Почему полотенце воняет после душа, хотя вы вытирались чистым

Недавно я вышел из душа чистым, взял недавно постиранное полотенце, начал вытираться и почувствовал запах сырой тряпки. Сначала я подумал, что просто плохо помылся, но потом понял, что дело вообще не во мне. Как всегда в таких ситуациях, я покопался в интернете и выяснил, что полотенце воняет после душа по совершенно другой причине. Это важная тема, потому что полотенце мы прикладываем к лицу и телу каждый день. И нам нужно уметь держать его чистым и свежим.

Почему мокрое полотенце плохо пахнет

Сухое полотенце может пахнуть нормально, но стоит намочить его о чистое тело, появляется затхлость. Значит, запах не приносите вы. Он уже жил в ткани и просто ждал воды.

Душ не стерилизует человека. Даже после тщательного мытья на коже остается ее обычная микрофлора, и это норма, а не признак грязнули. Когда вы вытираетесь, на полотенце переходят влага, отмершие клетки кожи, кожное сало и микробы.

Получается, полотенце регулярно получает воду, органику и тепло. Для бактерий это почти курорт. И вот тут начинается самое любопытное. Почему все оживает именно от воды?

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Главная причина плохого запаха от полотенца

Пока полотенце сухое, микробам нечем заниматься, и без влаги они впадают в спячку. Но как только ткань намокает, бактерии снова активизируются, а уже накопленные пахучие вещества опять становятся заметными. Вода буквально включает запах.

У этой затхлости есть конкретный виновник. По данным PubMed, в исследованиях неприятного запаха белья отдельно выделяют бактерию Moraxella osloensis. Она вырабатывает вещество с длинным названием 4-methyl-3-hexenoic acid, и именно оно дает тот самый запах кислого пота и мокрой грязной тряпки. В научной статье такой запах прямо описывают как похожий на мокрую грязную пыльную тряпку, а сама бактерия хорошо переносит высыхание и снова оживает при увлажнении.

Вот почему возникает обидный эффект, когда полотенце постирали и высушили, оно пахнет нормально, а после первого же намокания снова отдает сыростью. Это не мистика и не плохая стирка сама по себе, а остаточная микробная жизнь в волокнах. Бактерии пережили сушку и просто ждали воды.

Но чтобы им было так уютно, нужна еще одна вещь — постоянная сырость. И тут в дело вступает сама ванная.

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Почему в ванной много микробов и плесени

После душа ванная остается теплой и влажной, а влага — ключевой фактор роста плесени и микробов. Поэтому контроль влажности это главный способ борьбы с плесенью: если намокшие вещи высушить в течение 24–48 часов, плесень в большинстве случаев просто не успевает вырасти. Там же советуют держать влажность в помещении ниже 60%, а в идеале 30–50%, и включать вытяжку или открывать окно во время душа.

С полотенцем логика та же. Если оно висит комком на крючке, валяется на стиралке, на полу или в корзине, оно долго остается влажным. А чем дольше сырость, тем выше шанс поймать запах сырой тряпки.

Отдельно стоит сказать про толстые банные полотенца. Полотенце начинает вонять быстрее одежды, потому что оно плотнее, впитывает больше воды и дольше сохнет. Пушистые полотенца с плотным ворсом приятны телу, но именно из-за плотности сохнут медленнее. То есть чем роскошнее полотенце, тем внимательнее за ним надо следить. Казалось бы, нужно просто чаще стирать полотенце. Но иногда именно стирка делает хуже.

Ошибки из-за которых полотенце воняет сильнее

Первая неожиданность: источником запаха может быть не полотенце, а сама стиральная машина. Внутри нее есть резиновый уплотнитель, лоток для порошка, фильтр и шланги — места со стоячей водой. Там образуются биопленки, то есть колонии бактерий и грибков.

Обзор в научном журнале MDPI объясняет, что стиральные машины создают микробам отличные условия из-за влаги и питательных веществ, а биопленки формируются как раз в труднодоступных сырых местах: в лотке, резинке, фильтре и на пластиковых деталях. Оттуда бактерии и пахучие соединения могут переноситься обратно на чистое белье. Поэтому бывает так, что полотенца вышли из машины чистыми, но микробная база уже сидит внутри, и запах возвращается при намокании.

