Скоропортящийся товар нужно продать быстрее

Макароны и консервы могут лежать месяцами, а свежие продукты портятся быстро. Бананы темнеют, зелень вянет, мягкие фрукты теряют товарный вид.

Самое заметное место в магазине помогает продать их быстрее, а значит, потенциально выбросить меньше испорченного и меньше потерять денег. Заодно у входа удобно показывать сезонный товар: клубнику летом, арбузы в августе, мандарины перед Новым годом.

Эксперимент в британских супермаркетах подтвердил силу раскладки

В 2021 году учёные из Саутгемптонского университета проверили, влияет ли расположение товаров на покупки. В трёх британских супермаркетах овощи и фрукты перенесли ближе ко входу, а сладости убрали из зоны у касс. Ещё три магазина оставили как были, чтобы было с чем сравнивать.

Через полгода в магазинах с новой планировкой еженедельные продажи овощей и фруктов оказались выше ожидаемых примерно на 9 820 порций, а продажи кондитерских изделий — ниже примерно на 1 500 порций. Работа опубликована в научном журнале PLoS Medicine.

Важная оговорка: одновременно меняли и место овощей, и место сладостей. Поэтому эксперимент показывает, что раскладка заметно влияет на выбор покупателей, но не доказывает, что именно овощи у входа увеличивают общий чек.

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Так что овощи стоят у входа вовсе не ради удобства укладки в тележку. Они работают как визитная карточка магазина и запускают первые покупки. Часть объяснений — это версии маркетологов, а не строго доказанные эффекты, и обязательного правила, где ставить овощной отдел, нет. Но, как и батареи под окнами, это место для них выбрали не случайно. А если знаешь, как устроена ловушка, в неё проще не попасть.