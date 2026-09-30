У вас дороже, чем у друга: почему Ozon и Wildberries показывают разные цены

Недавно мы разобрались, как читать отзывы на Ozon и Wildberries, чтобы не купить плохой товар. Теперь пришло время поговорить о ценах на маркетплейсах. Многие замечали, что один и тот же товар на Wildberries или Ozon два человека видят за разную сумму. Это не сбой и не обман. Цена на экране — не просто цифра, которую назначил продавец. Она складывается из нескольких параметров, и у каждого покупателя они свои. Почему так происходит и что влияет на итоговую стоимость?

Wildberries даёт разным покупателям разную скидку

В инструкции для продавцов Wildberries прямо пишет: продавец назначает свою цену, но в приложении покупатель может увидеть другую. На неё влияют как минимум три вещи: скидка самой площадки, скидка для участников WB Клуба и скидка при оплате через WB Кошелек. Про последнюю Wildberries говорит, что она индивидуальная — её размер зависит от статуса кошелька конкретного человека.

Вот пример. Продавец поставил на наушники цену 5000 рублей и скидку 20%, выходит 4000 рублей. Дальше Wildberries может дать одному покупателю одну дополнительную скидку, а другому другую, и первый увидит, скажем, 3560 рублей, а второй 3720. В финансовой документации площадки отдельно сказано, что два одинаковых товара могут продаваться по разной цене из-за разных скидок WB у покупателей.

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Постоянным покупателям магазина на WB полагается скидка лояльности

В 2026 году Wildberries добавил для продавцов отдельную «Скидку лояльности». Продавец может назначить её тем, кто за последние 365 дней купил в его магазине товаров на определённую сумму. Тогда новый покупатель заплатит за товар, например, 2000 рублей, а постоянный клиент этого магазина только 1800. Сумма покупок считается отдельно для каждого человека.

Другие способы тоже зависят от аккаунта. Подписчикам WB Клуба продавец может дать скидку, которой у обычных пользователей нет. Ещё продавцы теперь могут выпускать собственные промокоды, и если подходит несколько, система сама выбирает самый выгодный для конкретного покупателя. Не все эти скидки суммируются, но в итоге цена сильно зависит от того, с какого аккаунта вы её смотрите.

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Ozon снижает цену за свой счёт

На Ozon схема устроена немного иначе. Продавец задаёт верхнюю планку цены и участвует в акциях, а площадка иногда снижает стоимость товара из своего кармана. Разницу продавцу она возвращает баллами. В документации для продавцов Ozon прямо говорится, что такие дополнительные скидки бывают.

С августа 2026 года в кабинете продавца даже появился отдельный термин «Цена на сайте». Так называется сумма, которую видит покупатель с учётом акций и скидок Ozon. Значит, цена от продавца и цифра на вашем экране вполне могут не совпадать.

«Зелёная цена» зависит от банковской карты

Часто на Ozon у товара две цены: обычная и зелёная, пониже. Зелёная доступна при оплате Ozon Картой, и Ozon Банк обещает скидку до 30% на такие товары. В 2025–2026 годах к программе начали подключаться и другие банки: в 2026 году присоединился МТС Банк, а ещё сообщали о подключении ОТП Банка.

Отсюда и странные на первый взгляд ситуации: Петя видит товар за 4300 рублей, а Вася за 4700. Дело может быть просто в том, что у Пети подходящая карта и он получает банковскую скидку, а у Васи такой карты нет.

В 2023 году Ozon проверял скидки на разных группах покупателей

В 2023 году пользователи заметили, что на разных аккаунтах один и тот же товар стоит по-разному. Ozon подтвердил «Коммерсанту», что так бывает, и объяснил это тестированием. Покупателей разделили на группы: одним показывали дополнительную скидку Ozon, другим обычную цену продавца.

Из этого не следует, что площадка вычисляет, сколько вы готовы заплатить, и специально поднимает вам цену. Покупатель рассуждает так: «У меня 10 000 рублей, у друга 9000, значит, мне накрутили». А на деле всё могло быть наоборот: базовая цена 10 000 рублей, и друг попал в группу со скидкой в 1000 рублей. Для кошелька разницы нет, друг всё равно платит меньше. Но версию о тайной персональной наценке для «богатых» или частых покупателей пока нельзя считать фактом: подтверждены именно разные скидки.

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Регион влияет на расчёт стоимости продажи на Ozon

В августе 2026 года Ozon рассказал в официальном канале для продавцов, что «цена реализации», то есть фактическая стоимость продажи, считается с учётом региональных коэффициентов. Поэтому у покупателей из разных регионов условия могут немного различаться, даже если товар одинаковый.

Важно не путать это с доставкой. Разница может возникать не только из-за отдельно указанной стоимости доставки, но и из-за того, как считается сама цена продажи.

Цены и акции меняются в течение дня

Есть и совсем простая причина. Продавец поменял цену, товар попал в акцию или выпал из неё, площадка изменила свою скидку. Вы отправили другу ссылку в 15:10, он открыл её в 15:40 и увидел другую сумму.

На Ozon цены и акции могут пересчитываться автоматически, а на Wildberries поверх цены продавца действуют собственные скидки площадки. Поэтому даже скриншоты, сделанные в один день, не всегда можно честно сравнивать.

Похожий товар может оказаться другой карточкой

Одну и ту же модель на маркетплейсе часто продают несколько продавцов. Например, наушники одной модели выглядят одинаково, фото и название почти совпадают, но один товар отправляет официальный магазин, а другой сторонний продавец. Особенно внимательно это стоит проверять на Ozon.

Цена меняется и после выбора варианта: размера одежды, объёма упаковки, цвета, количества штук в наборе. Одинакового названия мало, чтобы сравнивать. Сверяйте артикул и продавца.

Как сравнить цены честно и заплатить меньше

Если вам кажется, что у знакомого тот же товар дешевле, сначала стоит проверить, одинаковые ли у вас условия. Чаще всего это делается так.

Эксперимент займёт пару минут, и чаще всего после него разница перестаёт быть загадкой:

Откройте одну и ту же ссылку одновременно на двух аккаунтах. Выставьте одинаковый город и пункт выдачи. Проверьте, что выбраны один продавец, один артикул и один вариант товара. Сравните обычную цену, цену при оплате WB Кошельком или Ozon Картой и итоговую сумму на последнем шаге перед оплатой.

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Экономить помогают те же механизмы, из-за которых цены расходятся. Если часто покупаете на одной площадке, посмотрите, какую выгоду даёт её кошелёк или карта, а на Ozon проверьте, не подключён ли к «Зелёной цене» ваш банк. На Wildberries выгоднее брать товары у магазина, где вы уже покупали: продавец мог включить скидку лояльности. Проверяйте промокоды и скидки для подписчиков WB Клуба. А если товар не срочный, загляните в карточку позже, потому что акции и скидки площадки часто меняются.