Вторая неожиданность связана с порошком. Если порошка или геля слишком много, он хуже выполаскивается и оставляет в волокнах липкий слой, который удерживает сало, влагу и запахи. Избыток моющего средства оставляет на волокнах остатки, а кондиционер покрывает ткань и снижает впитываемость. Со временем это удерживает влагу, масла и бактерии.

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Самые частые ошибки, из-за которых воняет полотенце:

Полотенце не высыхает полностью между использованиями;

между использованиями; Одним полотенцем пользуются слишком долго , и на нем копятся кожа, сало и микробы;

, и на нем копятся кожа, сало и микробы; Оно висит комком на крючке вместо широкой перекладины;

вместо широкой перекладины; В стирку идет слишком много порошка или кондиционера;

или кондиционера; Стирка на слишком мягком или холодном режиме не убирает жир и микробы;

не убирает жир и микробы; Грязная стиральная машина заражает даже чистое белье;

заражает даже чистое белье; Полотенце убрали в шкаф недосушенным , и запах закрепился в закрытом пространстве;

, и запах закрепился в закрытом пространстве; Ванная плохо проветривается, а высокая влажность помогает микробам.

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Как сделать так, чтобы полотенце не воняло

Первое и самое важное — быстрая и полная сушка. После душа расправляйте полотенце во всю ширину: на перекладине, сушилке, двери или полотенцесушителе. Чем больше площадь контакта с воздухом, тем быстрее уходит влага. Мокрое полотенце не стоит бросать в корзину комком, поэтому сначала высушите, и только потом кидайте в стирку.

Второе — проветривание. Лучше прямо включать вентилятор или открывать окно во время душа, чтобы снизить влажность в ванной. Это работает и против запаха полотенец, и против плесени на стенах.

А вот как правильно стирать полотенца:

Не сыпьте много порошка — используйте норму с упаковки или чуть меньше, если машинка плохо выполаскивает; Откажитесь от кондиционера для полотенец: он снижает впитываемость и замедляет сушку; Периодически стирайте на более горячем режиме, если это позволяет ярлык. Температуры от 50 градусов и выше в бытовой стирке в целом заметно снижают количество бактерий; Регулярно чистите машинку: протирайте резинку люка, промывайте лоток, проверяйте фильтр и запускайте цикл очистки барабана. После стирки оставляйте дверцу и лоток приоткрытыми, чтобы внутри не стояла вода.

Если полотенце уже пахнет сразу после намокания, обычной стирки может не хватить. Постирайте полотенца отдельно, не забивая барабан, на горячем режиме без кондиционера, добавьте дополнительное полоскание и полностью высушите. Параллельно почистите машину, иначе запах вернется.

Важная оговорка по безопасности. Если используете отбеливатель, уксус или спецсредства, не смешивайте бытовую химию между собой.

Как часто стирать полотенце и когда его выбросить

Четкого универсального правила нет, но есть понятные ориентиры. Специалисты советуют вешать банные полотенца сушиться между использованиями и стирать после 3–5 обычных применений. Еще есть совет стирать или менять полотенце хотя бы раз в неделю, а чаще, если оно не успевает высыхать, у вас есть проблемы с кожей или оно уже пахнет. Если вы моетесь каждый день, безопаснее ориентироваться на 3–4 использования, а не тянуть до состояния, когда оно уже воняет.

Иногда полотенце уже не спасти. Если оно старое, постоянно пахнет после намокания, стало жестким и плохо впитывает, скорее всего, в волокнах прочно засели жиры, моющие остатки и микробы. Такое можно оставить для уборки, а для тела взять новое. Особенно осторожным стоит быть с лицом, потому что грязные полотенца могут вызывать вспышки кожных болезней и переносить бактерии и грибки. Так что при прыщах, экземе или раздражении вонючее полотенце к лицу лучше не подносить.

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В итоге получается, что вонючий запах полотенца это сигнал о том, что ткань слишком долго остается влажной. Уберите сырость, сушите полотенце полностью, проветривайте ванную, не перебарщивайте с порошком и следите за машинкой — и проблема сырой тряпки уйдет почти сама собой.